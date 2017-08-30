Сможете ли вы угадать, что у них общего?

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Мы на AdMe.ru часто публикуем посты о знаменитостях, и нам кажется, что наших читателей уже смело можно назвать экспертами в этой области. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете своих любимых кумиров.

Камерон Диас, Хэлли Берри и Риз Уизерспун

До 1 января 2006 года папарацци могли свободно фотографировать звезд без их согласия, пока предприимчивая Риз Уизерспун с коллегами не представила губернатору Арнольду Шварценеггеру компромат на поведение фотографов. Именно благодаря этим трем актрисам был принят закон, ограничивающий права фотографов.

Дженнифер Лопес, Сара Джессика Паркер и Джулия Робертс

Этих актрис объединяют сразу 2 факта. Во-первых, все они были не раз номинированы на престижную премию «Золотой глобус», а во-вторых, перед нами мамочки, воспитывающие двойняшек.

Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Райан Гослинг

Перед вами участники Клуба Микки Мауса — детского телевизионного шоу, которое транслировалось на детских американских каналах почти 50 лет. Участие в последних сезонах помогло Бритни, Джастину, Райану, а также Кристине Агилере поймать свою первую волну популярности.

Николь Кидман, Барак Обама и Скарлетт Йоханссон

Особенность этих знаменитостей в том, что они левши с рождения. Раньше это считалось недостатком, и в некоторых странах детей даже переучивали писать правой рукой, однако сейчас это скорее один из признаков неординарности.

Саша Барон Коэн, Гвендолин Кристи и Сэмюэл Лерой Джексон

Это актеры совершенно разных жанров, и вряд ли когда-нибудь нам удастся увидеть их в кадре вместе. Их объединяет то, что все они одного роста, и эта цифра впечатляющая — 191 см.

Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл

Правы будут те, кто скажет, что у этих известных мужчин сногсшибательная харизма. Однако есть у них еще кое-что общее — это большие добрые сердца. В 2009 году на экраны вышел фильм «Воображариум доктора Парнаса», где Хит Леджер так и не доиграл свою последнюю роль. Чтобы ее завершить, были приглашены сразу 3 актера, и все они отдали свои гонорары дочери погибшего друга Матильде, чтобы помочь девочке после смерти отца.

Терри Нотари, Карин Коновал и Энди Серкис

Глядя на эту троицу, мало кто узнает здесь великих актеров современности. Еще бы, ведь их лица в известных фильмах скрыты за слоем компьютерной графики. Энди Серкис, пожалуй, самый известный актер захвата движения, он и Голлум, и Кинг-Конг, и Балу, и, наконец, Зевс из «Планеты обезьян». Кстати, что объединяет его с Терри Нотари и Карин Коновал, так это то, что они единственные актеры, снявшиеся во всех трех частях франшизы про приматов.

Бен Аффлек, Сандра Буллок и Эдди Редмэйн

Перед вами самое неоднозначное трио в голливудских краях. У этих трех актеров есть и премия «Оскар», и «Золотая малина». Так что Бена, Сандру и Эдди одновременно можно назвать и самыми лучшими, и самыми худшими актерами.

Мила Йовович, Дастин Хоффман и Мила Кунис

Чтобы стать известным голливудским актером, вовсе не обязательно родиться в Калифорнии. Перед вами 3 знаменитости, у которых еврейские корни и общая родина — страна, которой уже 26 лет нет на карте, — СССР. Родители Хоффмана и Йовович жили в Киеве (Мила там и родилась), а Милена Марковна Куниц из Черновцов.

Роберт Де Ниро, Кайли Миноуг и Хью Джекман

Знаменитостей первого класса в разных направлениях искусства объединяет один впечатляющий факт. Перед вами отважные, сильные люди, которые смогли побороть рак. Эта страшная болезнь настигла звезд в разном возрасте и с разными диагнозами, однако им удалось не только победить болезнь, но и полностью восстановиться, продолжив радовать своих поклонников новыми успехами.