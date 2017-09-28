Тест: кто из 9 культовых режиссеров на самом деле снимает вашу жизнь

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Наверняка каждый человек хоть раз в жизни начинал подозревать, что он является главным героем какого-то фильма, а все вокруг следят и знают его действия. AdMe.ru решил пофантазировать: а что, если это действительно так и вы, сами того не подозревая, являетесь героем фильма. Но что за жанр, какой смысл вашего существования, что будет в конце? Все это решает режиссер. Давайте выберем его вместе и определимся, что у вас за жизнь.

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© Igor Nazarov

Результаты

1) «Камера, звук, начали!» — кричит вам Вуди Аллен. И тут в кадре появляетесь вы — невротичный мечтатель, любящий поболтать на философские темы, совершающий глупые необдуманные поступки и обожающий любовные паутины. Все вокруг легко и красиво: действие происходит обязательно в большом мегаполисе. Ваша жизнь на пленке наполнена каким-то легким абсурдом и юмором, но, несмотря на это, вы относитесь ко всему очень серьезно. Частенько вам вообще нужен закадровый голос, чтобы понять, что делать дальше.

2) У вас в жизни происходит какой-то треш? Ну тут все ясно, вас же снимает Дэвид Финчер! Мистер Финчер как настоящий сэнсэй такого жанра, как психологический триллер, снимает вашу жизнь тяжелой, мрачной, с невероятно тягучей атмосферой, промозглой картинкой и лихо закрученным сюжетом. В нем нет ни толерантности, ни моральных устоев. Про героя (то есть про вас) можно с уверенностью сказать — вы очень серьезная личность, любите адреналин, размышления. А еще, возможно, вы псих.

3) Ох, ну и выбор, скажем мы вам... Вас снимает сам Андрей Тарковский. К этому мало что можно добавить — ведь ваш жизненный фильм совершенно не понятен вашему простому окружению. Он красив, просто невероятно красив, многие мечтают о такой же киносудьбе, что и у вас. Но при этом он меланхоличен, безысходен, и в целом по ту сторону объектива ваша жизнь вам напоминает мультфильм «Ежик в тумане», только для взрослых.

4) У-у-у, человек с идеальным вкусом, добро пожаловать в кадр Уэса Андерсона! Ох, обаятельный лопух и безбашенный чудак — вы способны влюбить в себя любого, кто смотрит на вас через камеру мистера Андерсона. Вашу жизнь уверенно можно назвать сатирической, слегка драматичной комедией с отличными декорациями и идеальнейшими репликами. А главное, вы как герой тот еще авантюрист! Да, вы за любые приключениия: от ограбления куриной фермы до спонтанного путешествия в Индию.

5) Бог ты мой... Вы в фильме Ларса фон Триера. Вам не позавидуешь, хотя бы потому, что вы в глубоком экзистенциальном кризисе. Да. Чтобы показать, как вы справляетесь со своими многочисленными фобиями, Триер заставляет вас творить с собой всяческий ужас в кадре, везде искать символы, заниматься самокопанием, да и вообще при любом удобном случае лежать где-нибудь голым и рассуждать о смысле жизни. Но, стоит отметить, все это при очень красивом освещении — снимает-то все-таки фон Триер.

6) Улыбаемся и машем — вы в кадре братьев Коэн! Первое и главное — вы снимаетесь в сатирической, полной абсурда комедии. Ваш фильм — это протест против штампованных историй о тяжелой судьбе в фильмах других режиссеров. Если в кадре вы вдруг начнете искать смысл там, где его нет, и заниматься излишним философствованием, Коэны остановят съемки и просто скажут вам: «Адская скука, чувак». Поэтому ваш фильм просто офигенный.

7) Порой вы сами не понимаете вашу жизнь? Объяснение одно — вы в фильме Стэнли Кубрика. Значит так, если у вас в жизни творится непонятная хрень, представляйте, что все это происходит под классическую музыку — готово, Кубрик уже снимает вас. При этом сюжет разнообразен, и вы очень разносторонний человек: хотите — книги пишете, хотите — в оргиях участвуете. Все это сопровождается идеальными кадрами (здесь стоит позавидовать вашей жизни за вкус) и неожиданными развязками событий под ту самую классическую музыку.

8) У-у-у, крутой адский трешак! Ваша жизнь — дело рук самого Квентина Тарантино. Вы совершенно нестандартная личность, которая готова послать к черту все правила, людей и даже самого себя. Ваша жизнь через камеру мистера Тарантино выглядит как этакий ироничный расколбас со смешными диалогами о всякой фигне. А еще вы любитель ругаться матом и драться, но на это режиссер одобрительно кивает. В общем, пока Тарантино не крикнет: «Стоп, снято! Всем спасибо, съемочная жизнь окончена!» — продолжайте жить в том же духе, черт возьми!

9) Ваша жизнь похожа на притчу, правда? Это Даррен Аронофски между дублями бьет вас учебником философии по голове. Да-да, ваша жизнь — это полнометражное философское повествование с элементами жесткой психологической драмы. Все это, конечно, сопровождается нагнетающей музыкой, темными кадрами и психологическими отклонениями ваших друзей, родственников, а скорее всего, и вас самих. С экранов некоторые могут совершенно не понять вашу жизнь, но ее история надолго останется в их памяти: все же снимает вас сам Аронофски, а это всегда чертовски интересно.