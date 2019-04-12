Тест: Хорошо ли вы помните «Игру престолов»?
Весь мир замер в ожидании: вот-вот завершится один из самых масштабных и эпичных сериалов всех времен и народов. А пока фанаты в срочном порядке вспоминают все многочисленные события прошедших сезонов, мы придумали один простой способ проверить ваши знания об «Игре престолов».
AdMe.ru разработал хитроумный тест, с помощью которого легко вычислить, так ли хорошо вы помните все переплетения сюжета. За каждый верный ответ добавляйте себе по одному очку. Готовы? Тогда поехали!
1. Начнем с простого. Как звучит девиз дома Ланнистеров?
2. Кто такая Королева Шипов? Назовите ее имя
3. Как называется войско, чьим лидером является Серый Червь?
4. Как зовут отца Бриенны?
5. Как зовут этого персонажа?
6. «Одинокий волк погибает, но стая живет». Кому принадлежат эти слова?
7. Как зовут дракона, павшего в битве с белыми ходоками?
8. Бастарды Севера носят фамилию Сноу. А какая фамилия у бастардов в Королевских Землях?
9. Кто этот старик и что с ним стало?
10. На каком языке говорит большинство жителей Вестероса?
11. Назовите имена всех основных персонажей, отправившихся в поход за Стену в седьмом сезоне
12. Как Джейме Ланнистеру удалось спастись в битве против Дейенерис?
13. Кто создал белых ходоков?
14. Кто такой Джендри?
15. Что означает фраза «Валар дохаэрис»?
Результаты
0-5 баллов
Кажется, вы случайно открыли этот тест. Спорим, вы не знаете, кто такой Джон Сноу? Надеемся, мы проспойлерили вам не так уж много событий и вы обязательно посмотрите этот сериал.
6-10 баллов
Вы смотрели сериал «по диагонали»: что-то вы хорошо помните, а что-то уже давно выветрилось из головы. Пожалуй, стоит пересмотреть некоторые серии, и только потом насладиться новым, финальным сезоном.
10-12 баллов
Север бы гордился вами: вы показали отличный результат! Вы знаете всех персонажей и помните все хитросплетения «Игры престолов». Можете посмотреть этот ролик обо всех основных событиях сериала, чтобы освежить в памяти.
13-15 баллов
Либо вы жульничали, либо вы — настоящий фанат сериала! Хорошо, поверим на слово и поздравляем! Остается только один вопрос: сколько десятков раз вы пересматривали это шоу?
А какой результат получился у вас?
Фото на превью Game of Thrones / HBO