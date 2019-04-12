Тест: Хорошо ли вы помните «Игру престолов»?

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Весь мир замер в ожидании: вот-вот завершится один из самых масштабных и эпичных сериалов всех времен и народов. А пока фанаты в срочном порядке вспоминают все многочисленные события прошедших сезонов, мы придумали один простой способ проверить ваши знания об «Игре престолов».

AdMe.ru разработал хитроумный тест, с помощью которого легко вычислить, так ли хорошо вы помните все переплетения сюжета. За каждый верный ответ добавляйте себе по одному очку. Готовы? Тогда поехали!

1. Начнем с простого. Как звучит девиз дома Ланнистеров?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

2. Кто такая Королева Шипов? Назовите ее имя

3. Как называется войско, чьим лидером является Серый Червь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

4. Как зовут отца Бриенны?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

5. Как зовут этого персонажа?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

6. «Одинокий волк погибает, но стая живет». Кому принадлежат эти слова?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

7. Как зовут дракона, павшего в битве с белыми ходоками?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

8. Бастарды Севера носят фамилию Сноу. А какая фамилия у бастардов в Королевских Землях?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

9. Кто этот старик и что с ним стало?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

10. На каком языке говорит большинство жителей Вестероса?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

11. Назовите имена всех основных персонажей, отправившихся в поход за Стену в седьмом сезоне

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

12. Как Джейме Ланнистеру удалось спастись в битве против Дейенерис?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

13. Кто создал белых ходоков?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

14. Кто такой Джендри?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

15. Что означает фраза «Валар дохаэрис»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

Результаты

0-5 баллов

Кажется, вы случайно открыли этот тест. Спорим, вы не знаете, кто такой Джон Сноу? Надеемся, мы проспойлерили вам не так уж много событий и вы обязательно посмотрите этот сериал.

6-10 баллов

Вы смотрели сериал «по диагонали»: что-то вы хорошо помните, а что-то уже давно выветрилось из головы. Пожалуй, стоит пересмотреть некоторые серии, и только потом насладиться новым, финальным сезоном.

10-12 баллов

Север бы гордился вами: вы показали отличный результат! Вы знаете всех персонажей и помните все хитросплетения «Игры престолов». Можете посмотреть этот ролик обо всех основных событиях сериала, чтобы освежить в памяти.

13-15 баллов

Либо вы жульничали, либо вы — настоящий фанат сериала! Хорошо, поверим на слово и поздравляем! Остается только один вопрос: сколько десятков раз вы пересматривали это шоу?

А какой результат получился у вас?