Тест для настоящих кинофанатов: Сможете ли вы угадать героев популярных сериалов всего по одной фразе?

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Персонажи сериалов стали такой неотъемлемой частью массовой культуры, что, едва услышав «Элементарно, Ватсон!», мы уже представляем Шерлока Холмса, раскрывшего очередное дело. Проверьте себя: сможете ли вы угадать других героев сериалов так же легко?

AdMe.ru вспомнил яркие фразы популярных персонажей, которые отлично вписываются в их характер, но могли нами подзабыться.

«Дети — те же обезьяны. Только шума от них больше»

«Добро пожаловать в реальную жизнь! Она довольно паршивая, но ты втянешься!»

«В игре престолов побеждают или погибают. Третьего не дано»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © Game of Thrones / HBO

«Доброе утро, те, из-за кого я так много пью»

«Мне сложно иметь друзей, ведь я такой офигенный»

«Завтрак, ужин, чай, война с монстрами — это мой обычный рабочий день»

«„Википедия“ — лучшая вещь на свете. Кто угодно может написать что угодно, на любую тему. Таким образом вы получаете самую надежную информацию»

«Спасение людей — это и есть забота о себе»

«Когда тебе 13, ты хочешь свободно пить пиво. А когда тебе 30, ты мечтаешь, чтобы бармен спросил у тебя паспорт»

«Нужно всегда помнить, что действительно важно в нашей жизни: друзья, вафли и работа. Или вафли, друзья, работа. Неважно. Но работа третья»