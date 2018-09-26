Тест для настоящих кинофанатов: Сможете ли вы угадать героев популярных сериалов всего по одной фразе?
Персонажи сериалов стали такой неотъемлемой частью массовой культуры, что, едва услышав «Элементарно, Ватсон!», мы уже представляем Шерлока Холмса, раскрывшего очередное дело. Проверьте себя: сможете ли вы угадать других героев сериалов так же легко?
AdMe.ru вспомнил яркие фразы популярных персонажей, которые отлично вписываются в их характер, но могли нами подзабыться.
«Дети — те же обезьяны. Только шума от них больше»
«Добро пожаловать в реальную жизнь! Она довольно паршивая, но ты втянешься!»
«В игре престолов побеждают или погибают. Третьего не дано»
«Доброе утро, те, из-за кого я так много пью»
«Мне сложно иметь друзей, ведь я такой офигенный»
«Завтрак, ужин, чай, война с монстрами — это мой обычный рабочий день»
«„Википедия“ — лучшая вещь на свете. Кто угодно может написать что угодно, на любую тему. Таким образом вы получаете самую надежную информацию»
«Спасение людей — это и есть забота о себе»
«Когда тебе 13, ты хочешь свободно пить пиво. А когда тебе 30, ты мечтаешь, чтобы бармен спросил у тебя паспорт»
«Нужно всегда помнить, что действительно важно в нашей жизни: друзья, вафли и работа. Или вафли, друзья, работа. Неважно. Но работа третья»
Смогли угадать всех персонажей? Вам нет равных в сериалологии! Расскажите в комментариях, по какой фразе вы запомнили своего любимого героя?