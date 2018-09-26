Тест для настоящих кинофанатов: Сможете ли вы угадать героев популярных сериалов всего по одной фразе?

Персонажи сериалов стали такой неотъемлемой частью массовой культуры, что, едва услышав «Элементарно, Ватсон!», мы уже представляем Шерлока Холмса, раскрывшего очередное дело. Проверьте себя: сможете ли вы угадать других героев сериалов так же легко?

AdMe.ru вспомнил яркие фразы популярных персонажей, которые отлично вписываются в их характер, но могли нами подзабыться.

«Дети — те же обезьяны. Только шума от них больше»

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© The Simpsons / 20th Century Fox Television   © The Big Bang Theory / Warner Bros. Television  

«Добро пожаловать в реальную жизнь! Она довольно паршивая, но ты втянешься!»

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© Friends / Warner Bros. Television   © The Big Bang Theory / Warner Bros. Television  

«В игре престолов побеждают или погибают. Третьего не дано»

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© Game of Thrones / HBO  

«Доброе утро, те, из-за кого я так много пью»

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© Scrubs / ABC Studios   © House, M.D. / Universal Television  

«Мне сложно иметь друзей, ведь я такой офигенный»

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© Sherlock / BBC   © How I Met Your Mother / 20th Century Fox Television  

«Завтрак, ужин, чай, война с монстрами — это мой обычный рабочий день»

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© Supernatural / Warner Bros. Television   © Doctor Who / BBC  

«„Википедия“ — лучшая вещь на свете. Кто угодно может написать что угодно, на любую тему. Таким образом вы получаете самую надежную информацию»

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© Brooklyn Nine-Nine / Universal Television   © The Office / NBC Universal Television Studio  

«Спасение людей — это и есть забота о себе»

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© The X-Files / 20th Century Fox Television   © The Walking Dead / Skybound Entertainment  

«Когда тебе 13, ты хочешь свободно пить пиво. А когда тебе 30, ты мечтаешь, чтобы бармен спросил у тебя паспорт»

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© Desperate Housewives / ABC Studios   © Sex and the City / HBO  

«Нужно всегда помнить, что действительно важно в нашей жизни: друзья, вафли и работа. Или вафли, друзья, работа. Неважно. Но работа третья»

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© Parks and Recreation / Universal Television   © Friends / Warner Bros. Television  

Смогли угадать всех персонажей? Вам нет равных в сериалологии! Расскажите в комментариях, по какой фразе вы запомнили своего любимого героя?

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2 Комментарии
  • 26 сентября 2018
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