Так выглядят дети 22 самых привлекательных людей на планете

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что на детях гениев и красавчиков природа отдыхает, однако неопровержимые фотодоказательства свидетельствуют о том, что природе пришлось ой как потрудиться над детьми некоторых культовых личностей, а кое-кому подарить настоящего ангела.

Посмотрите на детей этих 22 культовых красавчика и красавицы, которых мы в AdMe.ru собрали для вас, и убедитесь, что яблочко от яблоньки недалеко падает.

22. Николай Костер-Вальдау

И его дочки Филиппа и Сафина

21. Дженнифер Лопес

И ее дети Максимилиан Дэвид и Эмма Мэрибел

20. Кирк Дуглас

И его сын Майкл

И внук Кэмерон

19. Джейсон Пристли

И его дети Дэшиэл Орсон и Ава Вероника

18. Пол Уокер

И его дочь Мидоу Рэйн

17. Хулио Иглесиас

И его дочки Кристина и Вероника

Сын Хулио-младший

Сын Энрике

Внуки Николас и Люси

16. Ник Клуни

И его сын Джордж

15. Роберт Дауни — младший

И его сын Индио Фалконер

14. Джон Леннон

И его сыновья Джулиан и Шон

13. София Вергара

И ее сын Маноло Гонсалес-Вергара

12. Вэл Килмер

И его дети Мерседес и Джек

Look what I made. pic.twitter.com/k2dP0YGW — Val Kilmer (@valkilmer) November 18, 2012

11. Адриано Челентано

И его дети: Розита

Розалинда и Джакомо

10. Фрэнк Синатра

И его дочки Тина и Нэнси

Сын Фрэнк Синатра — младший

9. Джеймс Марсден

И его сын Джек Холден

И дочь Мэри Джеймс

8. Фредерик Дифенталь

И его сын Габриэль

7. Джули Боуэн и ее дети Оливер, Джон и Ганс

6. Дэвид Духовны

И его дочь Маделейн Вест

5. Курт Кобейн

И его дочь Фрэнсис Бин

4. Ферги

И ее сын Эксл Джек Дюамель

3. Миранда Керр

И ее сын Флинн Блум

2. Мэгги Смит Узнали профессора Макгонагалл?

И ее дети Тоби Стивенс и Крис Ларкин

1. Бонус. Не каждый назовет Питера Динклэйджа красавчиком, но магнетического обаяния ему не занимать. А его дочка Зелиг просто очаровательна!

Кто из детей звездных родителей, на ваш взгляд, самый очаровательный? Кого бы вы добавили к этому списку? Расскажите нам в комментариях.