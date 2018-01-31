Так выглядят дети 22 самых привлекательных людей на планете
Говорят, что на детях гениев и красавчиков природа отдыхает, однако неопровержимые фотодоказательства свидетельствуют о том, что природе пришлось ой как потрудиться над детьми некоторых культовых личностей, а кое-кому подарить настоящего ангела.
Посмотрите на детей этих 22 культовых красавчика и красавицы, которых мы в AdMe.ru собрали для вас, и убедитесь, что яблочко от яблоньки недалеко падает.
22. Николай Костер-Вальдау
И его дочки Филиппа и Сафина
21. Дженнифер Лопес
И ее дети Максимилиан Дэвид и Эмма Мэрибел
20. Кирк Дуглас
И его сын Майкл
И внук Кэмерон
19. Джейсон Пристли
И его дети Дэшиэл Орсон и Ава Вероника
18. Пол Уокер
И его дочь Мидоу Рэйн
17. Хулио Иглесиас
И его дочки Кристина и Вероника
Сын Хулио-младший
Сын Энрике
Внуки Николас и Люси
16. Ник Клуни
И его сын Джордж
15. Роберт Дауни — младший
И его сын Индио Фалконер
14. Джон Леннон
И его сыновья Джулиан и Шон
13. София Вергара
И ее сын Маноло Гонсалес-Вергара
12. Вэл Килмер
И его дети Мерседес и Джек
Look what I made. pic.twitter.com/k2dP0YGW— Val Kilmer (@valkilmer) November 18, 2012
11. Адриано Челентано
И его дети: Розита
Розалинда и Джакомо
10. Фрэнк Синатра
И его дочки Тина и Нэнси
Сын Фрэнк Синатра — младший
9. Джеймс Марсден
И его сын Джек Холден
И дочь Мэри Джеймс
8. Фредерик Дифенталь
И его сын Габриэль
7. Джули Боуэн и ее дети Оливер, Джон и Ганс
6. Дэвид Духовны
И его дочь Маделейн Вест
5. Курт Кобейн
И его дочь Фрэнсис Бин
4. Ферги
И ее сын Эксл Джек Дюамель
3. Миранда Керр
И ее сын Флинн Блум
2. Мэгги Смит
Узнали профессора Макгонагалл?
И ее дети Тоби Стивенс и Крис Ларкин
1. Бонус. Не каждый назовет Питера Динклэйджа красавчиком, но магнетического обаяния ему не занимать. А его дочка Зелиг просто очаровательна!
Кто из детей звездных родителей, на ваш взгляд, самый очаровательный? Кого бы вы добавили к этому списку? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью eastnews