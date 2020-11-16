Станут ли красивее 20 знаменитых людей, если сделать их лица абсолютно симметричными
Считается, чем симметричнее лицо, тем красивее человек. Но в жизни встретить таких людей получается довольно редко: чаще всего у кого-то правый глаз расположен чуть выше левого, одна бровь ниже другой или нос смотрит немного вбок. Все это не настолько явно бросается в глаза и делает каждого из нас уникальным. Мы решили взять привлекательных знаменитостей и проверить, станут ли они еще красивее с симметричными лицами. Оказалось, что некоторые выглядят почти так же, кто-то совсем чуть-чуть изменился, а других даже родная мама не узнает.
Мы в AdMe.ru решили провести эксперимент: взяли фотографии 20 известных людей и сделали их лица симметричными сначала по левой стороне, а потом по правой. Что вышло — смотрите сами.
Меган Маркл
Кристен Стюарт
Кейт Миддлтон
Дженнифер Лопес
Скарлетт Йоханссон
Эмма Стоун
Марго Робби
Уилл Смит
Райан Гослинг
Дита фон Тиз
Деми Мур
Вупи Голдберг
Джейсон Момоа
Шарлиз Терон
Белла Хадид
Зои Кравиц
Бейонсе
Анджелина Джоли
Роберт Паттинсон
Николь Кидман
Как вам кажется, существенная ли разница между симметричным лицом и нет? Кто из знаменитостей понравился вам больше «в симметричном виде»?