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Станут ли красивее 20 знаменитых людей, если сделать их лица абсолютно симметричными

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Считается, чем симметричнее лицо, тем красивее человек. Но в жизни встретить таких людей получается довольно редко: чаще всего у кого-то правый глаз расположен чуть выше левого, одна бровь ниже другой или нос смотрит немного вбок. Все это не настолько явно бросается в глаза и делает каждого из нас уникальным. Мы решили взять привлекательных знаменитостей и проверить, станут ли они еще красивее с симметричными лицами. Оказалось, что некоторые выглядят почти так же, кто-то совсем чуть-чуть изменился, а других даже родная мама не узнает.

Мы в AdMe.ru решили провести эксперимент: взяли фотографии 20 известных людей и сделали их лица симметричными сначала по левой стороне, а потом по правой. Что вышло — смотрите сами.

Меган Маркл

© James Whatling / Mega Agency / East News

Кристен Стюарт

© Reynaud Julien / APS-Medias / Abaca / East News

Кейт Миддлтон

© James Whatling / Mega Agency / East News

Дженнифер Лопес

© Invision / Invision / East News

Скарлетт Йоханссон

© JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Эмма Стоун

© Gilbert Flores / Broadimage / East News

Марго Робби

© Invision / Invision / East News

Уилл Смит

© Gilbert Flores / Broad Image / East News

Райан Гослинг

© VINCENZO PINTO / AFP / East News

Дита фон Тиз

© Berzane Nasser / Abaca / East News

Деми Мур

© John Shearer / Invision / AP / East News

Вупи Голдберг

© Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Джейсон Момоа

© Gilbert Flores / Broad Image / East News

Шарлиз Терон

© ROBYN BECK / AFP / East News

Белла Хадид

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Зои Кравиц

© Invision / Invision / East News

Бейонсе

© Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Анджелина Джоли

© Allstar / Izumi Hasegawa / Mary Evans Picture Library / East News

Роберт Паттинсон

© JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / EAST NEWS

Николь Кидман

© Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Как вам кажется, существенная ли разница между симметричным лицом и нет? Кто из знаменитостей понравился вам больше «в симметричном виде»?

Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / East News
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