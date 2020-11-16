Станут ли красивее 20 знаменитых людей, если сделать их лица абсолютно симметричными

Считается, чем симметричнее лицо, тем красивее человек. Но в жизни встретить таких людей получается довольно редко: чаще всего у кого-то правый глаз расположен чуть выше левого, одна бровь ниже другой или нос смотрит немного вбок. Все это не настолько явно бросается в глаза и делает каждого из нас уникальным. Мы решили взять привлекательных знаменитостей и проверить, станут ли они еще красивее с симметричными лицами. Оказалось, что некоторые выглядят почти так же, кто-то совсем чуть-чуть изменился, а других даже родная мама не узнает.