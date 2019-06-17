Сравните, как выглядели 16 известных российских актрис в своем первом фильме и сейчас

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Пожалуй, сложно поспорить с тем, что многие российские актрисы могут дать фору дивам зарубежного кинематографа. Сегодня они приковывают к себе восхищенные взгляды любителей кино, однако мало кто знает, с какого фильма начался творческий путь, например, Ренаты Литвиновой, Чулпан Хаматовой или Ингеборги Дапкунайте.

Мы в AdMe.ru решили восполнить этот пробел и собрали кадры из первых фильмов ярких актрис современного российского кинематографа.

Светлана Ходченкова: 2003 и 2019

В своем первом фильме «Благословите женщину» Светлана сыграла роль белокурой 17-летней красавицы Веры, которая влюбляется в командира Красной армии Александра. Затем актриса снялась в ряде успешных картин, таких как «Мамы», «Чемпионы», «Викинг», «Довлатов», «Годунов».

Рената Литвинова: 1994 и 2019

Дебютной работой Ренаты Литвиновой стала картина «Увлеченья» режиссера Киры Муратовой. Впоследствии актриса не раз пробовала себя в качестве режиссера и сценариста («Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила»). Последние фильмы, в которых можно увидеть великолепную игру Ренаты: «На Париж», «Петербург. Только по любви», «Про любовь».

Елизавета Боярская: 2001 и 2019

Впервые Елизавета Боярская была замечена на экране в кинокартине «Агент национальной безопасности — 3». Позднее актриса играла в спектаклях петербургского Малого драматического театра (Театра Европы) и Московского театра юного зрителя. Одни из наиболее заметных работ Елизаветы в кино — «Вы не оставите меня», «Адмиралъ», «Анна Каренина. История Вронского».

Екатерина Климова: 2001 и 2019

Дебют Екатерины Климовой в кино состоялся в картине Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений», где она сыграла роль Жанны д’Альбре. Сегодня Екатерина знакома зрителям не только как успешная актриса, но и как исполнительница романсов.

Паулина Андреева: 2008 и 2019

В мир большого кино Паулина Андреева попала в 20 лет. Именно тогда она отметилась в фильме «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — 2». Сегодня на счету актрисы около 20 кинокартин, самыми успешными из которых считаются «Оттепель», «Метод» и «Спящие».

Анна Чиповская: 2004 и 2019

Впервые Анна Чиповская появилась на экране в сериале «Операция „Цвет нации“». На счету актрисы свыше 10 ролей в московских театрах, а также в нескольких десятках фильмов. В частности, Анна сыграла в «Оттепели», «О любви», «Чистом искусстве».

Равшана Куркова: 1992 и 2019

Зрители познакомились с Равшаной Курковой, когда той было 12 лет. Тогда она снялась в фильме узбекского производства «Тайна папоротников». Повторное появление актрисы на экране произошло лишь спустя 10 лет («Воровка-2: Счастье напрокат»). Также Равшану можно увидеть в фильмах «А у нас во дворе...», «Звоните ДиКаприо!» и «Балканский рубеж».

Чулпан Хаматова: 1997 и 2019

«Время танцора» — первый фильм народной артистки России Чулпан Хаматовой. Сегодня она известна не только как талантливая актриса, но и как активный общественный деятель. Последние работы, в которых можно наблюдать блестящую актерскую игру Чулпан: «Таинственная страсть», «ВМаяковский», «Нуреев. Белый ворон».

Анастасия Заворотнюк: 1991 и 2019

Фильм «Машенька» по одноименному роману Владимира Набокова стал первой работой Анастасии Заворотнюк. Настоящую популярность заслуженной артистке РФ принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня». Не менее известна Анастасия и в качестве телеведущей.

Юлия Пересильд: 2003 и 2019

Кинокарьера Юлии Пересильд началась с сериала «Участок». Далее последовали роли в фильмах «Есенин», «Битва за Севастополь», «Холодное танго», «Черновик». В 2018 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.

Ингеборга Дапкунайте: 1984 и 2019

Дебютным фильмом последней обладательницы звания заслуженной артистки Литовской ССР Ингеборги Дапкунайте стала картина «Моя маленькая жена». Ей же принадлежат роли в таких нашумевших фильмах, как «Интердевочка», «Утомленные солнцем», «Матильда».

Анна Снаткина: 2003 и 2019

Впервые зрители увидели красавицу Анну Снаткину в сериале «Участок». Особенно же актриса полюбилась своими ролями в фильмах «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль», «Татьянин день». Сегодня Анна состоит в труппе Московского Губернского театра.

Елена Корикова: 1990 и 2019

Фильм «Ха-би-ассы» стал дебютной работой тогда еще 18-летней начинающей актрисы Елены Кориковой. Широкую известность ей принес сериал «Бедная Настя». Неоднократно Елена принимала участие в съемках клипов Аллы Пугачевой, Леонида Агутина, Дмитрия Маликова. Сегодня актриса продолжает свою карьеру в кино и театре.

Елена Захарова: 1995 и 2019

Свою первую роль в фильме «Приют комедиантов» Елена Захарова сыграла, будучи студенткой 2-го курса Щукинского училища. 43-летняя актриса и сегодня радует своих поклонников новыми ролями в кино. Одни из последних работ Елены — «Домохозяин», «Как вернуть мужа за 30 дней», «Я любить тебя буду, можно?».

Татьяна Арнтгольц: 1999 и 2019

Роль старшеклассницы в «Простых истинах» стала первой работой Татьяны Арнтгольц. Далее последовали такие успешные проекты, как «Next», «Глянец», «Чемпионы». С 2018 года Татьяна в паре с Александром Лазаревым ведет программу «Жди меня» на НТВ.

Катерина Шпица: 2005 и 2019

Картина «Адам и превращение Евы» стала дебютной для Катерины Шпицы. Через 3 года актриса появилась в сериале «Принцесса цирка». Самые запоминающиеся роли Катерины — в фильмах «Метро», «Поддубный», «Экипаж».