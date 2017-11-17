Спорим, что вы не видели этих 20 знаменитостей подростками

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В интернете мегапопулярны детские миловидные фото знаменитостей, а вот подростковый период, который, казалось бы, как раз и формирует саму личность, чаще остается за кадром. AdMe.ru разыскал фотографии тинейджерских лет известных людей. Внимательно посмотрев фотографии, сможете ответить на финальный вопрос?

Юная Наоми Кэмпбелл

Будущая легенда — Эми Уайнхаус

Здесь брат Анджелины Джоли больше похож на нынешнюю Анджелину, чем сама Анджелина

Маленькие Ким и Кортни Кардашян. Все так же считаете, что они целиком из пластики?

Обладатель шикарной шевелюры — Вин Дизель

Совсем не узнать — 13-летняя Одри Хепберн

Будущая самая известная блондинка Колумбии — брюнетка Шакира

Колин Фаррелл как всегда красавчик

А Мадонна напоминает Майли Сайрус, правда?

Даже не глядя на лицо, можно понять, что это Хелена Бонэм Картер

А вот еще один Картер. Картина «Young Jay-Z»

Ее Величество Елизавета II

Молодая Гвен Стефани

Детство Натали Портман знают все, просто еще раз покажем эту красоту

А вот Дженнифер Лоуренс — сюрприз!

Дуэйн «Скала» Джонсон и его «возрастная» молодость

Ванесса Паради: будущая бывшая жена Джонни Деппа

Не поверите — Джоди Фостер, 15 лет

Через 40 лет эта девушка будет практически руководить США. Хиллари Клинтон, 20 лет

Еще никому не известная работница завода по имени Мэрилин Монро

Считаете, можно узнать этого человека? Принцесса Диана!

Как вам кажется, видно ли уже по подростковым фотографиям фееричное будущее этих людей?