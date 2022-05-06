Спорим, что вы не сможете найти все предметы, которые мы убрали из культовых киносцен?

Мы никогда не устанем пересматривать снова и снова популярные ситкомы и драмы, хотя давно выучили все реплики дорогих нашему сердцу героев. А интерьеры из обожаемых миллионами зрителей сериалов и кинокартин всем знакомы настолько, что кажется, мы сможем найти на экране любую вещь главных действующих лиц быстрее, чем свой пульт от телевизора.