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Спорим, что вы не сможете найти все предметы, которые мы убрали из культовых киносцен?

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Мы никогда не устанем пересматривать снова и снова популярные ситкомы и драмы, хотя давно выучили все реплики дорогих нашему сердцу героев. А интерьеры из обожаемых миллионами зрителей сериалов и кинокартин всем знакомы настолько, что кажется, мы сможем найти на экране любую вещь главных действующих лиц быстрее, чем свой пульт от телевизора.

Мы в AdMe.ru решили проверить вашу внимательность и убрали по 3 предмета или какую-то деталь одежды в знаменитых киносценах.

1. Друзья

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© Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

2. Гарри Поттер и философский камень

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© East News

3. Теория Большого взрыва

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© Shooting Star/Sipa USA/East News

4. Зачарованные

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© Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

5. Офис

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© NBC UNIVERSAL TELEVISION / Album / East News

6. Как я встретил вашу маму

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© East News

7. Секс в большом городе

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© East News

8. Мстители: Война бесконечности

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© LILO / SIPA / East News

9. Титаник

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© East News

10. Секретные материалы

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© 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

11. Клиника

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© NBC / Courtesy Everett Collection / East News

12. Игра престолов

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© Album Online/East News

13. Ведьмак

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© Katalin Vermes/Photoshot/East News

14. Властелин колец: Братство Кольца

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© New Line Cinema / Courtesy Everett Collection / East News

15. Шерлок

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© East News

16. Бруклин 9-9

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© 20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News

17. Отчаянные домохозяйки

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© TOUCHSTONE TELEVISION / FELD, DANNY / Album / East News

На каком кадре вы быстрее всего смогли найти 3 отличия?

Фото на превью Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News
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AdMe/Кино/Спорим, что вы не сможете найти все предметы, которые мы убрали из культовых киносцен?
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