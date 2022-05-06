Спорим, что вы не сможете найти все предметы, которые мы убрали из культовых киносцен?
Мы никогда не устанем пересматривать снова и снова популярные ситкомы и драмы, хотя давно выучили все реплики дорогих нашему сердцу героев. А интерьеры из обожаемых миллионами зрителей сериалов и кинокартин всем знакомы настолько, что кажется, мы сможем найти на экране любую вещь главных действующих лиц быстрее, чем свой пульт от телевизора.
Мы в AdMe.ru решили проверить вашу внимательность и убрали по 3 предмета или какую-то деталь одежды в знаменитых киносценах.
1. Друзья
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2. Гарри Поттер и философский камень
3. Теория Большого взрыва
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4. Зачарованные
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5. Офис
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6. Как я встретил вашу маму
7. Секс в большом городе
8. Мстители: Война бесконечности
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9. Титаник
10. Секретные материалы
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11. Клиника
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12. Игра престолов
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13. Ведьмак
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14. Властелин колец: Братство Кольца
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15. Шерлок
16. Бруклин 9-9
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17. Отчаянные домохозяйки
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На каком кадре вы быстрее всего смогли найти 3 отличия?
Фото на превью Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News
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