Список номинантов на «Эмми», который пригодится каждому, кто привык смотреть только качественные фильмы и сериалы

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Премия «Эмми» считается телевизионным эквивалентном «Оскара». Ежегодно жюри выделяет самые интересные и искусно снятые сериалы и телефильмы, чтобы выбрать из них самую лучшую работу и отметить актеров, которые успешнее других справились со своими ролями. Если вы не интересуетесь такими событиями, рекомендуем сразу пролистать статью вниз и посмотреть на список тех лент, которые претендуют на звание лучших. Потому что, мы вас уверяем, это те фильмы, которые должен увидеть каждый.