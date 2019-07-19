Список номинантов на «Эмми», который пригодится каждому, кто привык смотреть только качественные фильмы и сериалы

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Премия «Эмми» считается телевизионным эквивалентном «Оскара». Ежегодно жюри выделяет самые интересные и искусно снятые сериалы и телефильмы, чтобы выбрать из них самую лучшую работу и отметить актеров, которые успешнее других справились со своими ролями. Если вы не интересуетесь такими событиями, рекомендуем сразу пролистать статью вниз и посмотреть на список тех лент, которые претендуют на звание лучших. Потому что, мы вас уверяем, это те фильмы, которые должен увидеть каждый.

Кстати, оказалось, что даже мы в AdMe.ru видели еще не все работы из списка. Что ж, тем лучше: теперь мы точно знаем, чем заняться в ближайшие несколько вечеров.

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучший телефильм

Лучший мини-сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший драматический сериал

Если бы вы были в жюри конкурса, какому фильму или какому актеру присудили бы статуэтку?

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