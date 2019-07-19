Список номинантов на «Эмми», который пригодится каждому, кто привык смотреть только качественные фильмы и сериалы
Премия «Эмми» считается телевизионным эквивалентном «Оскара». Ежегодно жюри выделяет самые интересные и искусно снятые сериалы и телефильмы, чтобы выбрать из них самую лучшую работу и отметить актеров, которые успешнее других справились со своими ролями. Если вы не интересуетесь такими событиями, рекомендуем сразу пролистать статью вниз и посмотреть на список тех лент, которые претендуют на звание лучших. Потому что, мы вас уверяем, это те фильмы, которые должен увидеть каждый.
Кстати, оказалось, что даже мы в AdMe.ru видели еще не все работы из списка. Что ж, тем лучше: теперь мы точно знаем, чем заняться в ближайшие несколько вечеров.
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Пол Дано — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Асанте Блэк — «Когда они нас увидят»
- Бен Уишоу — «Чрезвычайно английский скандал»
- Джон Легуизамо — «Когда они нас увидят»
- Майкл Кеннет Уильямс — «Когда они нас увидят»
- Стеллан Скарсгорд — «Чернобыль»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме
- Вера Фармига — «Когда они нас увидят»
- Маргарет Куэлли — «Фосси/Вердон»
- Марша Стефани Блейк — «Когда они нас увидят»
- Патрисия Аркетт — «Притворство»
- Патриша Кларксон — «Острые предметы»
- Эмили Уотсон — «Чернобыль»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Генри Уинклер — «Барри»
- Стивен Рут — «Барри»
- Тони Хейл — «Вице-президент»
- Тони Шалуб — «Удивительная миссис Мейзел»
- Энтони Кэрриган — «Барри»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Бетти Гилпин — «Блеск»
- Алекс Борштейн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Анна Кламски — «Вице-президент»
- Кейт МакКиннон — «Субботним вечером в прямом эфире»
- Марин Хинкль — «Удивительная миссис Мейзел»
- Оливия Колман — «Дрянь»
- Сара Голдберг — «Барри»
- Сиан Клиффорд — «Дрянь»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Алфи Аллен — «Игра престолов»
- Джанкарло Эспозито — «Лучше звоните Солу»
- Джонатан Бэнкс — «Лучше звоните Солу»
- Крис Салливан — «Это мы»
- Майкл Келли — «Карточный домик»
- Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов»
- Питер Динклэйдж — «Игра престолов»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Фиона Шоу — «Убивая Еву»
- Гвендолин Кристи — «Игра престолов»
- Джулия Гарнер — «Озарк»
- Лина Хиди — «Игра престолов»
- Мэйси Уильямс — «Игра престолов»
- Софи Тернер — «Игра престолов»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Хью Грант — «Чрезвычайно английский скандал»
- Бенисио дель Торо — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Джаррель Джером — «Когда они нас увидят»
- Махершала Али — «Настоящий детектив»
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Эми Адамс — «Острые предметы»
- Джоуи Кинг — «Притворство»
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
- Ниси Нэш — «Когда они нас увидят»
- Онжаню Эллис — «Когда они нас увидят»
- Патрисия Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Тед Дэнсон — «В лучшем мире»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Дон Чидл — «Черный понедельник»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Энтони Андерсон — «Черная комедия»
- Юджин Леви — «Шиттс Крик»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»
- Джулия Луи-Дрейфус — «Вице-президент»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Билли Портер — «Поза»
- Боб Оденкерк — «Лучше звоните Солу»
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Кит Харингтон — «Игра престолов»
- Майло Вентимилья — «Это мы»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Виола Дэвис — «Как избежать наказания за убийство»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Лора Линни — «Озарк»
- Мэнди Мур — «Это мы»
- Робин Райт — «Карточный домик»
- Сандра О — «Убивая Еву»
- Эмилия Кларк — «Игра престолов»
Лучший телефильм
Лучший мини-сериал
Лучший комедийный сериал
Лучший драматический сериал
Если бы вы были в жюри конкурса, какому фильму или какому актеру присудили бы статуэтку?