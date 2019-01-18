Концовки культовых сериалов, которые остались только в тетрадях сценаристов

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Бывает, что мы забрасываем затянувшийся сериал. Но нам интересно, чем закончилась та или иная история. В этой статье описаны версии последних серий, которые могли заменить привычные заключительные эпизоды, а некоторые из них даже были отсняты. Например, для шоу «Секс в большом городе» сняли 3 альтернативные концовки, чтобы фанаты сами выбрали, какой финал им больше по душе.

AdMe.ru обожает интересные факты о сериалах и хочет рассказать, как могли закончиться 6 известных шоу. А в конце вас ждет бонус, который проберет до мурашек каждого, кто смотрел «Друзей».

Касл

Криминальная драма от ABC «Касл» была закрыта после 8-го сезона, однако продюсеры сняли несколько вариантов концовки финального эпизода на случай, если сериал продлят. Как было: Перестрелка в мансарде Касла, Локсет повержен. Раненые Ричард и Кейт тянутся друг к другу, лежа на полу. После этой драматичной сцены нам показывают события 7 лет спустя: счастливые Касл и Беккет завтракают со своими детьми. Как могло быть: По словам шоураннера Алекси Хоули, было снято несколько сцен перестрелки в квартире автора бестселлеров. Чтобы создать интригу, каждая из них оставляла историю незавершенной, намекая на продолжение приключений писателя и капитана полиции.

Дневники вампира

В одном из интервью соавтор шоу Джули Плек призналась, что еще во 2-м сезоне было принято решение о том, как закончить сериал. Однако после 6-го сезона Нина Добрев покинула «Дневники вампира» и сценарий был изменен. Как было: Стефан жертвует собой, чтобы спасти Мистик-Фоллс. Как могло быть: Ради спасения Елены и всего города братья Сальваторе погибают и, став призраками, наблюдают за возлюбленной и друзьями. Когда Плек поняла, что шоу превратилось из любовного треугольника в историю о любви между братьями, она не смогла пожертвовать главными героями, не оставив хотя бы одному из них шанса на счастливый конец.

Как я встретил вашу маму

У сценаристов ситкома было 9 лет, чтобы придумать сюжет финального эпизода, который всем придется по вкусу. Но все-таки большинство поклонников остались недовольны концовкой. Как было: Трейси, та самая мама, о которой Тед рассказывает в течение всего сериала, умирает от рака. Дети замечают, что их отец по-прежнему неравнодушен к тете Робин, и призывают его воссоединиться с нею. Как могло быть: В версии, которая завоевала приз зрительских симпатий, Тед просто знакомится с Трейси и вспоминает о событиях, показанных в предыдущих сезонах.

Остаться в живых

Альтернативная концовка не была предусмотрена создателями сериала, но нам известно, какой она могла быть согласно первоначальной версии финального эпизода. Как было: Джек встречает своего отца, который объясняет ему, что они находятся в загробном мире, который создали сами, чтобы найти друг друга. Как могло быть: В первой версии заключительного эпизода должна была состояться последняя схватка Джека с Локком на фоне извергающегося вулкана, который спал в течение всего шоу, а к концу пробудился. Зрелищный финал не сняли из-за урезанного бюджета.

Настоящий детектив

1-й сезон «Настоящего детектива» заканчивается хорошо, и кажется, что альтернативная концовка здесь ни к чему. Но в одном из интервью создатель шоу Ник Пиццолатто рассказал, что в начале съемок представлял себе более тревожный финал. Как было: Раст и Марти преследуют Эррола в Каркозе. В схватке с гигантом (Эррол) Растин получает тяжелое ранение, но появившийся вовремя Марти спасает напарника от неминуемой смерти и убивает маньяка. После показывают сцену на парковке больницы, где настоящие детективы ведут «голливудский» диалог. Как могло быть: В концовке, которую представлял себе Ник Пиццолатто, была та же сцена с преследованием серийного убийцы, но она завершилась бы иначе. В последнем помещении, где они настигнут Эррола, Раст увидит черную дыру, ведущую в загробный мир. Разобравшись с маньяком, тяжело раненные детективы исчезают. Их будто засасывает та самая черная дыра.

Секс в большом городе

Последняя серия сериала стала самой рейтинговой из всех эпизодов, а также заняла 91-ю строчку в списке «Самые неожиданные моменты в истории телевидения». Но, несмотря на успешное завершение, сценаристы позаботились о том, чтобы было еще интереснее, и создали 3 альтернативные концовки. Как было: Кэрри бросает художника Александра и возвращается из Парижа в Нью-Йорк, решив связать судьбу с мистером Бигом. Как могло быть: Кэрри рассказывает подругам о том, что они с мистером Бигом решили не торопить события, но он постарается быстрее вернуться в Нью-Йорк. Подруги недоумевают, почему Кэрри сыграла свадьбу с русским и не пригласила их. Она успокаивает их словами о том, что свадьбы еще не было, и предлагает им стать подружками невесты. Шарлотта с восхищением делится тем, что Биг рассказывал им о своих чувствах к Кэрри. Но главная героиня объявляет им, что они расстались. Все сочувствуют Кэрри, а она шутит и задает подругам вопрос: «Вы все женитесь на мне?»

Бонус: «Друзья»

Создатели ситкома, завоевавшего сердца зрителей по всему миру, думали об альтернативном финале, но все это было лишь в устной форме. 24 августа 2015 года фанат шоу опубликовал в твиттере свою версию заключительного эпизода, которая поразила всех. Она получила вирусный эффект и попала в множество крупных СМИ. Как было: Росс признается в любви Рэйчел, они решают возобновить отношения. Семья Бинг усыновляет близнецов и готовится к переезду. Версия фаната сериала: Все, за чем зрители наблюдали в течение 10 сезонов, оказалось фантазией бездомной Фиби, всматривающейся в окно «Центральной кофейни». Все ее безумные выходки и каждый пример того, каким она была изгоем, — все обрело бы иной смысл. Найти друзей — это все, о чем она мечтала. В последней сцене она отойдет в сторону от кофейни, где сидят Чендлер, Моника, Джо, Росс и Рэйчел. Кто-то из них бросит фразу: «Сумасшедшая опять наблюдает за нами». Проходя мимо мебельного магазина, Фиби взглянет на свое отражение в витрине, а на вывеске с названием мы увидим имя «Урсула». Позже она вернется в парк, где всегда спит рядом с фонтаном, у которого лежат 6 грязных, но ярких зонтов.