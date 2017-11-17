Современные спецэффекты преображают фильмы до неузнаваемости, и вот 16 ярких примеров

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Мощнейшие взрывы, эпатажные перестрелки, роботы-трансформеры, невероятно реалистичные монстры, как из самого страшного сна... В современной киноиндустрии десятки миллионов долларов тратятся для достижения заветного «вау-эффекта», только чтобы удивить искушенного зрителя. А ведь всего пару десятков лет назад никто из режиссеров не мог и мечтать о современном высочайшем уровне компьютерной графики, и в ход шли различные уловки, а от актеров требовалась огромная самоотдача, чтобы зритель поверил в происходящее. AdMe.ru на примере известных фильмов покажет вам, какие спецэффекты применялись в прошлом веке и как они преобразились сейчас. Сравниваем и умиляемся!

«Дракон Пита» (1977) / «Пит и его дракон» (2016)

В оригинале «Дракон Пита» — мюзикл, который совмещал себе рисованную анимацию и игру живых актеров. Для 70-х это был достаточно крутой фильм, песни которого были номинированы на премию «Оскар». Еще один любопытный факт: «Пит» — это первый продукт Disney со звуком Dolby System. В 2016 году та же студия Disney выпустила ремейк трогательной истории о дружбе мальчика и дракона, придав последнему гораздо более внушительный и необычный вид. Самой технически сложной задачей для команды художников стала прорисовка шерсти дракона, ведь у 4-метрового гиганта на теле около 15 млн волос.

«Война миров» (1953) / «Война миров» (2005)

На современный взгляд летающий аппарат марсиан из кинокартины 1953 года немного напоминает навороченную модель робота-пылесоса. Однако в свое время этот фильм получил «Оскара» за лучшие спецэффекты. Для съемок была специально выстроена и эпично взорвана мини-копия квартала Лос-Анджелеса, а в некоторых сценах приняли участие настоящие армейские взводы. Всего из $ 2 млн бюджета картины $ 1,4 млн было потрачено на спецэффекты. И хотя за экранизацию романа Герберта Уэллса в 2005-м взялся легендарный Спилберг (в его фильме было использовано более 500 спецэффектов, занявших 45 минут экранного времени), новый фильм заветную статуэтку не получил.

«Великий Гэтсби» (1974) / «Великий Гэтсби» (2013)

А вот самая свежая экранизация романа «Великий Гэтсби» (2013) «Оскар» все же получила — за лучшие декорации и костюмы. Картина зачаровывает шикарными видами, хотя на самом деле это, конечно, лишь красивые картинки. Сцены в роскошном особняке Гэтсби снимались вовсе не в Нью-Йорке, где по сюжету происходит действие, в Австралии, в сильно приукрашенном компьютерной графикой здании духовной семинарии. После такой сказочной красоты особняк Гэтсби из фильма 1974 года сильно разочаровывает.

«Золушка» (1947) / «Золушка» (2015)

Знаменитая советская картина «Золушка» в СССР в далеком 1947 году создавалась в условиях послевоенного дефицита, и потому костюмы шили из старых штор и прочих подручных материалов. Головной убор феи вообще был сделан из... элементов светильника! А вот туфельки Золушки (специально для ножек 31-го размера актрисы Янины Жеймо) были сделаны из оргстекла. Конечно, в то время художники не могли придать туфелькам столь ослепительный блеск, который мы видим в голливудской «Золушке» 2015 года. Зато в советском фильме туфельки волшебным образом взмывают в воздух!

«Франкенштейн» (1931) / «Виктор Франкенштейн» (2015)

Да, по современным меркам герой фильма 1931 года выглядит не так уж пугающе. Но актер Борис Карлофф для исполнения этой роли приложил поистине титанические усилия: каждое утро его гримировали в течение 3,5 часа; а на снятие грима после съемок уходило еще полтора часа. Ради более впалых щек он даже удалил зубные протезы. Это вам не компьютерная графика!

«Механик» (1972) / «Механик» (2011)

В оригинале «Механик» — это прежде всего драматический боевик с размеренным повествованием в духе 70-х, но и навороченных съемок взрывов и погонь (причем без помощи компьютерной графики) там вполне хватает. Ремейк — это более стремительный и агрессивный зрелищный экшен, приправленный брутальностью Джейсона Стейтема (к чести которого стоит сказать, что большинство трюков он выполнил самостоятельно).

«Нечто из иного мира» (1951) / «Нечто» (2011)

Фильм 1951 года выпуска во многом был новаторским, например именно в этой картине впервые был использован каскадерский трюк, когда актера одевают в огнеупорный костюм, обливают горючим и поджигают, а он изображает объятую пламенем погибающую жертву. Этот фильм во многом способствовал развитию жанра научной фантастики, до этого считавшегося «низким». Но все же только ремейки смогли воплотить на экране идею писателя Джона Кэмпбелла, придумавшего «Нечто»: оно имело способность переселяться в любое живое существо.

«Солярис» (1972) / «Солярис» (2002)

Невероятно, к каким приемам прибегали режиссеры во времена отсутствия компьютерной графики! Посмотрите внимательно на колоссальный Океан — главный спецэффект «Соляриса» Тарковского 1972 года. На самом деле это плавающая в тазу на столе смесь алюминиевых опилок с соляной кислотой. В голливудском фильме 2002 года спецэффекты, конечно, гораздо лучше, но все же они оказались недостаточно мощными для привлечения массового зрителя — картина практически провалилась в прокате.

«Ночь страха» (1985) / «Ночь страха» (2011)

Спецэффекты, основанные на нанесении грима, заслуживают особого внимания в «Ночи страха» 2011 года. По сюжету с виду обычный парень Джерри ночью перевоплощается в кровожадного вампира. В образ Джерри внес вклад сам Спилберг, порекомендовав сделать его более свирепым. Наложение грима актеру Колину Фарреллу проходило в 6 этапов: протезированный грим, контактные линзы, зубные накладки, накладные уши, перчатки и лицевая маска. Из-за того что фильм создавался в формате 3D, требовалась особая тщательность даже в мельчайших деталях — накладывание одних только бровей актеру могло занимать час.

«Вий» (1967) / «Вий» (2014)

В советском фильме были задействованы 50 ворон (пойманных в районе студии), 9 дрессированных черных кошек и 3 гроба для панночки в исполнении Натальи Варлей. Во время съемок полета в гробу актриса выпала из него, но, к счастью, ее партнер по площадке Леонид Куравлев успел ее подхватить. А во время финальной сцены, когда панночка трясется от злости, актриса стояла на специальной вибрирующей платформе. Для нового «Вия» 2014 года декорации создавались аж полгода: была построена целая старинная украинская деревня из 21 дома со сторожевой вышкой, высоким частоколом и пушками.

«Тайная жизнь Уолтера Митти» (1947) / «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

Фильм 2013 года, конечно, захватывает дух мастерски выполненными спецэффектами. Однако много в нем и натурных съемок: пейзажи Исландии, улицы Нью-Йорка и даже прыжок Бена Стиллера в океан были настоящими (а вот нападавшая на героя акула, конечно, механической). Честно признаем: оригинал скучноват. Такие фантастические приключения Уолтеру Митти из фильма 1947 года и не снились. Зато он смог покорить сердце девушки не головокружительными подвигами, а чувством юмора и человеческой добротой.

«Дом восковых фигур» (1953) / «Дом восковых фигур» (2005)

Оригинал 1953 года — это первый фильм студии Warner Brothers, снятый с использованием 3D-эффектов. При этом сам режиссер Андре де Тот имел всего один глаз и не мог увидеть объемный 3D-вариант фильма. В картине было использовано солидное для 50-х количество трюков, причем некоторые были выполнены без каскадеров, так, в сцене с гильотиной по настоянию актера используется настоящий нож. В ремейке 2005 года при всем обилии спецэффектов использовались и простые уловки, например актриса Элиша Катберт, чтобы казаться выше, просто привязывала деревянные подставки к подошвам своей обуви.

«Угнать за 60 секунд» (1974) / «Угнать за 60 секунд» (2000)

Трюки в старом фильме кажутся вам недостаточно эффектными? Зато они выполнены вживую, без применения специальных устройств. Во время финального прыжка за рулем был сам режиссер Генри Блайт «Тоби» Халицкий. Автомобиль, поднявшись в воздух на 10 метров и пролетев 40, оставался на ходу. Во время приземления Халицкий получил смещение 10 позвонков и начал прихрамывать. А вот финальный прыжок в ремейке был сделан практически без участия каскадеров. Машину просто разогнали специальным аппаратом до нужной скорости.

«Бен-Гур» (1959) / «Бен-Гур» (2016)

Экранизация 1959 года стала рекордсменом по количеству «Оскаров» — 11 наград. Для этого фильма была выстроена крупнейшая на тот момент декорация в кинематографе — огромный римский амфитеатр размером с 10 футбольных полей, который заполнили 10 тыс. человек, изображающих зрителей. Знаменитую сцену гонки на колесницах снимали вживую 3 месяца, а момент крушения одной из колесниц не подстроен — это произошло на самом деле, каскадер чуть не погиб. Для нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова также была выстроена арена для скачек, но в несколько раз меньше, а зрителей дорисовали на компьютере. Этот фильм не смог переплюнуть оригинал и получил отрицательные отзывы кинокритиков.

«День, когда остановилась Земля» (1951) / «День, когда Земля остановилась» (2008)

Робот Горт в оригинальном фильме выглядит не слишком впечатляюще? На самом деле костюм робота был невероятно тяжелым, и актер Лок Мартин мог находиться в нем не более получаса. В сцене, когда Горт несет на руках девушку, ее на самом деле тянут на проволоке. А к созданию дизайна летающей тарелки был привлечен один из величайших архитекторов и дизайнеров того времени Ф. Л. Райт. В экранизации 2008 года вместо тарелки появился сияющий шар, а Горт не только увеличился в размерах, но и стал агрессивнее: если в первом фильме он убивает всего двух часовых, то в ремейке для пущего эффекта число человеческих жертв сильно возросло.

«Битва титанов» (1981) / «Битва титанов» (2010)

Над спецэффектами в оригинальном фильме трудился прославленный мэтр покадровой анимации Рэй Харрихаузен. Благодаря Харрихаузену зрители увидели крылатого Пегаса, двуглавого Цербера, морского монстра Кракена и, конечно, Медузу Горгону. Модель Медузы Горгоны с вращающимися глазами и извивающимися волосами-змеями была очень сложной инженерной конструкцией. Во время съемок Рэю пришлось анимировать и запоминать движения более 200 «суставов» ее тела и волос. Выглядит это чудовище действительно страшно. А вот в ремейке Медуза приобрела более утонченные черты — у нее лицо известной модели Натальи Водяновой.