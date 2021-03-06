Советские картины, которые отлично отражают каноны красоты тех времен
С самого своего появления кинематограф напрямую влияет на стандарты красоты. Герои фильмов, да и сами актрисы и актеры диктуют зрителям, во что одеваться, как причесываться, краситься, как себя вести: быть роковой львицей или милой простушкой.
Мы в AdMe.ru пересмотрели кучу советских фильмов и узнали, как в кино из СССР отражались каноны красоты того времени.
Мода в 1970–1980-х
- В начале 70-х стандарты женской красоты в СССР стали более ориентированы на западный мир. В моду вошла стройность и худоба — советским красавицам не терпелось выглядеть как модели с обложек заграничных журналов. В Союзе стал продаваться журнал Burda Moden, а в 1988-м в Москве прошел первый в Союзе конкурс красоты. С этого момента страну захлестнула гонка за стройностью. Явление отразилось и в кино: героини фильмов были стройные, спортивные девушки.
- Макияж тех годов подразумевал ровную кожу, всевозможные стрелки и пушистые ресницы. В 70-х в СССР вошли в моду тени для глаз, особенно голубого цвета. Сейчас многие считают такой мейк-ап безвкусным, но мода тех лет диктовала свои правила: яркие тени наносились на все подвижное веко вплоть до бровей.
- Также можно заметить, что героини многих советских фильмов носят почти одинаковую, не самую яркую помаду. Например, у Нади, Людмилы Прокофьевны и Зины губы накрашены морковно-коричневым оттенком.
- Что касается Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», ее платье произвело фурор. Зрительницы копировали весь образ, начиная от платья из крепа и заканчивая укладкой. Забавный факт: за 3 года до выхода «Иронии судьбы» знаменитое платье уже появлялось в драме «Опасный поворот», но такого эффекта тогда не возымело.
- Также в фильмах нашла отражение «мода на заграничное». Героини картин носят джинсы, мини-юбки, пластмассовую бижутерию. «Смотри-ка, в джинсы уже облачились даже самые отсталые слои населения», — замечает герой фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Миша Дятлов, встречая свою коллегу по работе Надю Клюеву.
- А во время съемок фильма «Москва слезам не верит» художники по костюмам вообще сотворили чудо. В фильме зритель видит актеров сначала в одном возрасте, а потом в другом. Костюмы разных времен должны были отражать моду этих времен. Взять хотя бы капроновую кофточку Людмилы.
Капрон для нее нашли в небольшом городке, где из него шили школьные воротнички. Отвоевать ткань было целой проблемой: нельзя было просто так приехать и забрать, потому что на производстве расписан каждый метр.
- Ну и конечно, нельзя не отметить главную модницу советских фильмов того времени — секретаршу Верочку из «Служебного романа» и ее ботфорты, которые обязательно «надо брать». Также отличительная черта Веры — идеально выщипанные тонкие брови.
Мода в 1950–1960-х
- В военные годы о красоте думали мало. В 1950-е западные журналы были запрещены, а отечественные производители продолжали выпускать однообразную некачественную одежду. Однако спустя десятилетие в моду снова вернулся культ крепкого, здорового женского тела. Эталоном красоты считались женщины с ярко выраженными талией и бедрами. По аналогии с зарубежными звездами, такими как Мэрилин Монро и Джина Лоллобриджида.
- Особенно наглядно представлены рассуждения о внешнем виде женщины в фильме «Девчата». Тося Кислицына совершенно не соответствует стандартам красоты той эпохи. Маленькая, без ярко выраженной фигуры, она привлекает внимание только своим характером. В противовес ей мы видим Анфису — яркую красавицу.
- Главная модница этого фильма всегда выглядит безупречно: идеальные прическа и макияж. На прикроватной тумбочке много флакончиков, и даже в черно-белом фильме заметна подводка и четкий контур губ.
- Что касается одежды, то зарубежная мода не находила отклика в сердцах советских женщин. На шикарные пышные юбки нужно было много ткани, а следовательно денег. Утонченные обтягивающие платья много ткани не требовали, но слабо соответствовали образу советских тружениц. Однако к концу 50-х ситуация стала меняться. Например, в 1956 году на экраны вышел знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», где Людмила Гурченко исполняла песню «Пять минут» в платье в стиле Dior.
- В целом 60-е годы можно назвать экспериментальными. Например, в фильме «Бриллиантовая рука» героиня Светланы Светличной на протяжении всей картины носит лишь белоснежные брючные костюмы, а также розовый халатик. К слову, и халатик, и легендарные пуговицы своей героине актриса подобрала сама.
- Вдобавок ко всему оказалось, что тема нижнего белья в СССР стоит остро: настолько, что об этом написали книгу. Например, в самый неожиданный момент под одеждой у героини фильма оказывается... купальник. Такая же ситуация встречалась у Шурика с Лидой в «Операции „Ы“ и других приключениях Шурика».
- Также в кино отражалось такое явление, как стиляги — молодежная субкультура, имевшая в качестве эталона преимущественно американский образ жизни. Увидеть, как одевались стиляги в те годы, можно в фильме «Сверстницы». Там напомаженные мальчики и девочки нигде не учатся и не работают, проматывают родительские денежки в ресторанчиках. Попасть в такую компанию — стыд, срам и клеймо на всю жизнь. Юную героиню фильма от такого образа жизни спасает, конечно же, комсомолец и красавец Вася.
- В картине стиляги сильно отличаются от простых людей: яркие наряды, макияж, украшения и шарфики — бросающаяся в глаза особенность.
Мода в 1920–1940-х
- В 1929 году выходит документальный фильм режиссера Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Бессюжетное немое кино представляет собой серию коротких документальных фрагментов, изображающих хаотичную жизнь современного города: движение транспорта и людей, труд рабочих на промышленных предприятиях, культурные мероприятия, медицинские учреждения. В фильме жительницы города посещают парикмахерские, делают маникюр и даже красят губы.
- С художественными фильмами дело обстояло иначе. Режиссеры тщательно продумывали костюмы, декорации и грим актеров. Например, в 1916 году в фильме «Лунная красавица» актриса носит седой парик.
- И хотя грим в СССР появился только в 1930 году, актеров старались накрасить, чтобы придать образу яркости. В 1924 году появился советский фильм, признанный уже классикой кинофантастики. Это «Аэлита» Якова Протазанова, снятая по повести Алексея Толстого. Костюмы и декорации соответствуют эпохе: четкие линии и необычные угловатые формы, а также макияж.
- В те годы в стране преобладала мода конструктивизма: простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Мода на прически пришла из-за рубежа: советские работницы старались завивать локоны на западный манер.
- В то же время в моде была здоровая женская полнота: советская гражданка должна была иметь цветущий вид, мощные руки и ноги и по-матерински крупные бедра. Женщины трудились наравне с мужчинами и должны были рожать потомство.
- Вместе с полнотой в Советский Союз пришла мода на блонд. Нехитрым способом с помощью перекиси водорода женщины осветляли волосы. Блондинки появились и в кино, например в фильме «Частная жизнь Петра Виноградова».
- Моду на одежду женщинам также диктовало кино. Например, в 1945 году на экраны вышел фильм «Сердца четырех». В летней довоенной Москве девушки носят легкие платья с гороховым и цветочным принтом, воротнички и бантики, шляпки и лодочки на небольшом каблуке.
А какие стандарты красоты запомнились вам?
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