Составлен рейтинг лучших мультфильмов всех времен. И на первом месте не Дисней

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мультфильмы уже давно любят не только дети, но и взрослые, а некоторая анимация не уступает самым популярным франшизам. Например, «Холодное сердце» собрал в прокате $1 290 000 000, опередив «Пиратов Карибского моря» и «Гарри Поттера». Кстати, приключения Анны и Эльзы вошли в сотню лучших мультфильмов, однако заняли в этом рейтинге совсем не первое место.

Сайт 24/7 Wall St. составил рейтинг 100 лучших анимационных фильмов всех времен, включив в него мультфильмы со всего мира. Так как кассовые сборы далеко не всегда являются показателем качества, в рейтинге учитывалось количество положительных отзывов на мультфильм. Также примечательно, что целых 11 картин в рейтинге — это плоды трудов одного режиссера: Хаяо Миядзаки. Мы в AdMe.ru предлагаем взглянуть на получившийся список и проверить, многое ли вы уже успели посмотреть.

Думаем, даже самые большие любители мультфильмов не успели пересмотреть все картины из списка. А так как каждому из нас знакома ситуация «что бы такого посмотреть», советуем сохранить рейтинг на будущее. А ваш любимый мультфильм попал в этот список?