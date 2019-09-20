Софи Лорен отдала свой первый гонорар отцу за то, чтобы ее сестра могла носить его фамилию. Но сама актриса прославилась под псевдонимом

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«Всему, что вы видите, я обязана спагетти», — с особым кокетством говорила Софи Лорен. Эта фраза отражает характер актрисы, которая не привыкла отказывать себе в чем-либо. Живая легенда мирового кинематографа гордо носит звание одной из наиболее привлекательных женщин мира. Режиссер Федерико Феллини сравнивал Лорен с Моной Лизой.

Софи Лорен удалось сделать то, что не удавалось ранее ни одной актрисе: она стала первым лауреатом премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке. В семейной жизни у нее тоже получилось продемонстрировать успехи, похвастать которыми могут далеко не все звездные пары. Мы в AdMe.ru были потрясены, когда узнали, что со своим знаменитым мужем Карлом Понти Софи Лорен прожила около 50 лет.

В последнее десятилетие актриса не появлялась в кино. Но известно, что сейчас она приступила к съемкам в киноленте, где сыграет женщину, пережившую холокост. Все, что мы узнали об этом фильме, ждет вас в самом конце статьи.

Кадр из фильма «Гордость и страсть», 1957 год.

София Виллани Шиколоне (настоящая фамилия актрисы — прим. AdMe.ru ) родилась 20 сентября 1934 года в благотворительном приюте для матерей-одиночек. Софи была ребенком вне брака, незаконнорожденной, что и побудило ее мать Ромильду перебраться из Рима в метрополию города Неаполь, в небольшой городок Поццуоли, откуда она сама была родом.

) родилась 20 сентября 1934 года в благотворительном приюте для матерей-одиночек. Софи была ребенком вне брака, незаконнорожденной, что и побудило ее мать Ромильду перебраться из Рима в метрополию города Неаполь, в небольшой городок Поццуоли, откуда она сама была родом. Роль матери в жизни будущей актрисы огромна: она всегда поддерживала дочь, вселяла в нее уверенность, что та сможет стать звездой кинематографа. Именно она постепенно подталкивала дочь к этой профессии.

В военные годы в Италии ввели систему продуктовых карточек. Ромильда старалась раздобыть еды впрок и накормить своих дочек (у Софи есть младшая сестра Анна-Мария). Но попытки были тщетны, еды все равно не хватало. Из-за худобы и высокого роста Софи дразнили в школе «Стеккетто», что означает «Жердочка».

К подростковому возрасту из нескладной девчонки она постепенно превратилась в красавицу. И мама с бабушкой решили отправить ее на конкурс красоты «Королева моря и ее 12 принцесс».

Бабушка сшила для конкурса платье из занавески, а мама покрасила старые черные туфли толстым слоем белой краски — и вуаля — наряд принцессы был готов. По итогам конкурса Софи выиграла поездку в Рим, которая круто перевернула ее жизнь. Ведь именно в Вечном городе она получит свои первые роли и познакомится с будущим супругом.

В 1950 году Софи участвовала в конкурсе «Мисс Италия», где получила титул «мисс элегантность», учрежденный жюри специально для нее.

Конкурс «Мисс Италия», Софи — 2-я справа, 1950 год.

Первый гонорар в 1 млн лир за фильм «Аида» Софи отдала Рикардо Шиколоне (отец Софии и Анны-Марии, который отказался жениться на Ромильде и принимать какое-либо участие в жизни дочерей — прим. AdMe.ru ) за то, чтобы он разрешил младшей сестре актрисы носить его фамилию. Дело в том, что сначала отец бросил Ромильду с Софией, но через 3 года они вновь сошлись. Ромильда наивно полагала, что Рикардо изменится и станет хорошим отцом семейства. Но этого не случилось, а появилась еще одна девочка, которой он напрочь отказался давать свою фамилию.

) за то, чтобы он разрешил младшей сестре актрисы носить его фамилию. Дело в том, что сначала отец бросил Ромильду с Софией, но через 3 года они вновь сошлись. Ромильда наивно полагала, что Рикардо изменится и станет хорошим отцом семейства. Но этого не случилось, а появилась еще одна девочка, которой он напрочь отказался давать свою фамилию. А Софи тем временем меняет фамилию на Лаззаро, якобы более благозвучную, а затем и на всем известную Лорен. Последняя была предложена продюсерами малобюджетного фильма «Африка под морями», которым хотелось, чтобы это было что-нибудь «не такое итальянское».

На очередном конкурсе красоты Софи Лорен знакомится со своим будущим продюсером и мужем Карлом Понти. Он на тот момент был женат и имел 2 детей.

Понти пригласил Софи в офис на кинопробы, где оператор порекомендовал ей сделать пластическую операцию по коррекции носа и сбросить вес. Он попросту не знал, что делать с ее необычной и фактурной внешностью. Лорен, естественно, отказалась.

Вскоре Понти и Софи стали любовниками. Придать своим отношениям официальный статус они не могли, так как Ватикан не давал Понти разрешение на развод. Когда влюбленные отчаялись ждать, они решили тайно пожениться в Мексике.

Софи Лорен с Карлом Понти, 1957 год.

В своих многочисленных интервью актриса не раз рассказывала историю о том, как Понти учил ее правильно есть омлет. Однажды они с Карло пришли в ресторан, где заказали омлет. Лорен быстро вооружилась вилкой и ножом, но Карло остановил ее, сказав, что омлет ножом не режут, а справляются только при помощи вилки. Неудивительно, что с того времени актриса никогда в жизни больше не ела омлет.

Изначально Понти позиционировал Софи в качестве секс-бомбы, поэтому актрису можно было увидеть топлес в ряде малобюджетных фильмов.

Но спустя несколько лет Карло выкупил все фильмы эротического содержания с участием юной Лорен, чтобы избежать международного скандала.

Кадр из фильма «Вчера, сегодня, завтра», 1963 год.

В 1956 году Софи Лорен снялась в фильме «Гордость и страсть», где ее партнером стал Кэри Грант. В момент знакомства с Лорен он не воспринял ее всерьез, даже демонстрировал к ней некоторое пренебрежение. Ведь в этом фильме изначально должна была играть другая актриса — Джина Лоллобриджида.

Софи потребовалось всего несколько часов, чтобы расположить к себе Кэри. Он настолько ей открылся, что стал изливать душу. Теперь каждый вечер после съемок они проводили вместе, беседуя обо всем на свете. Грант дарил Лорен золотые браслеты и, чтобы она их точно носила, добавлял, что они будут служить ей оберегами.

Лучшей голливудской работой актрисы стал фильм «Плавучий дом», где они с Кэри снова играли вместе. В этой киноленте актеры продемонстрировали накал страстей, который был подобен извержению вулкана.

Кэри каждый день посылал Лорен цветы, а тем временем Понти активно хлопотал об официальном разводе.

Софи Лорен и Кэри Грант, 1958 год.

В 1966 году Карло Понти и Софи Лорен официально стали супругами. По воле случая на следующий день на съемочной площадке Лорен и Грант играли свадьбу.

Счастье продлилось недолго. Итальянское законодательство оказалось суровым: Понти обвинили в двоеженстве из-за тайной женитьбы в Мексике, а Софи — в незаконном сожительстве. Радость мгновенно сошла на нет. Из Италии им пришлось уехать. Жили они то во Франции, то в Швейцарии.

Высшим пилотажем актерского мастерства Лорен считается фильм «Чочара», где она играет овдовевшую мать 18-летней дочери. А самой актрисе на тот момент было всего 25 лет. Выразительная игра Лорен произвела сильное впечатление на кинокритиков. Снявшись в этой картине, Софи удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке.

Забавно, но свою главную киноночь актриса попросту проспала: по итальянскому телевидению церемонию не показывали.

О том, что она выиграла статуэтку, Софи узнала от своего давнего друга Кэри Гранта: он позвонил ей рано утром, чтобы первым сообщить эту новость.

Кадр из фильма «Чочара», 1960 год.

«Голливудским» партнером актрисы был Кэри, а вот «итальянским» — Марчелло Мастроянни. С ним они сыграли в культовых фильмах «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи», «Жена священника». Вместе у них получилось создать великолепный дуэт, который прочно вошел в историю кинематографа. А в жизни актеры очень крепко дружили.

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в фильме «Жена священника», 1970 год.

Софи блистала на вершине славы, рядом с ней находился любимый муж, не хватало лишь одного — детей. Она отчаянно хотела стать матерью, дважды перенесла выкидыш, но не теряла надежды и решилась на курс инъекций эстрогена. Лорен не привыкла сдаваться, а потому в третий раз ей удалось забеременеть и выносить ребенка. Помимо прочего, во время беременности она соблюдала строжайший постельный режим. В 1969 году Софи родила сына — Карло Понти — младшего.

Счастью не было предела, поэтому новоиспеченные родители дали пресс-конференцию прямо в вестибюле роддома.

А в 1973 году Софи родила второго сына — Эдуардо Понти.

Лорен, Понти и их новорожденный сын, 1969 год.

Семейное счастье омрачилось неурядицами: Понти и Лорен обвинили в неуплате налогов и выводе капиталов из страны. Актриса провела 17 дней в тюрьме, а Карло приговорили к 4 годам общественных работ. Ходили слухи, что это дело было показательным: государству необходимо было продемонстрировать, как оно борется с выводом капитала из страны.

Софи с мужем Карлом Понти, 1996 год.

За свою кинокарьеру Софи удалось поработать практически со всеми наиболее известными актерами Голливуда, а также со многими именитыми и талантливыми режиссерами: Витторио Де Сика, Федерико Феллини, Робертом Олтменом, Делбертом Манном, Чарли Чаплином.

Софи Лорен говорила, что Витторио Де Сика был вторым человеком в ее жизни, а номером один был, конечно же, муж.

Архиепископ Генуи однажды решил пошутить (или даже помечтать), отметив, что Ватикан не одобряет клонирование людей, но он мог бы сделать исключение ради Софи Лорен.

У актрисы есть своя звезда на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.

В 1994 году актриса получила на «Аллее славы» звезду под номером 2 000.

Известно, что сейчас актриса снимается в фильме «Вся жизнь впереди». В нем она играет некую мадам Розу, пережившую холокост и подружившуюся с мальчиком-иммигрантом из Сенегала. Режиссером картины является ее сын Эдуардо Понти.

Кадр со съемок фильма «Вся жизнь впереди», 2019 год.

По заверениям самой актрисы, ей очень комфортно работать с сыном, который знает ее, как никто другой. Кстати, Софи — самая настоящая итальянская мама: только посмотрите, как она обожает своих сыновей.

Софи со своими сыновьями Карло и Эдуардо, 2011 год.