Сможете ли вы закончить крылатые фразы из советских мультфильмов?

Старые советские мультики уже давно стали нашей золотой классикой. Но так ли хорошо мы помним цитаты и афоризмы из них? Хотите проверить себя? Тогда милости просим в нашу статью-тест, где мы собрали для вас самые-самые любимые мультфильмы.

AdMe.ru предлагает вспомнить свое детство и, может быть, даже пересмотреть всю нашу подборку.

15. «Трое из Простоквашино»

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© Трое из Простоквашино / Союзмультфильм  

14. «Ну, погоди!»

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© Ну, погоди! / Союзмультфильм  

13. «38 попугаев»

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© 38 попугаев / Союзмультфильм  

12. «Котенок по имени Гав»

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© Котенок по имени Гав / Союзмультфильм  

11. «Летучий корабль»

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© Летучий корабль / Союзмультфильм  

10. «Ежик в тумане»

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© Ёжик в тумане / Союзмультфильм  

9. «12 месяцев»

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© Двенадцать месяцев / Союзмультфильм  

8. «Снежная королева»

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© Снежная королева / Союзмультфильм  

7.«Дюймовочка»

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© Дюймовочка / Союзмультфильм  

6.«Приключения домовенка Кузи»

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© Приключения домовенка Кузи / ТО «Экран»  

5.«Возвращение блудного попугая»

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© Возвращение блудного попугая / Союзмультфильм  

4. «Бременские музыканты»

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© Бременские музыканты / Союзмультфильм  

3. «Тайна третьей планеты»

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© Тайна третьей планеты / Союзмультфильм  

2. «Винни Пух»

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© Винни Пух / Союзмультфильм  

1. «Жил-был пес»

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© Жил был пес / Союзмультфильм  

2 На склад!
6 Комментарии
  • 18 сентября 2018
  • 6
  • 13695

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