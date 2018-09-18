Сможете ли вы закончить крылатые фразы из советских мультфильмов?
Старые советские мультики уже давно стали нашей золотой классикой. Но так ли хорошо мы помним цитаты и афоризмы из них? Хотите проверить себя? Тогда милости просим в нашу статью-тест, где мы собрали для вас самые-самые любимые мультфильмы.
AdMe.ru предлагает вспомнить свое детство и, может быть, даже пересмотреть всю нашу подборку.
15. «Трое из Простоквашино»
14. «Ну, погоди!»
13. «38 попугаев»
12. «Котенок по имени Гав»
11. «Летучий корабль»
10. «Ежик в тумане»
9. «12 месяцев»
8. «Снежная королева»
7.«Дюймовочка»
6.«Приключения домовенка Кузи»
5.«Возвращение блудного попугая»
4. «Бременские музыканты»
3. «Тайна третьей планеты»
2. «Винни Пух»
1. «Жил-был пес»
Фото на превью Жил был пес / Союзмультфильм