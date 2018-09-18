Сможете ли вы закончить крылатые фразы из советских мультфильмов?

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Старые советские мультики уже давно стали нашей золотой классикой. Но так ли хорошо мы помним цитаты и афоризмы из них? Хотите проверить себя? Тогда милости просим в нашу статью-тест, где мы собрали для вас самые-самые любимые мультфильмы.