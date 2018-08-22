Тест: Угадайте красавчиков-актеров только по их глазам (Последний вариант даже нам показался сложным)

От этих красавцев сходило с ума не одно поколение девушек, и кажется, что любимый образ знаком досконально. Но что, если видны только глаза? Сможете ли вы понять, кому они принадлежат? Предупреждаем, некоторые варианты очень даже сложны.

AdMe.ru предлагает вам проверить себя и разгадать всех-всех актеров (правильные ответы ищите на обороте изображений).

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© depositphotos  

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© depositphotos  

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© depositphotos  

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© depositphotos  

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© depositphotos  

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© depositphotos  

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© depositphotos  

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© depositphotos  

А вам удалось всех угадать?

Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos, depositphotos

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