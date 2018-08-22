Тест: Угадайте красавчиков-актеров только по их глазам (Последний вариант даже нам показался сложным)

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От этих красавцев сходило с ума не одно поколение девушек, и кажется, что любимый образ знаком досконально. Но что, если видны только глаза? Сможете ли вы понять, кому они принадлежат? Предупреждаем, некоторые варианты очень даже сложны.