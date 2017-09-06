Сколько зарабатывают актеры самых популярных сериалов за 1 эпизод
Съемки в сериалах становятся все более прибыльным делом для актеров. Их гонорары за эпизод могут расти от сезона к сезону и в результате достигнуть немалых сумм.
Мы в AdMe.ru составили список популярных сериалов и рассказываем, сколько зарабатывают актеры, снимаясь в них.
9. Сверхъестественное
Актер Дженсен Эклс, который играет Дина Винчестера, зарабатывает за съемки в одном эпизоде «Сверхъестественного» $ 175 тыс. А его коллега Джаред Падалеки, который исполняет роль Сэма, — $ 125 тыс. Такая разница в гонорарах кажется странной, так как оба актера исполняют главные роли. Но, вероятно, сумма варьируется от сезона к сезону и в конечном счете Эклc и Падалеки получают приблизительно одинаково.
8. Американская семейка
Джули Боуэн, Тай Баррелл, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит и София Вергара получают по $ 250 тыс. за съемки в одном эпизоде сериала «Американская семейка». Они уже отыграли 8 сезонов. Но создатели точно запланировали еще два. Их выход намечен на 2017 и 2018 годы.
7. Большая маленькая ложь
Создатели сериала «Большая маленькая ложь» платят Риз Уизерспун и Николь Кидман за съемки в одном эпизоде по $ 350 тыс. Мини-сериал вышел в 2017 году и пока включает в себя 1 сезон из 7 серий. Но фанаты рассчитывают, что «Большую маленькую ложь» продлят и на второй сезон, хотя в HBO это пока только в планах.
6. Анатомия страсти
Актриса Эллен Помпео за роль Мередит Грей в сериале «Анатомия страсти» получает по $ 400 тыс. за каждый эпизод. Сообщалось, что за съемки в одной серии 13-го сезона сериала Помпео платили по $ 300 тыс. Первые серии нового 14-го сезона «Анатомии страсти» фанаты увидят уже в сентябре 2017 года.
5. Родина
Исполнительница главной роли в сериале «Родина» Клэр Дэйнс сейчас получает за съемки в одном эпизоде $ 450 тыс. В начале съемок гонорар звезды за один эпизод составлял порядка $ 250 тыс.
4. Карточный домик
Исполнитель главной роли в сериале Кевин Спейси получает по $ 500 тыс. за съемки в одной серии. Изначально его коллеге Робин Райт платили на $ 80 тыс. меньше, но весной прошлого года она добилась того, чтобы создатели сериала повысили ее гонорар. Теперь Райт получает столько же, сколько и Спейси.
3. Девочки Гилмор
Лорен Грэм и Алексис Бледел получают по $ 750 тыс. за съемки в одном эпизоде сериала. Это в 15 раз больше, чем за эпизоды в первом сезоне, который вышел в 2000 году. Тогда Грэм зарабатывала за одну серию всего $ 50 тыс. Сколько получала Бледел, не сообщается. Но, вероятно, ее гонорар был приблизительно таким же.
2. Теория большого взрыва
До 2017 года Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр, исполняющие главные роли, получали за съемки в одном эпизоде $ 1 млн.
Их коллеги Маим Бялик и Мелисса Ройч получали значительно более скромные суммы — $ 200 тыс.
В 2017 году актеры, исполняющие главные роли, пересмотрели свои контракты в пользу менее богатых коллег. В результате пять главных актеров получают за один эпизод по
$ 900 тыс., а Бялик и Ройч — по $ 450 тыс.
1. Игра престолов
Пять актеров популярного сериала, исполняющие главные роли, стали самыми высокооплачиваемыми в истории телевидения. Перед съемками 7-го сезона британские актеры Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Лина Хиди, а также американский актер Питер Динклэйдж вместе с датской звездой Николаем Костер-Вальдау подписали новые контракты, в рамках которых каждый из них получил по $ 2,5 млн за один эпизод.