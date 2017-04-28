Сколько стоят путешествия из любимых фильмов?

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Посмотрев очередную порцию вдохновляющих фильмов, кажется, что любимые герои беззаботно могут в любой миг улететь на другую точку планеты, совершенно не задумываясь о таких приземленных вещах, как стоимость путешествия. Редакция AdMe.ru не смогла оставить этот вопрос без внимания и просчитала для вас стоимость путешествий из популярных фильмов.

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники The Darjeeling Limited

Из столицы Индии ежедневно ходят поезда через всю страну в высокогорный город Дарждилинг. Нью-Дели — Дарждилинг = 1 900 рублей (поезд) Итого: 1 900 рублей

Страх и ненависть в Лас-Вегасе Fear and Loathing in Las Vegas

В нашу статью расходов входит аренда машины и бензин. Если же вы хотите промчаться по Неваде в собственном Chevrolet Impala 1971 года выпуска, сумма вырастет в несколько сот раз. Содержимое багажника в стоимость не входит. Лос-Анджелес — Лас Вегас = 2 020 рублей (машина), 800 рублей (автобус), 2 430 рублей (самолет) Авто = 2 500 рублей (аренда), от 600 000 рублей (покупка) Итого: 4 520 рублей

Титаник Titaniс

Не стоит забывать, что каюты у пассажиров «Титаника» были разного класса. Мы указали стоимость поездки Джека. Если же вы желаете отправиться через Атлантику в апартаментах Розы, будьте готовы выложить 157 800 рублей.

Ешь, молись, люби Eat Pray Love

Познакомиться с неаполитанской пиццей, пообщаться с монахами и прокатиться на велосипеде по Бали оказалось вполне реально. Нью-Йорк — Рим = 10 439 рублей (самолет) Проживание в Риме = 4 977 рублей (квартира на площади Piazza del Popolo) Рим — Нью-Дели = 13 121 рубль (самолет) Проживание в ашраме бесплатное. Нью-Дели — Бали = 4 594 рубля (самолет), 23 255 (поезд + самолет + автобус + паром) Вилла на Бали = 22 946 рублей за все время пребывания Итого: 56 077 рублей

Евротур EuroTrip

В нашем варианте бешеного европейского трипа есть одна замена. В фильме герои попали в вымышленный городок Кранс-сюр-Мер — как признаются сами создатели фильма, основой для выдумки была реальная коммуна на юго-востоке Франции. О местных нудистских пляжах редакция умалчивает. Мы просчитали маршрут с различными вариантами перемещения. В случаях когда героям удавалось добраться из пункта в пункт бесплатно, мы учитываем наименьший по стоимости вариант передвижения. Ведь далеко не факт, что нам может повезти так же: Хадсон — Лондон = 16 623 рубля (самолет) Лондон — Париж = 850 рублей (автобус), 4 350 рублей (машина + паром + машина), 1 819 рублей (самолет), 7 500 рублей (поезд) Париж — Кань-сюр-Мер (Кранс-сюр-Мер) = 6 592 рубля (поезд), 3 070 рублей (автобус), 2 670 рублей (самолет) Кань-сюр-Мер — Амстердам = 10 900 рублей (поезд), 4 350 рублей (автобус), 2 510 рублей (самолет) Амстердам — Братислава = 4 827 рублей (автобус), 6 548 рублей (самолет), 9 930 рублей (поезд + автобус) Братислава — Берлин = 786 рублей (самолет), 3 700 рублей (поезд), 2 180 рублей (автобус) Берлин — Рим = 1 304 рубля (самолет), 12 620 рублей (поезд), 5 132 рубля (автобус) Рим — Ватикан = 45 рублей (поезд), 92 рубля (метро), 650 рублей (такси), 31 рубль (аренда велосипеда), 0 рублей — пешая прогулка в течение часа, как герои фильма Рим — Хадсон = 17 846 рублей (самолет) Итого: 59 728 рублей

Вокруг света за 80 дней Around the World in Eighty Days

Вариант перемещения, который выбрали наши герои, сейчас практически невозможен. Поэтому наши расчеты основаны на путешествии авиа-, железнодорожным и морским транспортом. Лондон — Париж = 4 350 рублей (машина, паром, машина) — так как с каретами сейчас сложнее. Альтернативные варианты:

850 рублей (автобус), 1 819 рублей (самолет), 7 500 рублей (поезд) Париж — Турция = 3 845 рублей (самолет), 8 663 рублей (автобус), 10 813 рублей (поезд + автобус) Турция — Нью-Дели = 11 692 рубля (самолет) Нью-Дели — Ланьджоу = 9 535 (поезд + такси + автобус), 20 259 рублей (самолет + автобус) Ланьджоу — Сан-Франциско = 21 644 рубля (автобус + самолет), 24 306 рублей (автобус + самолет + поезд) Сан-Франциско — Нью-Йорк = 7 443 рубля (самолет), 22 000 рублей (автобус), 19 210 рублей (поезд), 16 000 рублей (автомобиль)

Особые фанаты фильма могут отправиться пешком, как герои фильма. Нью-Йорк — Лондон = 8 883 рубля (самолет) Итого: 67 392 рубля

Путешествие Гектора в поисках счастья Hector and the Search for Happiness

Как в книге, так и в самом фильме точно не упоминаются названия стран и городов отправления Гектора. По метафорам и прозрачным намекам можно понять, что «страна больше всего» и является создателем фильма. Таким образом мы и проложили маршрут по города угаданных стран. Лондон — Шанхай = 18 837 рублей (самолет) Остановился в отеле за счет друга Шанхай — Эфиопия = 28 452 рубля (самолет) Маленькая комната на неделю = 3 990 рублей Эфиопия — Лос-Анджелес = 32 245 рублей (самолет) Снова жил в гостях Лос-Анджелес — Лондон = 15 456 рублей (самолет) Итого: 98 980 рублей

Пока не сыграл в ящик The Bucket List

Если же вы соберетесь повторить путешествие этих отчаянных, рекомендуем подходить к Эвересту со стороны Непала, а не Китая. Это сэкономит вам около 30 000 рублей и сбережет нервы от столкновения с китайской бюрократией. Итак, примерный путь безудержных стариков: Нью-Йорк — Каир = 21 492 рубля (самолет) Каир — Нью-Дели = 15 625 рублей (самолет) Нью-Дели — Шанхай = 15 126 рублей (самолет) Шанхай — Нью-Йорк = 25 221 рубль (самолет) Нью-Йорк — Тибет = 42 801 рубль (самолет) Итого: 120 265 рублей

Невероятная жизнь Уолтера Митти The Secret Life of Walter Mitty

Безумные приключения американского офисного клерка под силу не каждому хотя бы в плане бюджета. Как складывалось его путешествие: Нью-Йорк — Гренландия = 31 449 рублей (самолет) Гренландия — Исландия = 14 205 рублей (самолет) Нью-Йорк — Гималаи = 58 223 рублей (самолет) Услуги шерпов-проводников и сам поход в среднем = 28 000 рублей Итого: 131 877 рублей

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