Сколько стоит обед в кафе из наших любимых фильмов и сериалов

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«Скользкие козявки», — сетовала героиня Джулии Робертс в фильме «Красотка», проиграв сражение с улитками в ресторане «Вольтер». В реальности заведение называется «Цикада» и улиток там не подают, но одного посещения достаточно, чтобы ощутить себя героем голливудского фильма. И ресторан «Цикада» не единственное место, которое перенесет вас поближе к любимым персонажам.

AdMe.ru выяснил, что и за сколько предлагают кафе и рестораны, в которых снимали знаменитые фильмы и сериалы.

1. «Мстители»: Shalom Grill

«Бургеры, кебаб, шаурма» — гласит вывеска заведения, в котором снимали сцену молчаливого перекуса Мстителей после победы над читаури и Локи. Судя по меню Shalom Grill, та самая шаурма обошлась миллиардеру и филантропу Старку и его друзьям в $ 11–15 за порцию. Также здесь можно заказать бургеры, кебаб, хот-доги и салаты. Овощной и кукурузный, кстати, являются самым дешевым пунктом меню — по $ 3,49 за порцию. Адрес: 9340 W. Pico Blvd, Los Angeles, CA 90035.

2. «Как я встретил вашу маму»: McGee’s Pub

Сэндвичи «Приоденься!», коктейль «Робин Спарклз» и тарелка закусок «Кодекс братана» — меню паба McGee’s порадует поклонников сериала «Как я встретил вашу маму» множеством отсылок. Цены, правда, выше средних. Например, «Лучший бургер в Нью-Йорке» обойдется в $ 16, а классический «Цезарь» — в $ 12. При этом расстановка мебели в заведении не такая, как в сериальном пабе McLaren’s, хотя стиль и отделка зала на первом этаже, где проходили съемки, сохранены. Антураж дополняют многочисленные снимки персонажей сериала, развешенные по стенам. Адрес: 240 West 55th Street (btwn Broadway and 8th Ave), New York, NY, 10002.

3. «Красотка»: Cicada Restaurant

Строго говоря, ужинали здесь не только Эдвард Льюис и Вивиан Уорд в исполнении Ричарда Гира и Джулии Робертс, но и «всемогущий Брюс» (Джим Керри), а также мистер и миссис Смит (Анджелина Джоли и Брэд Питт). Ресторан высокой кухни с интерьером в стиле ар-деко пришелся по вкусу создателям 3 фильмов. В основе меню итальянская кухня. В среднем ужин на одну персону обойдется в $ 70–80 без учета напитков. Основные блюда (например, обжаренная в фисташках семга, стейки филе-миньон, приготовленное в ягодах можжевельника филе ягненка под мятным соусом) стоят от $ 34 до $ 44. Салат добавит к чеку $ 14–16, а десерт — $ 13. Кроме того, если с вами придут более 4 гостей, к общему счету приплюсуют 19 %. Адрес: 617 S. Olive St., Los Angeles, CA 90014.

4. «Амели»: Café des deux Moulins

Это парижское заведение бывалые туристы рекомендуют исключительно фанатам «Амели»: остальных не устраивает соотношение стоимости и качества блюд. Судя по меню «Кафе двух мельниц», омлет обойдется посетителям в € 11, фирменный салат «Две мельницы» — в € 14,9, а за капучино придется заплатить € 5,5. Кафе очень популярно у путешественников, поэтому о заказе столика лучше позаботиться заранее. Адрес: 15 Rue Lepic, 75018 Paris, France.

5. «Начало»: Il Russo

До съемок фильма «Начало» на месте кафе Il Russo располагалась пекарня Da Stuzzi. Ради сцены, в которой герой Леонардо Ди Каприо рассказывает напарнице о том, что внутри сна можно моделировать мир, заведение превратили в уличную закусочную. Успех ленты Кристофера Нолана подтолкнул владельцев к открытию кафе. В Il Russo подают блюда итальянской кухни, персонал охотно общается как на французском, так и на английском языках. По отзывам туристов, пообедать здесь можно за € 20–25. Минус в том, что заведение не представлено в интернете. Адрес: 6 Rue César Franck, 75015 Paris, France.

6. «Опасный метод»: Central

В венской кофейне, чья история начинается с 1876 года, встречались не только «киношные» Фрейд и Юнг в исполнении Мортенсена и Фассбендера, но и их реальные прототипы. Central гордится посетителями, среди которых были писатели Петер Альтенберг и Альфред Польгар, политики Владимир Ленин и Лев Троцкий. Цены здесь не самые демократичные. Чашка кофе стоит в среднем € 5, порция яблочного штруделя по-венски — € 4,8, панкейки с абрикосовым джемом — € 6,4. А вот основные блюда обойдутся в среднем в € 15–20. Адрес: Herrengasse 14, 1010 Wien, Austria.

7. «Твин Пикс»: Twede’s Cafe

Тот самый вишневый пирог и «чертовски хороший кофе», восхищавший агента Купера, можно попробовать в штате Вашингтон всего за $ 7. Кафе Twede’s — преемник сожженного хулиганами заведения Mar-T, в котором снимали 1-й сезон «Твин Пикса». После ЧП интерьер поменяли, но в 2015 году для съемок продолжения линчевского шедевра кафе вернули аутентичный вид сериальной закусочной Doble R Diner. К слову, для пирога можно выбрать и другую начинку, например банановую или кокосовую. Помимо десертов меню включает простые мясные блюда, которые подаются в составе комплексного обеда с гарниром, овощами или пастой, а также с супом или салатом. Слоган заведения «Никто не уйдет голодным» оправдывает себя: стоит такой обед всего $ 14,5. Адрес: 137 W North Bend Way, North Bend, WA.

8. «Бесславные ублюдки»: Bistrot La Renaissance

Этот ресторан считается самым «кинематографичным» в столице Франции. Помимо блокбастера Тарантино здесь снимали сцены для фильмов «Бешеный барашек», «Откройте, полиция!» и «Чужая кровь». Кстати, благодаря последнему знаменитое своими витражами заведение и заприметил автор «Криминального чтива». Bistrot La Renaissanse рекомендовано не только киноманам, но и ценителям традиционной французской кухни. Правда, цены достаточно высоки. Полноценный обед на одну персону обойдется в € 40–50. Адрес: 112 Rue Championnet, 75018 Paris, France.

9. «Полночь в Париже»: Polidor

Для неискушенного туриста прославленный Вуди Алленом ресторан покажется шумным и несовременным. На деле же владельцы заведения стараются сохранить Polidor таким, каким он был, когда сюда захаживал Эрнест Хемингуэй. Блюда традиционной французской кухни готовятся и подаются по-домашнему, чтобы создать у посетителя ощущение уюта. Стоимость основных блюд колеблется в районе € 15–17. Например, эскалоп из трески с базиликом и шпинатом обойдется в € 17, а карпаччо из говядины с оливками и картофелем фри — в € 14. Цены на десерты начинаются с € 4 евро — за эту сумму можно заказать «ромовую бабу». Можно выбрать комплексный обед с 2 блюдами и десертом за € 22 или € 35. Адрес: 41, rue Monsieur Le Prince 75006 Paris, France.

10. «Клан Сопрано»: Holsten’s

Кондитерская и кафе-мороженое Holsten’s, в котором разворачивались события финального эпизода, — обязательный пункт в туре для поклонников сериала. Несмотря на 75-летнюю историю и популярность у туристов, цены здесь демократичны. Молочный коктейль обойдется в $ 5,5, примерно столько же стоят мороженое, бургер или сэндвич. Сэндвичи, которые подаются с листьями салата и томатами, чуть дороже — от $ 7,25 до $ 8,25. Перекусить можно за столиком, который занимала семья Сопрано. Он доступен для посетителей всю неделю, кроме субботы, когда кафе посещают участники тура по сериалу «Клан Сопрано». Лишь однажды стол оставался зарезервированным целый месяц — после смерти актера Джеймса Гандольфини, игравшего роль Тони Сопрано. Так администрация почтила его память. Адрес: 1063 Broad Street Bloomfield, NJ 07003-2845.

11. «Шерлок»: Speedy’s Cafe

Закусочная, в которой Джон и Майкрофт обсуждали судьбу Ирен Адлер в серии «Скандал в Белгравии», находится не на Бейкер-стрит. Знаменитый адрес оказался слишком популярным у туристов, поэтому подъезд скопировали и сцены возле него сняли в другой части Лондона, по соседству с сэндвич-баром и кафе Speedy’s. Моменты съемок запечатлены на снимках, которыми увешаны стены в зале. Теперь в заведении с традиционной английской кухней никогда не бывает пусто: кафе включено в экскурсионные туры, связанные с сериалом. Несмотря на популярность, цены остаются демократичными. Позавтракать беконом и чипсами можно за £ 6–7, суп стоит около £ 3, а кофе обойдется всего в £ 1,5–2. Минусы: кафе закрывается в 15:00–16:00 и в нем нет туалетов. Адрес: 187 North Gower Street, Camden, London, NW1 2NJ.

А бывали ли вы в заведениях, прославившихся благодаря кино или сериалам? Поделитесь впечатлениями в комментариях.