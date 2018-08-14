Съемки «Игры престолов» завершены. Что нас ждет в 8-м сезоне и чем сейчас занимаются актеры?

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Один из самых успешных сериалов всех времен и народов этим летом завершил свои съемки. Развязку истории зрители узнают только в 1-й половине 2019 года, когда 8-й сезон выйдет на экраны. Тем временем актеры и создатели «Игры престолов» оставляют массу загадочных намеков о том, что нас ждет в финале.

AdMe.ru собрал все самые любопытные факты, чтобы хоть немного скрасить томительное ожидание. А в конце статьи ищите информацию о том, в каких фильмах и сериалах совсем скоро можно будет увидеть полюбившихся актеров.

Что известно о 8-м сезоне?

Съемки длились с 23 октября 2017 года по 6 июля 2018 года. Зрителей ждет всего 6 серий. Почему же сезон так долго снимали, спросите вы? Продолжительность каждой серии увеличится и вместо привычного часа может составить до полутора часов. Некоторые сцены потребовали колоссальных усилий съемочной команды: так, главную битву снимали в течение 55 ночей. К примеру, серию «Битва бастардов» из 6-го сезона снимали 25 дней, то есть в 2 раза меньше по времени. Представьте, какой масштаб нас ждет на этот раз! Предполагается, что финальная битва сериала состоится в Винтерфелле.

Программный директор HBO Кейси Блойс рассказал, что финал сериала получится закрытым и намеков на продолжение не останется. Блойс уверяет, что завершение саги получилось невероятным, фантастическим и все фанаты будут очень и очень довольны. Что ж, надеемся!

Чтобы не допустить утечек сценария, создатели сериала пошли на беспрецедентные меры. Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера, рассказал, что читать сценарий было разрешено только в пределах студии и только в электронном виде. Более того, сценарий самоуничтожался спустя некоторое время. Во время съемок сцен в некоторых случаях актеры получали свои реплики сразу в наушник (видимо, речь идет о самых важных сценах).



Еще любопытнее: было подготовлено и снято несколько фальшивых концовок. Также не исключают, что специально были сняты фальшивые сцены, чтобы ввести в заблуждение вездесущих папарацци. Как же на самом деле закончится сериал, известно, похоже, только его создателям.

Что рассказали актеры?

Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк, в честь окончания съемок в сериале поделилась в своем инстаграме снимком кроссовок, заляпанных кровью. Она написала: «Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, „Игра престолов“. Как же это было здорово. Впереди нас ждет еще больше приключений». Многие стали искать тайный смысл в хештегах актрисы, которые можно перевести как «последняя женщина на Земле» или «последняя оставшаяся в живых». Означает ли это, что Арья останется единственной женщиной, кто переживет финал, или актриса попросту намекает на то, что безумно устала?

Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, написала следующие строчки на своей странице: «Отправилась на остров, чтобы попрощаться с землей, которая стала моим вторым домом почти на 10 лет. Это было настоящее приключение. „Игра престолов“, спасибо за жизнь, о которой я и не мечтала, и за семью, по которой я никогда не перестану скучать». В одном из своих интервью Эмилия рассказала, что ей было очень сложно закончить съемки в сериале. А еще актриса поделилась, что финал будет очень неожиданным и то, кем на самом деле является Дейенерис, шокирует зрителей. Сплошные загадки!

В честь окончания съемок в сериале Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сделала себе татуировку в виде головы лютоволка с подписью «Стая выживает». Означает ли это, что все Старки останутся живы? Кто знает, но вряд ли в этом есть какой-то намек: скорее всего, это всего лишь татуировка на память. Вот что Софи рассказала о финале шоу: «Все соберутся вместе, чтобы бороться с надвигающейся гибелью. Между героями будет много напряжения, но все они сражаются вместе за то, что считают правильным. Это „Игра престолов“, так что да, в этом сезоне нас ждет еще больше смертей. Финал будет очень кровожадным и эмоционально мучительным!»

Кристофер Хивью, исполнитель роли Тормунда, делал милые селфи с коровами на съемочной площадке.

Эмилия Кларк с коллегами и сценаристом сериала Дэниелом Уайссом.

Актеры сериала нашли новые костюмы для съемок.

В каких фильмах можно будет увидеть любимых актеров?

В жизни Кита Харингтона много перемен: этим летом он сыграл свадьбу с актрисой Роуз Лесли, исполнившей в «Игре престолов» роль Игритт. В 2017 году на экраны вышел 1-й сезон исторического сериала «Порох», который рассказывает о Пороховом заговоре 1605 года: Кит исполнил здесь главную роль, а его партнершей стала Лив Тайлер. Наконец, еще в 2014 году Харингтон согласился на съемки в новом проекте Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Актерский состав сложился весьма впечатляющий: Натали Портман, Майкл Гэмбон, Сьюзен Сарандон и другие. Премьера фильма ожидается этой осенью на кинофестивале в Торонто. Кстати, по слухам, Кит собирается распрощаться со своей шикарной шевелюрой, чтобы отойти от образа Джона Сноу. Очень жаль, ведь мы будем скучать по его кудряшкам!

У Эмилии Кларк карьера тоже идет в гору: интересные роли не заставляют себя ждать. Актрису уже можно увидеть в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории», а в ближайшее время ожидается выход и новой картины с участием Эмилии под названием «Вне подозрений», где она исполнила роль доносчицы, связавшейся с агентом ФБР. По слухам, Мать Драконов сыграет также в ленте под названием «Сад последних дней»: перед зрителями развернутся 3 истории, которые крутятся вокруг стриптиз-клуба. Так что соскучиться по этой очаровательной актрисе мы не успеем: надеемся, «Игра престолов» не станет пиком ее карьеры.

Массу интересных предложений получает и Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера. Если еще не успели, то обязательно оцените его яркую работу в оскароносной картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а также ищите его небольшое, но весьма эффектное появление в фильме «Мстители: Война бесконечности». Вот-вот в прокат выйдет картина «Кажется, мы остались одни», где Динклэйдж вместе с Эль Фэннинг играют последних людей на Земле. В ближайшее время актер приступит к съемкам еще в нескольких проектах, а одна из последних новостей гласит, что актеру предложили исполнить главную роль в экранизации сказки «Румпельштильцхен». Здорово, что благодаря сериалу талант этого актера отмечен по достоинству. С нетерпением ждем его в новых образах.

Мэйси Уильямс , исполнившая в сериале роль Арьи Старк, снялась в 1-м фильме будущей новой трилогии о Людях Икс — картине «Новые мутанты». Забавно, но ее героиня умеет перевоплощаться в волка (привет, лютоволки!). Премьера фильма ожидается летом 2019 года.

, исполнившая в сериале роль Арьи Старк, снялась в 1-м фильме будущей новой трилогии о Людях Икс — картине «Новые мутанты». Забавно, но ее героиня умеет перевоплощаться в волка (привет, лютоволки!). Премьера фильма ожидается летом 2019 года. Софи Тернер , сыгравшая Сансу Старк, появится в романтической комедии «Помешанный на времени» (премьера состоится осенью 2018 года), а также исполнит роль мутантки с телепатическими способностями в фильме «Темный Феникс» (и снова франшиза о Людях Икс).

, сыгравшая Сансу Старк, появится в романтической комедии «Помешанный на времени» (премьера состоится осенью 2018 года), а также исполнит роль мутантки с телепатическими способностями в фильме «Темный Феникс» (и снова франшиза о Людях Икс). Лена Хиди, безупречно исполнившая в сериале роль Серсеи Ланнистер, вместе с Иэном Гленом (всеми любимый Джорах Мормонт) сыграла в британской драме «Наводнение». Николай Костер-Вальдау (он же Джейме Ланнистер) снялся в роли полицейского в триллере «Домино» (еще одна премьера в Торонто).

Не расходимся: нас ждут спин-оффы!