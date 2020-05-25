Сценарист фильма «Назад в будущее» объяснил тот момент, который мы 35 лет напрасно считали грубой несостыковкой

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Всеми любимая фантастическая трилогия «Назад в будущее» вышла на экраны в 1985 году. Казалось бы, в этом фильме идеально все: качественно подобранные персонажи, профессиональная актерская игра и детально прописанный сценарий. Однако вот уже 35 лет поклонников фильма продолжает мучить один момент, который все это время они, как оказалось, напрасно считали оплошностью сценаристов.

Мы в редакции AdMe.ru очень любим время от времени пересматривать приключения Марти и сумасшедшего ученого. Поэтому, когда услышали ответ сценариста фильма на вопрос, который нам, как и всем, не давал покоя, посчитали своей миссией побыстрее рассказать об этом нашим читателям.

Почему все вновь заговорили про «Назад в будущее»

Режиссер популярного американского фильма «Стражи Галактики» Джеймс Ганн любит обсуждать кино в своем Twitter-аккаунте. Недавно он поднял тему разницы между любимым и идеальным фильмом. Джеймс считает, что в идеальном кино не должно быть киноляпов или сюжетных оплошностей. Но в то же время, по его мнению, зритель может простить эти ошибки своей любимой киноленте и даже как-то их оправдать. Так, например, в первой части идеального фильма «Назад в будущее» есть одна неточность: Марти Макфлай переместился в прошлое, где общался со своими родителями и даже свел их вместе, но в настоящем почему-то они не замечают, что сын очень похож на их старого друга.

К дискуссии подключился Крис Прэтт. Актер предположил, что, возможно, родители уже когда-то замечали сходство между Марти и их старым знакомым, которого они знали как парня по имени Кельвин. Но так как прошло уже около 30 лет, то зрителям просто не показывали, в какой конкретно момент в прошлом это было.

* По факту Крис Прэтт немного ошибся: в фильме между событиями прошлого и настоящего прошло 30 лет, так как Марти из 1985 года путешествует назад в 1955 год.

Как объяснил этот нюанс сценарист

Можно было бы еще долго гадать, какая из версий правильная и почему отца Марти не смущает, что его сын — копия его школьного друга, но настоящий правдивый ответ предоставил сам сценарист трилогии Боб Гейл в одном из интервью: «Учтите, что Джордж и Лоррейн знали Марти/Кельвина всего лишь 8 дней, когда им было по 17 лет. При этом они же видели его не каждый день. Так что спустя много лет они могут все еще помнить того интересного парня, благодаря которому состоялось их первое свидание». Боб продолжил: «Но я бы попросил каждого из вас вспомнить свои школьные годы: хорошо ли вы помните какого-то одноклассника, который учился с вами даже меньше, чем один семестр? Или кого-то, с кем вы тусовались всего один раз. Если у вас не осталось ни одной фотографии, то через 25 лет у вас, скорее всего, будет всего лишь смутное воспоминание».

«Думаю, Лоррейн и Джорджу может казаться смешным, что однажды они действительно встретили кого-то по имени Кельвин Кляйн, и даже если бы они думали, что их сын в 16 или 17 лет чем-то похож на того парня, то не придали бы этому большого значения. Готов поспорить, что большинство из нас, просматривая школьные альбомы с фотографиями, могли бы увидеть некое сходство своих детей со своими одноклассниками в подростковом возрасте», — подытожил сценарист.

До разъяснений Боба Гейла эту проблему обыгрывали даже авторы популярного анимационного ситкома «Гриффины». Они решили, что отец Марти, Джордж Макфлай, все-таки помнит того паренька из прошлого и даже спрашивает о нем свою жену Лоррейн.

А какие сценарные неточности в кино замечали вы? Если бы у вас была возможность задать вопрос создателям фильма, то что бы вы спросили?