9 случаев, когда можно было обойтись без спецэффектов, но их добавили. И стало только хуже

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Компьютерные спецэффекты все основательнее входят в кинематограф: на смену выдумке и оригинальным декорациям приходят программные и вычислительные мощности. Все это расслабляет современных киноделов и рождает уникальные ситуации, когда использование спецэффектов не только стоило гораздо дороже, но и выглядело зачастую куда хуже.

Мы в AdMe.ru собрали 9 самых странных и нелогичных примеров использования компьютерных эффектов в кино.

1. Лига справедливости

По контракту с Paramount Pictures Генри Кавилл был обязан носить шикарные усы для съемок в новой части фильма «Миссия невыполнима». Когда же его позвали для досъемки в образе Супермена, студийные боссы не смогли договориться между собой, поэтому специалисты по визуальным эффектам были вынуждены спешно удалять лишнюю растительность на лице Супермена с помощью компьютерной графики. Поводом для насмешек стала даже не сумма в $ 25 млн, потраченная на досъемку и визуальные эффекты, а мультяшность лицевой анимации в получившихся сценах.

2. Страх и ненависть в Лас-Вегасе

Еще один забавный случай с растительностью произошел во время подготовки Тоби Магуайра к съемкам. Актер потребовал $ 14 тыс. за то, что он побреется налысо и нарядится в парик для своей роли. Вместо того чтобы заплатить эти деньги, продюсеры решили обратиться за помощью к спецэффектам. Для конца 90-х это была достаточно сложная техническая задача, стоившая явно больше суммы, которую запросил актер, так еще и роль Тоби в фильме была сугубо эпизодической.

3. Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов

Режиссер Джордж Лукас так заигрался с использованием компьютерной графики в продолжении оригинальной трилогии, что использовал ее даже в таких сценах, как... левитация груши. Мало того что ее можно было легко отснять с реальным фруктом, так еще и в «компьютерном исполнении» это выглядит откровенно неуместно и дешево. В итоге такая, казалось бы, незначительная сцена стала одним из символов фанатского гнева к новой трилогии.

4. Инопланетянин

Пострадал от заигрываний со спецэффектами и фильм Стивена Спилберга. Правда, не оригинальная версия, а его переиздание на Blu-ray. Представителям закона из знаменитой сцены побега на велосипеде вместо ружей в руках нарисовали... рации. К слову, это уже не первый случай исправления Спилбергом итогового материала. Более миролюбивой стала и сцена из фильма «Индиана Джонс и Ковчег завета» с падением нацистской техники с обрыва.

5. Социальная сеть

В знаменитом фильме об основателе Facebook режиссер Дэвид Финчер для придания драматизма одной из ключевых сцен, где герои беседуют на улице, попросил добавить эффект пара изо рта. Сюжетно это никак не обыгрывается, кроме того, выглядит ужасно неестественно — сцена вышла не напряженной, а комичной. Неужели нельзя было найти более простой выход?

6. Сумасшедшие гонки

Забавным эпизодом были отмечены съемки диснеевской детской картины: продюсеры посчитали, что грудь героини Линдси Лохан слишком большая для девушки-старшеклассницы. Они заказали художникам компьютерной графики уменьшить формы актрисы в тех сценах, где они слишком бросались в глаза.

7. Король Артур

В случае с Кирой Найтли продюсеры решили поступить прямо противоположным образом и, наоборот, попросили увеличить грудь актрисы для рекламных постеров фильма. Забавно, что сама Кира нисколько не комплексует по поводу своей маленькой груди и была просто в ярости, когда увидела «новую себя» на постерах.

8. Призрачный гонщик

Николасу Кейджу можно только посочувствовать — в свои 42 года он много работал в спортзале, чтобы быть в форме для съемок в боевике «Призрачный гонщик». По слухам, итоговый результат не удовлетворил продюсеров и было принято решение нарисовать Кейджу кубики на прессе в сцене перед зеркалом. Режиссер фильма упорно опровергает эту информацию, но зрителей сложно переубедить — CGI в этой сцене все равно использовался для того, чтобы спрятать татуировки актера, что мешало немного подправить пресс?

9. Джон Уик

Как вы думаете, сколько может стоить поместить в кадр собачью какашку? Нисколько, если запастить терпением и выгулять собаку перед съемками. Или один поход в магазин и стоимость бутафорской игрушки. Создатели боевика «Джон Уик» не ищут легких путей, поэтому заказали специалистам по компьютерной графике нарисовать какашку за... $ 5 000.