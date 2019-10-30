История актера Джеки Кугана — ребенка-миллионера, которого до нитки обобрали собственные родители

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Джеки Куган родился в семье театральных актеров в Лос-Анджелесе в 1914 году. С юных лет мальчик начал актерскую карьеру, и незаурядный талант сделал его миллионером. Но по закону ребенок не мог управлять такими деньгами, и доверить капитал пришлось родителям. Джеки жил на $ 6 в день с мыслями, что получит свои гонорары в 21 год. Но, в отличие от кино, в реальной жизни счастливый конец — редкость.

AdMe.ru поразила история этого мальчика, которая получила такой общественный резонанс, что даже изменила законодательство США. Но обо всем по порядку.

Взлет карьеры

Актеры-родители Джон и Лиллиан научили Джеки тому, что знали сами: играть, плясать и петь. Впервые он вышел на сцену в возрасте 4 лет и исполнил танец шимми. По тем временам танец казался слишком откровенным, и многие выступали против него. Но дебют Джеки растопил сердца зрителей, что подарило ему возможность играть вместе с родителями и дальше. В 1919-м состоялось ключевое в его жизни событие — его заметил Чарли Чаплин. «Что бы он ни делал, этот малыш, все в нем было очаровательно», — написал он о маленьком Кугане. Фильм Чаплина «Малыш» стал первой значимой работой Джеки в кино, но далеко не последней: с ним подписала контракт студия First National и уже к 9 годам ребенок становится одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Первые миллионы и проблемы

Джеки с маленьким братом и родителями.

Родители решили основать компанию Jackie Coogan Productions, под брендом которой свет увидели 33 фильма. Деньги потекли рекой — Джеки заработал около $ 4 млн (сегодня это примерно $ 50 млн, или более ₽ 3 млрд), но никакие законы не предполагали, что у 12-летнего ребенка может быть такая сумма, поэтому контрактами и капиталом управлял его отец. Джеки дали обещание, что он получит свои деньги, когда станет совершеннолетним. Но, как и бывает с актерами-детьми, чем старше они становятся, тем менее востребованы. Сотрудничество с Metro-Goldwyn-Mayer закончилось неудачно для будущей карьеры мальчика: отец запрашивал слишком высокие гонорары, поэтому глава киностудии решил избавиться от Джеки, а также запретил компаниям-партнерам работать с ним.

Интерес к актерскому мастерству у мальчика уже почти угас, а из университета его выгнали из-за плохого поведения. Он решает просто дождаться совершеннолетия, чтобы получить свои деньги и начать новую жизнь. Но в 1935 году происходит переломный момент: Джеки, его отец и 3 члена компании попадают в аварию, в которой выжил только он. Почти сразу после этого мать вышла замуж за Артура Бернштейна, управлявшего на тот момент компанией ее сына. Начинаются разговоры о том, что деньги они с мужем отдавать не собираются. Карьера в кино подошла к концу, и средств на существование не осталось. Мать и отчим перестали давать Джеки даже жалкие $ 6 на карманные расходы. Как выяснилось, они жили на широкую ногу и прокутили все $ 4 млн, полагая, что Джеки заработает еще. В 1938 году 24-летний Джеки подает в суд на родителей за то, что они не выполнили обещание и не откладывали его деньги, а не стесняясь их тратили.

Судебный процесс

Мать утверждала, что никаких обещаний Джеки никто не давал. Однако быстро отказалась от своих слов, когда адвокаты Кугана сообщили, что и прав распоряжаться его деньгами в таком случае они не имели. Тогда Лиллиан решила настаивать на том, что доверять деньги такому безответственному человеку нельзя да и заработал он гораздо меньше — примерно $ 1,3 млн.

Расследование продлилось полтора года, но полученные факты указывали на победу Джеки. Компания действительно была основана для сбережения денег актера, но осталось их всего $ 250 тыс. Главным расточителем оказался его отец, который еще и остался должен $ 85 тыс. Родители парня также пытались вести бизнес: скупали недвижимость, вкладывались в акции, но никаких талантов к ведению бизнеса у них не оказалось, и деньги были потеряны. По решению суда Джеки получил $ 126 тыс., старый дом в Лос-Анджелесе и права на некоторые свои фильмы, которые уже не могли принести дохода. Деньги быстро ушли на адвокатов и долги, а оставшуюся часть он вложил в авторемонтный бизнес, но и это потерял.

«Закон Кугана»

Таланты мальчика в итоге не принесли ему никакого дохода, но судебный процесс обратил внимание общества на несовершенство законодательства США и его явные пробелы в части защиты капитала ребенка. По стране быстро пошли слухи о том, что маленькие кинозвезды в итоге остаются ни с чем, и властям пришлось принять закон, защищающий накопления известных детей. В 1939 году появился "закон Кугана". Согласно ему, работодатель мог заключить контракт на привлечение ребенка к работе только с заранее оговоренным процентом от гонорара, который бы перечислялся на сберегательный счет ("счет Кугана"). Заработанные средства ребенок мог использовать по достижении совершеннолетия. Это и сегодня один из важнейших законов США, а с 2000 года отчисления не могут составлять меньше 15 % от гонорара.

Возвращение в кино и последние годы

В 1941 году Куган отправился в армию, чтобы заработать на проживание. Отслужил там 5 лет, но мысли о кино никогда не покидали его, хотя вернуться не представлялось возможным. Джеки описывал ситуацию так: «Я знал всех в Голливуде, и все знали меня. Я, конечно, мог бы пойти к продюсерам, но они бы мне сказали: „И что мы будем с тобой делать?“» Он долго брался то за одну, то за другую работу, но в 1947 году ему все же удалось сняться в фильме. С этого момента Куган постоянно появлялся в эпизодических и второстепенных ролях, пока в 1964 году не начались съемки сериала «Семейка Аддамс». Он снова стал узнаваемым, но теперь уже по роли дядюшки Фестера в черной комедии, а не по своим любимым фильмам из детства.

Джеки Куган умер 1 марта 1984 года в возрасте 69 лет от инфаркта. Карьера актера была далеко не так успешна, как у многих звезд, но именно благодаря ему творческие дети сегодня могут чувствовать, что их накопления в безопасности.

Бонус: интересные факты о Джеки Кугане

Джеки с женой Бетти Грейбл.

В возрасте 10 лет Джеки отправился в благотворительное путешествие. Он потратил около $ 1 млн, но в результате кампании удалось собрать одежду и еду на сумму $ 35 млн и раздать нуждающимся.

За 15 минут до автокатастрофы, в которой погиб его отец, Джеки поменялся местами с одним из пассажиров, чтобы тому было удобнее общаться. Это спасло ему жизнь. После катастрофы Кугану начали приходить иски от родственников погибших, требующих $ 300 тыс. компенсации. Суд их не удовлетворил.

Куган — один из первых детей, с которых началась эпоха мерча (официальная продукция с символикой артистов, групп и др.). Его фото было на этикетках многих товаров, использовалось для создания статуэток и кукол.

Был женат 4 раза и имел 4 детей.

В возрасте 2 лет он свободно говорил на поросячьей латыни (или свинском латинском).

Танец шимми в исполнении Джеки можно увидеть в отрывке из фильма «Мой мальчик».

Видели ли вы фильмы с этим актером? Собираетесь смотреть недавно вышедший мультфильм по мотивам сериала «Семейка Аддамс»?