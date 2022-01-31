Реальная история, которая стоит за фильмом «1+1»

Порой мы слишком много думаем о том, чего у нас нет, и забываем о том, что имеем, сосредотачиваясь на недостатках и препятствиях, которые мешают стать идеальной версией себя. Разочарование, которое мы испытываем оттого, что не можем этого добиться, мешают быть счастливыми. Но если мы найдем в себе смелость отбросить предрассудки и открыть свое сердце, то обязательно найдутся люди, которые не только покажут нам наши достоинства, но и продемонстрируют, что наша жизнь имеет значение.

AdMe.ru расскажет вам историю графа Филиппа Поццо ди Борго и Абделя Ясмина Селлу — 2 мужчин, которые считали, что их больше не ждет ничего хорошего. Однако их дружба преодолела социальные различия, изменила жизнь обоих и вдохновила других людей на создание фильма.

Кто такой Филипп Поццо ди Борго?

Филипп Поццо ди Борго — французский граф, бизнесмен и владелец фешенебельного отеля. Будучи сыном герцога, он рос в состоятельной семье в роскоши и комфорте. Это позволило ему получить образование, жениться и устроиться на отличную работу: он стал менеджером Moët & Chandon. Казалось, мужчину ждало завидное будущее. Однако в 1993 году он попал в аварию на параплане, в результате чего оказался в состоянии тетраплегии. Не имея возможности двигаться самостоятельно и переживая за жену, которая в то время боролась с раком, Филипп буквально впал в депрессию. Он говорил: «Тоска была невыносима, потому что я привык все контролировать, но вдруг стал зависеть от всех, и особенно от жены, которая была больна».

Биография Абделя Ясмина Селлу подтверждает, что он был далек от звания «работник месяца»

Абдель — человек, насчет которого вы хорошенько подумаете, прежде чем принять решение, брать ли его на работу. Детство Абделя прошло в очень скромных условиях с 8 братьями и сестрами, поэтому вырос он довольно импульсивным и несдержанным. Будучи еще совсем маленьким, он переехал в Париж и стал жить на попечении родственников. Когда Абдель подрос, его исключили из школы за плохое поведение. Но на путь исправления парень так и не встал. Сомнительные поступки не сулили Абделю блестящего будущего. Тем не менее у парня была одна любопытная особенность: он умел очаровывать людей и мгновенно вызывал симпатию у окружающих. Абдель устроился ухаживать за парализованным аристократом-миллионером и его больной женой. И он даже представить себе не мог, насколько эта работа изменит его жизнь.

Нанять его было для Филиппа худшей идеей в мире, но это принесло отличные результаты

Читая о богатой семье Филиппа и его хорошем воспитании, вы можете невольно задаться вопросом, почему такой утонченный человек, как он, нанял типа вроде Абделя. За годы своей карьеры Филипп провел множество собеседований, а потому за обликом плохого парня смог разглядеть в Абделе потенциал. «Он не испытывал ко мне жалости. Он был непочтительным, дерзким и обладал нестандартным чувством юмора. Я вдруг понял, что снова получаю наслаждение от жизни», — заявил Филипп, объясняя свое решение. Филипп и Абдель часто устраивали розыгрыши. Причем шутить они могли над кем угодно, иногда даже над полицейскими. Филипп рассказал об этом: «Мне нужно было вернуться в прежнюю колею. Жалость — это последнее, что вам нужно. Жалость безнадежна. Жалость испытывает тот, кому страшно о вас заботиться». Филипп почувствовал, что Абдель — идеальный для него человек: «Он был мне нужен, и неважно, каким было его прошлое. Впоследствии он стал моим другом».

Различия их сблизили, когда они оба обнаружили, что нуждаются в исцелении

Юмор, непосредственность и скромность Абделя сильно контрастировали с нормами этикета, к которым привык Филипп. Но благодаря этому Филипп постепенно пришел к душевному равновесию. «Он обращался со мной так, как мне было нужно», — сказал граф. Абдель нестандартно подходил к заботе о больном, создавая ситуации, способствующие выбросу адреналина. Эти безумства, нарушив монотонность существования, вернули Филиппу радость жизни.

Дружба спасла их и тронула сердца многих людей

Абдель рассказал о том, как зарождалась их дружба: «Мы были двумя отчаявшимися людьми, которые искали выход. Богатый человек, обезумевший от горя после всего, что он пережил, и молодой бандит, только что вышедший из тюрьмы и готовый пойти вразнос. Мы были изгоями, которые поддерживали друг друга». В 2003 году, спустя 10 лет партнерства, их пути разошлись. Это произошло во время путешествия в Марокко, когда они встретили своих будущих жен. «Абдель и я завершили наше сотрудничество, когда мы оба нашли родственные души», — пояснил Филипп, добавив, что их совместная история закончилась наилучшим образом, «без печали и сложностей». Филипп женился во второй раз и переехал на родину своей избранницы, чтобы создать с ней семью. Абдель женился примерно в то же время. Сейчас он управляет птицефермой в Алжире, а его 3 детей называют Филиппа своим дядей. «Раньше он даже не подумал бы спросить меня, не хочу ли я остепениться. Женщины были для меня как фастфуд, меня интересовали быстрые отношения. Теперь я устроил свою жизнь», — сказал Абдель. Результатом этой судьбоносной встречи стали 2 книги. Книга Абделя называется «Ты изменил мою жизнь», а Филипп написал роман «Неприкасаемый», который стал вдохновением для французского фильма об их взаимоотношениях.

Сегодня Абдель время от времени ездит в Марокко навестить своего друга. В перерывах между встречами Филипп звонит Абделю, чтобы узнать, как у него дела. Их история доказывает, что страдать могут как бедные, так и богатые люди. Но дружба и привязанность также не делают различий между классами. И даже когда все вокруг рушится, может найтись рука помощи — кто-то, кто вытащит нас из зоны комфорта, чтобы мы преодолели себя.