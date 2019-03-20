Реальная история героев фильма «Зеленая книга»

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В этом году премию «Оскар» за лучший фильм получила картина режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга», снятая по реальным событиям. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али, который получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». В России фильм поставил рекорд по сборам среди иностранных картин с малым числом экранов и собрал в прокате 521 млн рублей.

AdMe.ru решил выяснить историю реальных героев и объяснить, почему фильм называется «Зеленая книга».

Предыстория

В основу фильма легла история, которая произошла в США в начале 1960-х годов. Талантливый темнокожий пианист-виртуоз Дон Ширли отправляется в гастрольный тур по южным штатам. Чтобы избежать неприятностей по дороге, он нанимает водителем и телохранителем вышибалу из ночного клуба, итальянца Тони Валлелонга. Дело в том, что в те времена на консервативном юге все еще четко соблюдались законы расовой сегрегации и черных считали людьми второго сорта. Дон Ширли хочет изменить эту несправедливую ситуацию и избавить людей от стереотипов.

«Зеленая книга»

«Зеленая книга негритянских автомобилистов», или просто «Зеленая книга», — это путеводитель, в котором были указаны закусочные, заправки, отели и прочие заведения, где могли останавливаться и обслуживаться темнокожие. Кстати, справочник помогал не только путешественникам, но и предпринимателям, которые таким образом могли продвигать свой бизнес. Книга была составлена почтовым служащим Виктором Хьюго Грином и впервые опубликована в 1936 году в Нью-Йорке. «Зеленая книга» продавалась на автозаправочных станциях по всей стране и ежегодно обновлялась. В 1964 году вышел «Закон о гражданских правах», сегрегация была прекращена во всех общественных местах.

Дон Ширли

Реальная судьба известного музыканта была непростой. Дон родился во Флориде в семье ямайских эмигрантов. Уже в 2 года он начал обучаться игре на фортепиано, а в 3-летнем возрасте стал выступать на сцене. В детстве его даже приглашали учиться в Ленинградскую консерваторию, но родители побоялись отпускать ребенка одного в чужую страну. В 18 лет Дон Ширли исполнил концерт Чайковского со знаменитым Бостонским оркестром, а на следующий год выступил с произведением собственного сочинения вместе с Лондонским симфоническим оркестром.

Затем он стал гастролировать по миру, но, несмотря на успех, импресарио Дона посчитал, что американцы еще не готовы увидеть темнокожего пианиста, исполняющего классические произведения. Ширли был разочарован, на время оставил карьеру пианиста, занялся изучением психологии и даже поработал психологом в Чикаго. Правда, вскоре он вновь вернулся к музыке, начал играть в ночных клубах и изобрел собственный музыкальный стиль — нечто среднее между классикой, джазом и поп-музыкой. Так появилось трио Дона Ширли с басистом и виолончелистом.

В разгар своей карьеры пианист давал более 100 концертов в год по всему миру, но к началу 1980-х годов был вынужден прекратить выступления из-за развившегося в правой руке воспаления. Дон Ширли исчез из поля зрения поклонников более чем на 20 лет. Лишь в 2001 году вышла пластинка, которую он записал при поддержке своих учеников. Дон Ширли ушел из жизни в 2013 году в возрасте 86 лет. По некоторым данным, он имел докторские степени по музыке, психологии и литургическому искусству. Правда, есть мнение, что это могли быть лишь почетные звания. Ширли свободно говорил на 8 языках и великолепно рисовал.

Тони Валлелонга

Фрэнк Энтони Валлелонга-старший, более известный как Тони Лип, родился в Нью-Йорке. Во дворе он получил прозвище Губа, или Болтун, поскольку обладал удивительной способностью уговорить практически любого человека сделать то, что ему было нужно. Он работал метрдотелем в клубе «Копакабана» и завел там множество полезных знакомств. Примерно в это время и произошли события, которые легли в основу сюжета фильма «Зеленая книга». Однако самое интересное в судьбе Тони Липа началось после: в клубе он познакомился с известным режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой и получил роль в массовке легендарного фильма «Крестный отец». Так неожиданно началась его актерская карьера.

Он сыграл гангстеров в фильмах «Донни Браско» и «Славные парни», а также в сериале «Клан Сопрано». В 2005 году Тони Лип написал книгу «Заткнись и ешь!», в которой собрал рецепты любимых блюд известных актеров, с которыми он познакомился на съемках фильмов.

Тони Валлелонга умер в 2013 году в возрасте 82 лет. У него остались сыновья Ник Валлелонга и Фрэнк Валлелонга — младший. Ник тоже стал актером и получил известность как соавтор и продюсер фильма «Зеленая книга».

Была ли дружба?

Фильм основан на книге Ника Валлелонги, поэтому события излагаются согласно воспоминаниям его отца. Здесь уместно вспомнить прозвище Валлелонги-старшего — Болтун. Конечно, сам факт знакомства и поездки Дона и Тони в турне не вызывает сомнений, но многие другие вещи сильно отличались от реальности. Предыстория этого тура была печальна: за несколько лет в турне по американскому югу отправился другой темнокожий пианист, но во время концерта в зал ворвались ку-клукс-клановцы и сильно избили музыканта. Поэтому перед своей поездкой в 1962 году Дон Ширли решил нанять себе не только хорошего шофера, но и телохранителя. На поиски музыкант отправился в клуб «Копакабана», где встретил Тони Болтуна, который работал там вышибалой. Что же касается дружбы Дона и Тони, то брат музыканта Морис утверждает, что они никогда не были друзьями, а общались исключительно как работник и работодатель. Это же подтверждают и племянники Дона Ширли. Тони раздражало, что ему приходится надевать униформу водителя и носить багаж, а Дон настаивал на соблюдении субординации. Болтун проработал с Доном Ширли дольше, чем другие водители, но в конце концов был уволен. После этого они не общались и уж тем более не дружили.

Другие неточности фильма

По словам Мориса, в фильме искажены и другие факты. Например, у Дона Ширли не было бирюзового кадиллака, он ездил на черном лимузине. Также Тони не мог спать на заднем сидении, когда Дон вез его домой, поскольку он не водил машину. Кроме того, Ширли не отстранялся от своей культуры, общался с Мартином Лютером Кингом и другими активистами. Наконец, в фильме Дон показан одиноким и не поддерживающим отношения со своей семьей. «Это было очень неприятно, — говорит его племянник. — И на 100 % неверно». Он же рассказал, что Ник Валлелонга предлагал Дону снять фильм о поездке еще 30 лет назад, но тот наотрез отказался. Правда, Ник Валлелонга утверждает, что Дон Ширли разрешил ему снять фильм, но только после смерти пианиста. После выхода фильма родственники музыканта обвинили авторов сценария во лжи, а исполнитель роли Дона Ширли Махершала Али принес извинения, сказав, что он не знал о возможности пообщаться с родными пианиста.