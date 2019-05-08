Реальная история Джона Нэша, которая была гораздо страшнее той, что нам показали в «Играх разума»

33 2

66

18.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Личность Джона Нэша стала известна многим людям, далеким от мира науки, после выхода на большой экран фильма «Игры разума» с Расселом Кроу в главной роли. В определенной степени голливудское кино идеализирует математика, о чем упоминал и сам Джон после просмотра киноленты. Между тем есть более правдивый и почти никому не известный документальный фильм под названием «Блестящее безумие».

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на жизнь Нэша под иным углом. Редакция прочла книгу «Игры разума», в которой намного больше биографических фактов, чем в одноименном фильме.

Юность и учеба в университете

В детстве Нэш ненавидел математику, и оценки в школе у него были соответствующие. Сам он в автобиографии говорит, что все изменилось после книги «Творцы математики». Она была написана так захватывающе и понятно, что по прочтении ему удалось самостоятельно доказать одну небольшую теорему. Разумеется, Нэш поступил на математический факультет, а перед этим успел получить знания в области химической инженерии и международной экономики. За выдающиеся достижения по окончании учебы Джону дали не только степень бакалавра, но и магистра, и он отправился покорять Принстонский университет. В кармане у Нэша была рекомендация от бывшего преподавателя, в которой кратко значилось: «Он гений математики». Бывшие сокурсники утверждают, что Джон был одержим деньгами и неимоверно скуп. Однажды дошло до того, что он по шуточному совету пошел искать банк, который бесплатно выдавал бы конверты и марки при обслуживании расчетного счета. Найти такое учреждение ему не удалось. В годы учебы завязался его первый серьезный роман, который не особенно известен широкой общественности. Романтическая связь окончилась болезненным разрывом. В результате этих отношений у Джона родился сын, с которым он никогда не общался. Несмотря на любовные перипетии, Нэш ни на йоту не отклонился от заданного курса. Ему был 21 год, когда в Принстоне он написал диссертацию по теории игр. Через 45 лет именно за нее он получит Нобелевскую премию по экономике.

Женитьба и первые признаки болезни

После окончания аспирантуры Джон остался преподавать в Принстоне и по совместительству трудился в частных компаниях. Ему было 26 лет, когда полиция задержала его за непристойное поведение. Мы не знаем подробностей той истории, но, возможно, этот случай был первым звоночком, предвещающим проблемы с психикой Джона. Тем более что за эту оплошность он лишился привилегий на работе: у него отозвали допуск к секретной информации. Чуть позже Джон женился на своей студентке Алисии Лард, которая была всего на 4 года его младше. Еще через год журнал Fortune назвал Нэша «восходящей звездой математики», а молодая супруга забеременела. В это же время у него начали проявляться первые признаки шизофрении.

Болезнь развивалась стремительно, и скрывать ее от общественности было все труднее. Последней каплей стало то, как Нэш отверг предложение университета быть деканом математического факультета. Он заявил, что не намерен тратить время на всякие глупости и хочет быть императором Антарктиды. Джон потерял работу и принудительно был помещен в психиатрическую лечебницу. Ему поставили диагноз «параноидная шизофрения» и два месяца заставляли пить лекарства. После выписки он внезапно решил уехать в Европу. Алисия оставила новорожденного сына родителям и отправилась вслед за мужем. Нэш пытался найти политическое убежище, но не смог. Вскоре он был арестован и депортирован в США. Отдельно нужно упомянуть визуальные галлюцинации, которые играют большую роль в фильме «Игры разума». Настоящий Нэш никогда их не видел, он только слышал голоса. К тому же у математика была масса необоснованных страхов, которые также не отражены в киноленте. Например, при виде красных галстуков он неизбежно начинал думать, что перед ним стоит участник коммунистического заговора.

Вопреки расхожему мнению, Джон никогда не работал на Пентагон и не искал зашифрованные послания русских или японских шпионов. Правда, он считал, что мир строит заговор против Америки, и поэтому писал правительству США личные письма. Если не вдаваться в детали, Джон убеждал государство, что нужно использовать принципиально иной метод шифровки информации, и даже предложил один. Изумительность идеи заключается в том, что именно этот метод применяется сейчас, в наши дни. Тогда, конечно, никто на письма Джона не отвечал.

Лечение инсулиновой комой и уход из семьи

Болезнь развивалась. Агрессивное лечение в психбольницах не давало никаких результатов. Джон говорил о себе в третьем лице, постоянно звонил бывшим коллегам, чтобы рассказать об очередной безумной теории заговора, и чего-то боялся. Когда ситуация окончательно вышла из-под контроля, обезумевшего Нэша снова поместили в клинику. Там он прошел курс инсулинокоматозной терапии — это искусственное введение человека в кому с помощью инсулина. После выписки бывшие коллеги Джона из жалости предложили ему работу, но Нэш отказался и снова уехал в Европу. Эта поездка стала последней каплей для Алисии. Она развелась с Джоном и вырастила их сына сама. К сожалению, уже в подростковом возрасте стало ясно, что у мальчика тоже шизофрения. По его собственному признанию, он считал, что голоса, которые он слышит, принадлежат Богу. Галлюцинации были не только слуховыми, как у отца, но и визуальными. Вернувшись из «путешествия», Нэш не без помощи бывших коллег устроился в Принстонский университет и повстречался с новым психиатром, который выписал ему щадящие лекарства, не те, которые приходилось принимать в психлечебницах. Таблетки подавляли проявления шизофрении, и Нэш начал снова общаться с бывшей женой и сыном. Идиллия длилась недолго: Джон боялся, что лекарства влияют на мозг и способность мыслить, и перестал их принимать — симптомы вернулись с новой силой. В Принстоне Нэш часто бродил по университету как призрак и записывал на меловых досках непонятные формулы. Из-за этого студенты прозвали его Фантомом.

Борьба с шизофренией и две престижные премии

Несмотря на усилившуюся вновь болезнь, Алисия разрешила Нэшу переехать к ним. Она считала, что совершила предательство, когда развелась с Джоном. Возможно, именно этот шаг спас гениального математика от бродяжничества, поскольку, будучи в разводе, он не имел собственного жилья и часто ночевал в отелях или у знакомых. Болезнь отступила только в 1980-х. Врачи удивленно разводили руками, а весь секрет состоял в том, что Джон усилием ума заставил себя не обращать внимания на симптомы и снова занялся математикой. Препараты он больше не принимал. Однако есть и ложка дегтя в этой истории: известно, что у шизофреников симптомы ближе к старости становятся все менее явными. Возможно, это был естественный процесс и никакого излечения не произошло.

В 1994 году Нэш получил Нобелевскую премию по экономике за диссертацию, которую написал в 21 год. Традиционную для таких случаев лекцию Джону прочитать не дали, потому что боялись за его психическое состояние. Вместо этого был организован семинар с участием ученых, на котором они обсуждали вклад Джона в теорию игр. Еще через несколько лет Нэш и Алисия вторично поженились. С момента развода тем временем прошло 38 лет. А незадолго до гибели Нэш получил высшую награду по математике — Абелевскую премию — и стал первым и пока единственным человеком в мире, который удостоился двух премий сразу — Нобелевской и Абелевской. Джон и Алисия умерли в один день и даже один миг. В 2015 году они попали в автокатастрофу. Ему было 86, Алисии — 82. Интересно, что всему виной была случайность: супруги были не пристегнуты, а водитель автомобиля (был пристегнут) отделался легкой травмой. Как видите, жизнь даже признанного гения может разрушить одна маленькая оплошность.