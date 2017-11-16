Безумные требования в райдерах этих 10 звезд сводят с ума организаторов туров

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Любимцы публики, знаменитости мирового масштаба, как правило, предъявляют высокие требования к условиям организации своих концертов. В их числе наличие автомобилей высшего класса, личных поваров, массажистов и другого обслуживающего персонала. Но некоторые «просьбы» выглядят совершенно неожиданно. AdMe.ru составил топ самых странных и удивительных пунктов в райдерах знаменитостей.

10. Шер

Певица известна своей любовью к частой смене образов, что не могло не отразиться на списке ее пожеланий для выступления на сцене. Один из пунктов — специальная комната, в которой знаменитость сможет комфортно расположить и хранить все ее многочисленные... парики.

9. Рианна

Страстная натура багамской сладкоголосой дивы проявляется и в ее требованиях к организации концертов. Ри крайне важно, чтобы в ее номере непременно лежал леопардовый ковер. При этом певица уточняет, что он непременно должен быть безукоризненно чистым, ведь она будет ходить по нему босиком.

8. Джей-Зи

Список пунктов в райдере музыканта довольно внушителен. Самыми удивительными являются требования соблюдения температурного режима в номере — не больше 21,6 градуса по Цельсию, а также никакого звука работающего пылесоса, репер его просто ненавидит.

7. The Rolling Stones

Несмотря на то что всем участникам группы уже за 70, на гастролях они продолжают вести бунтарский образ жизни. Поэтому по их райдеру сигарет и алкоголя всегда должно быть в изобилии. Также обязательны затемненные окна и красиво одетые официантки. Но возраст есть возраст, и каждому из них, помимо этого, нужны подробные инструкции о том, как работает техника в номерах.

6. Мадонна

Как королева зарубежной поп-музыки Мадонна, безусловно, оставляет за собой право составлять и соответствующие райдеры. Например, вся мебель из номера, где живет певица, всегда должна быть заменена на мебель из ее квартиры. А после отъезда знаменитости весь номер нужно тщательно отмыть и стереть все следы ее ДНК.

5. Мэрайя Кэри

Одним из самых фантастических желаний певицы является требование предоставить ей 20 белых котят и 100 голубей. По сравнению с такими запросы вроде наличия собственной комнаты для собаки и золотых кранов в ванной как-то меркнут и кажутся вполне безобидными и довольно адекватными.

4. Кэти Перри

Открытая и энергичная на сцене, в жизни Кэти предпочитает действовать совсем иначе. Она очень оберегает себя как артиста и не любит надоедливых восхищений в свой адрес. А потому придумала строгий запрет для водителей в райдере — никто из них не должен с ней говорить, смотреть на нее в зеркало заднего вида и просить автограф.

3. Мэрилин Мэнсон

Первое, что приходит на ум при мысли о списке пожеланий великого и ужасного мистера Мэнсона, — черные помещения, чучела животных, летучие мыши на окнах и прочие устрашающие вещи. На самом деле райдер певца внезапно безобиден и даже умилителен. Одни мармеладные мишки Haribo чего стоят. Их он ест ведрами. Правда, запивать предпочитает абсентом.

2. Эминем

Однажды репер потребовал, чтобы организаторы мероприятия сделали за сценой пруд, наполненный живыми карпами. На первый взгляд, весьма странное желание, ведь Эм не слишком похож на ценителя подобных развлечений, но оказалось, дело в другом. По признанию коллег, у музыканта совсем нет друзей и рыбы заполняют эту брешь.

1. Игги Поп

Крестный отец рока никогда не отличался классическими взглядами и примерным поведением. Поэтому многие пункты в его райдере весьма предсказуемы. За исключением, пожалуй, вареной брокколи. Она нужна артисту вовсе не из-за нехватки витаминов: он выбрасывает кусочки овоща в мусор, потому что до сих пор не может забыть о детских проблемах с отцом, который так не любил эту капусту. Вот уж действительно удивил.