Райан Рейнольдс поздравил жену с днем рождения серией ее фото. Но это совсем не так мило, как кажется

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Все мы знаем о прекрасном чувстве юмора, присущем семье Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Они регулярно троллят друг друга в соцсетях, развлекая своих подписчиков. Например, помните, как Райан поздравил жену 14 февраля? «Испек торт для жены, но вместо крема украсил его клеем. Ведь я же не ученый», — написал он в инстаграме. Или как Блейк показала приготовленное ее супругом рождественское печенье и написала: «Зато он красивый». Кажется, Рейнольдс с нетерпением ждал дня рождения своей жены, потому что это стало для него новым поводом подшутить над Лайвли.

AdMe.ru решил вам рассказать об этом сразу, как только увидел пост Рейнольдса, но вынужден предупредить мужскую половину читателей: не пытайтесь повторить шутку, это может быть опасно для жизни.

У пары особенная манера поздравлять друг друга с днем рождения

Началом этой традиции стало 30-летие Блейк. Райан выложил в инстаграм фото, на которое Лайвли попросту не поместилась, и подписал пост коротко: «С днем рождения, моя восхитительная жена».

Блейк не осталась в долгу и в день рождения своего супруга опубликовала в твиттере его снимок, на котором Райан Рейнольдс запечатлен с Райаном Гослингом. Вот только предварительно она обрезала на фото именинника. «С днем рождения, детка», — гласила подпись.

25 августа Блейк Лайвли исполнилось 32 года, и вот какое поздравление от мужа она получила на этот раз

Несколько часов назад Райан Рейнольдс опубликовал в инстаграме серию снимков своей супруги. Это могло быть милым проявлением любви, если бы только каждый из опубликованных кадров не был испорченным. Судите сами.

Фото, которое Блейк вряд ли поставила бы на аватар.

Милая шляпка, но саму Блейк здесь сложно узнать.

Типичное морское селфи. Спорим, Лайвли отвлеклась здесь на одну из своих дочерей?

Это был бы отличный кадр, если бы модель не моргнула.

И этот тоже.

Не всегда неожиданные и естественные снимки выходят удачными.

Ладно, забыли о Лайвли. Что у нее в корзинке? Вам тоже кажется, что это кот?

Некоторые люди выглядят красиво даже на неудачных снимках, и Блейк Лайвли явно из их числа.

Зато Райан снова в фокусе. Как ему это удается?

Интересно, Блейк не была против, чтобы 32 млн подписчиков ее супруга увидели это фото?

Как бы там ни было, публикация, как всегда, сорвала шквал оваций. На момент написания этого материала ей поставили 5,7 млн лайков. А новые комментарии появляются ежеминутно. К поздравлениям присоединились знаменитости: Джиджи Хадид, Финн Вулфард и создатель «Дэдпула» Роб Лайфелд. Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун написала: «Ха-ха, с днем рождения. И все-таки она прекрасна». И даже родная сестра Блейк Робин Лайвли не осталась в стороне, написав Райану: «Успешно справился».