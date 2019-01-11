Проверьте, так ли хорошо вы помните песенки из любимых мультиков, как вам кажется
В детстве все эти мультфильмы засматривались до дыр, а мы могли спеть любую из песен, как говорится, с закрытыми глазами. Ну а как дела обстоят сейчас? Готовы поднапрячь память и снова окунуться в такой знакомый сказочный мир? Тогда пройдите наш тест до конца, а в комментариях поделитесь, сколько правильных ответов вы дали (только честно).
Мы в AdMe.ru предлагаем воспользоваться случаем и пересмотреть любимые мультшедевры еще раз.
Ну, погоди!
Трое из Простоквашино
Винни-Пух и все-все-все
Бременские музыканты
Чебурашка и крокодил Гена
Дед Мороз и лето
По дороге с облаками
Мама для мамонтенка
Как львенок и черепаха пели песню
Пес в сапогах
Крошка Енот
Трям! Здравствуйте!
Голубой щенок
Летучий корабль
Паровозик из Ромашкова
А у вас получилось отгадать все песенки?
Фото на превью Пес в сапогах / Союзмультфильм