Проверьте, так ли хорошо вы помните песенки из любимых мультиков, как вам кажется

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В детстве все эти мультфильмы засматривались до дыр, а мы могли спеть любую из песен, как говорится, с закрытыми глазами. Ну а как дела обстоят сейчас? Готовы поднапрячь память и снова окунуться в такой знакомый сказочный мир? Тогда пройдите наш тест до конца, а в комментариях поделитесь, сколько правильных ответов вы дали (только честно).

Мы в AdMe.ru предлагаем воспользоваться случаем и пересмотреть любимые мультшедевры еще раз.

Ну, погоди!

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© Ну, погоди! / Союзмультфильм  

Трое из Простоквашино

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© Трое из Простоквашино / Союзмультфильм  

Винни-Пух и все-все-все

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© Винни Пух / Союзмультфильм  

Бременские музыканты

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© Бременские музыканты / Союзмультфильм  

Чебурашка и крокодил Гена

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© Чебурашка и крокодил Гена / Союзмультфильм  

Дед Мороз и лето

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© Дед Мороз и лето / Союзмультфильм  

По дороге с облаками

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© По дороге с облаками / Союзмультфильм  

Мама для мамонтенка

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© Мама для мамонтенка / Союзмультфильм  

Как львенок и черепаха пели песню

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© Как львенок и черепаха пели песню / Союзмультфильм  

Пес в сапогах

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© Пес в сапогах / Союзмультфильм  

Крошка Енот

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© Крошка Енот / Союзмультфильм  

Трям! Здравствуйте!

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© Трям! Здравствуйте! / Союзмультфильм  

Голубой щенок

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© Голубой щенок / Союзмультфильм  

Летучий корабль

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© Летучий корабль / Союзмультфильм  

Паровозик из Ромашкова

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© Паровозик из Ромашкова / Союзмультфильм  

А у вас получилось отгадать все песенки?

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  • 2.9k

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