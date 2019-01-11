Проверьте, так ли хорошо вы помните песенки из любимых мультиков, как вам кажется

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В детстве все эти мультфильмы засматривались до дыр, а мы могли спеть любую из песен, как говорится, с закрытыми глазами. Ну а как дела обстоят сейчас? Готовы поднапрячь память и снова окунуться в такой знакомый сказочный мир? Тогда пройдите наш тест до конца, а в комментариях поделитесь, сколько правильных ответов вы дали (только честно).