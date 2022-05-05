Прошло 10 лет с момента завершения съемок «Сумерек». И вот как изменились звезды саги, которую обожают и презирают

Сложно в это поверить, но прошло уже 10 лет с момента завершения съемок «сумеречной» саги. Для многих актеров, снявшихся в этом проекте, «Сумерки» стали трамплином для покорения новых вершин. Как, например, для Роберта Паттинсона, который сейчас играет в серьезных драматических фильмах, или же как для Кристен Стюарт, которая также не обделена достойными деловыми предложениями.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кто чем занимается после окончания съемок «Сумерек», и заодно посмотреть, а как же изменились сами актеры.

1. Роберт Паттинсон

В те времена многие ассоциировали Роберта Паттинсона исключительно с его ролью Эдварда в «Сумерках». Многие были против того, чтобы он там играл, и все из-за того, что актер был не слишком привлекателен для вампира. После «Сумерек» его приглашали на съемки фильмов, которые обещали собрать большие кассы. К удивлению многих, Паттинсон соглашался на роли в независимом авторском кино. В 2019 году он снялся в артхаусной черно-белой ленте «Смотритель маяка», в 2020-м — в остросюжетном фильме Кристофера Нолана «Довод».

2. Кристен Стюарт

Кристен Стюарт получила широкую известность после выхода саги «Сумерки», где она сыграла Беллу Свон, горячо влюбленную в Эдварда. Кстати, свою экранную любовь актеры перенесли и в реальную жизнь. Кристен осознала, насколько она повзрослела, после понимания того, что с момента выхода последней части «Сумерек» прошло 10 лет. Впоследствии актриса переключилась на независимое кино. Она снялась в фильмах «Все еще Элис» (2014) и «Зильс-Мария» (2014), появилась в нашумевших «Ангелах Чарли» (2019), в научно-фантастическом боевике «Под водой» (2020) и сыграла принцессу Диану в фильме «Спенсер» (2021).

3. Билли Берк

Участие в «Сумерках» принесло Билли Берку большую известность, хотя первый фильм с его участием вышел аж в 1989 году (независимая драма «Daredreamer»). В саге актер сыграл отца Беллы. Хотя в книгах его персонаж довольно мрачен, в фильме Берк наделил его чувством юмора. После выхода «Сумерек» Берк стал востребован в голливудских кругах. Так, с 2012 по 2014 годы он играл главного героя в научно-фантастическом драматическом телесериале «Революция» и значимого персонажа в сериале «Зооапокалипсис» (2015–2017). Неравнодушен Берк и к музыке. В 2010 и в 2018 годах у него вышли 2 рок-н-ролльных альбома.

4. Питер Фачинелли

Питер Фачинелли признавался, что ему очень нравится Карлайл Каллен, которого он сыграл. После съемки саги актер сказал: «То, что сага закончилась, — это совсем не значит, что фанаты забудут меня. Даже если это и произойдет, то я выйду на улицу с маркерами в надежде, что кто-то захочет взять у меня автограф». В 2011 году он даже попробовал себя в качестве сценариста и продюсера, сняв фильм «Косяки», спродюсировал и написал сценарий для картины «Случайно в любви», а в 2015 году совместно с другими авторами написал книгу «После красного дождя». Помимо всего этого, Питер продолжает свою актерскую карьеру.

5. Элизабет Ризер

До появления в «Сумерках» Элизабет Ризер успела сняться в популярном сериале «Спасение» (2006). В одном из интервью после выхода нескольких частей «Сумерек» Ризер сказала, что ничем не похожа на своего персонажа, потому что ее героиня хороша собой и очень мила. На вечеринке, посвященной 10-летию с момента выхода первой части «Сумерек», актриса призналась: «Не могу поверить, что прошло уже 10 лет. Мне кажется, что это было вчера. Я счастлива, что люди в восторге от этой саги». Впоследствии она появилась в сериале «Закон и порядок: Настоящее преступление» (2017), а также в фильме «Призрак дома на холме» (2018), где предстала в главной роли, и в нашумевшем сериале «Рассказ служанки» (2019).

6. Эшли Грин

До того как сыграть Элис Каллен, Эшли Грин снялась в нескольких музыкальных клипах, телесериалах и даже успела поработать моделью. В 2008 году на экраны вышел фильм «Сумерки», который стал ее третьей работой в большом кино. Изначально Грин пробовалась на роль Беллы, однако создатели картины решили, что она больше подходит на роль Элис. В 2011 году Эшли заняла 17-ю строчку в рейтинге «100 самых привлекательных женщин в мире». Сейчас актриса продолжает свою актерскую деятельность. В 2010 году она сыграла в независимой драме «Скейтлэнд», с 2016-го по 2017-й отметилась в драматическом телесериале «Бестия» и во многих других картинах. В 2022 году на этапе постпродакшена находятся целых 3 картины с участием Эшли Грин.

7. Никки Рид

Как-то Никки Рид призналась, что не читала серию романов «Сумерки» до получения сценария, а во время работы над фильмом крепко сдружилась с Кристен Стюарт. После съемок в культовой саге актриса сыграла еще в ряде фильмов и сериалов и продолжает это делать. В 2017 году она запустила собственный бренд одежды и аксессуаров BaYou with Love. Никки Рид принимает участие в различных кампаниях, связанных с экологией, в частности проводимых в поддержку сохранения водных ресурсов.

8. Майкл Уэлш

Еще до того, как сняться в «Сумерках», Майкл Уэлш засветился в сериале «Новая Жанна д’Арк» (2003–2005), который принес ему большую популярность. «Сумерки» лишь укрепили звездный успех актера. Интересно, что изначально Уэлш пробовался на роль Эдварда, но его утвердили на роль безнадежно влюбленного в Беллу Майка. За 25 лет своей карьеры он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. В 2014 году актер взял кинематографическую награду за фильм «Парень встречает девушку», а в 2011-м — за роль в «Безответной любви». После «Сумерек» Майкл отметился в сериале «Пожарная часть 19» (2019), в триллере «Проклятие крови» (2019) и во многих других фильмах.

9. Рашель Лефевр

Для подготовки к роли вампирши Виктории Рашель Лефевр отсмотрела кучу видео про львов, чтобы в кадре выглядеть настоящей хищницей. Она сыграла в первых двух частях «Сумерек», в третьей ее заменила другая актриса. В 2010 году Рашель появилась на экранах в фильме «По версии Барни», снятом по одноименному роману Мордехая Рихлера и отмеченном несколькими наградами. В 2013–2015 годах снималась в сериале «Под куполом», а в 2018 году присоединилась к актерскому составу сериала «Мэри убивает людей». Довольно активно актриса занимается благотворительной деятельностью.

10. Сара Кларк

Большую популярность Саре Кларк принесла работа в сериале «24 часа». За нее она удостоилась премии «Спутник». В «Сумерках» актриса сыграла роль матери Беллы. Чуть позже Сара призналась: «Я бы никогда не была такой матерью». В 2013 году она заполучила роль в сериале «Люди будущего», а в 2021-м Сара отметилась в оскароносном фильме «CODA: Ребенок глухих родителей».

11. Гил Бирмингем

Свой звездный путь Гил Бирмингем начал с клипа Дайаны Росс на песню «Muscles», где он появился в образе качка. В 2008 году получил роль Билли Блэка в «Сумерках» и снялся во всех 5 фильмах. Однажды актер признался, что безумно рад быть причастным к этой саге. Впоследствии карьера актера пошла в гору. В 2014 году он появился в «Карточном домике», в 2015–2017 годах — в «Несгибаемой Кимми Шмидт», а в 2022-м — в «Частях нее». На сегодняшний день на этапе постпродакшена находится фильм «Дочь болотного царя» с участием Гила.

12. Кристиан Серратос

За роль в «сумеречной» саге Кристиан Серратос получила премию «Молодой актер» в номинации «Лучшая актриса второго плана». Она сыграла Анжелу — подругу Беллы. Для этой актрисы фильм «Сумерки» стал одной из первых значимых работ. В 2013-м она исполнила главную роль в «Пустых словах», а с 2010 года принимает участие в сериале «Ходячие мертвецы». Однажды Серратос сказала, что мечтает сыграть какую-нибудь латиноамериканку, и с 2020 по 2021 год зрители наблюдали ее в образе латиноамериканской певицы Селены в одноименном сериале.