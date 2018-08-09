Профессиональный актер дубляжа рассказал, как озвучиваются наши любимые фильмы и игры

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В активе актера дубляжа Николая Быстрова, согласно «КиноПоиску», более 200 фильмов. Его голосом говорят по-русски Дэниел Рэдклифф (в том числе в роли Гарри Поттера), Майкл Сера в «Джуно», Дев Патель в «Миллионере из трущоб», а также герой Андуин Ринн в серии игр от Blizzard (World of Warcraft и Hearthstone) и многие другие. Своим богатым опытом Николай решил поделиться в твиттере в рамках флешмоба «1 лайк = 1 факт об озвучивании фильмов». В этой статье мы собрали самые интересные из них.

Мы в AdMe.ru почерпнули множество новых для себя фактов о дубляже фильмов и компьютерных игр и с удивлением обнаружили, насколько неверны были некоторые из наших представлений.

1. Актером озвучивания может быть любой

Миф. На самом деле нужно актерское образование и целый ряд специальных навыков. Людей с хорошей дикцией и речью от природы очень мало. Большинство работающих актеров озвучивания получают свои навыки в театральном институте (например, на занятиях по сценической речи). Отдельный момент — дикторы. Их ниша — радио, ТВ и реклама, и навыков озвучивания фильмов у них нет.

2. Процесс озвучивания прост: получил текст, сел перед микрофоном, спокойно зачитал

Миф. Да, некоторые жанры опытному актеру позволяют отделаться интонационными штампами. Но в серьезных фильмах на первое место выходят драматургия и игра. А в динамичных сценах процесс озвучивания сравним с тяжелыми физическими нагрузками, например, запросто можно получить гипервентиляцию легких. Для неподготовленного человека процесс озвучивания и вовсе покажется непосильной задачей.

3. За текст, который будет читать актер, отвечают переводчики

Миф. Еще до озвучивания в подготовке текста участвует ряд специалистов, среди которых — переводчик, редактор, укладчик, режиссер дубляжа (последний иногда выполняет несколько перечисленных функций). Интересна работа укладчика: он заботится о том, чтобы все согласные и гласные звуки в окончании фраз совпадали с оригиналом. Так создается ощущение, что герой изначально говорит по-русски.

4. Нелепые локализации названий фильмов — ошибки переводчиков

Полуправда. Да, иногда случаются проколы у локализаторов, но чаще всего перевод названий диктуют прокатчики или каналы.

5. На озвучивание фильмов после премьеры дается очень мало времени

Правда. На озвучивание полнометражного блокбастера обычно отводится 2–3 дня. На главную роль — 3–5 часов. Много дублей не делают (у профессионала, как правило, первый дубль самый точный). Еще день-два уходит на сведение.

6. Существует внутренняя цензура — список запрещенных слов

Правда. Список запретных к использованию в переводах предложений довольно обширен. Причем на разных проектах он может отличаться. Где-то разрешены даже грубые реплики (кроме мата), где-то «вычищают» даже сравнительно безобидные оскорбления. Бывают случаи, когда даже слово «голубой» просят изменить на «синий» (для обозначения цвета неба или Смурфиков).

7. Виды озвучивания делятся на дубляж и закадровый перевод

Полуправда. На самом деле типов озвучивания больше: Дубляж — озвучивают персонажа, попадая в губы, все звуки (дыхание, стоны и пр.), а также звуковую массовку. Обычно так делают для кинопроката.

Липсинк — от дубляжа отличается чуть меньшим количеством требований. Согласно ГОСТу, нужно попадать в начало и конец реплики, кряхтеть и пыхтеть. Оплачивается ниже, чем дубляж, хотя не очень от него отличается.

Закадровый перевод — реплики начинаются и заканчиваются приблизительно вовремя, главное — уложиться в длину реплики, дополнительные звуки не пишутся. Отыгрывать эмоции не требуется, исходник всего лишь приглушен, а не сведен на нет.

Рекаст — нечто среднее между липсинком и «закадром», ближе к липсинку (но платят как за «закадр»).

8. Озвучивать компьютерные игры проще, чем фильмы

Обоих героев (фильма «Гарри Поттер и философский камень» и игры World of Warcraft) озвучивал Николай Быстров.

Миф. Эта работа интересна (особенно для геймеров) и неплохо оплачивается (почасовая оплата), но легкой ее не назовешь. Тексты переводятся практически всегда без видео, только с аудиодорожки, требования к качеству работы переводчиков здесь снижены. Иногда нет даже полного скрипта (сценария), чтобы проследить диалог персонажей.

9. Озвучивать рекламу проще, чем фильмы

Миф. Это хорошо оплачиваемая, но очень сложная и утомительная работа. Основные сложности - организационные, когда в процессе участвуют несколько представителей рекламного агентства, у каждого из которых свое видение того, как должна звучать реплика. Противоречивые требования («печально», но «задорно», «продающим голосом», но «ненавязчиво», «бойко», но «медленно»), неумелые попытки следовать устаревшим трендам (сделать "молодежно") - основные проблемы этого жанра.

10. Дубляж нужен только фильмам на иностранных языках

Миф. Иногда дублируют и кино на языке оригинала: когда у актера акцент, речевой дефект или проблемы с актерской игрой. Иногда приходится делать черновой вариант для звезд, которых зовут на дубляж мультфильмов, - как правило, они не обладают необходимыми навыками и интонации выходят "кривыми". Поэтому зовут актера дубляжа, чтобы тот сделал запись, по которой звезда повторяет один в один (зачастую даже копируя фишки индивидуального стиля).

11. Детей в кино обычно озвучивают взрослые

Полуправда. Обычно зовут так называемую травести — актрису, которая озвучивает детей (например, всех мальчиков и девочек в «Симпсонах» писала в одиночку мать Николая, Ирина Савина).

Но бывают и исключения.

12. Шумы в фильмах озвучивают разными подручными предметами

Правда. Для закадровых шумов используют самые различные предметы. Например, для создания звука шагов по разным поверхностям в некоторых студиях делают пол, разделенный на секторы: гравий, брусчатка, дерево, асфальт, земля, песок. Шум костра можно сделать при помощи жесткой щетки для волос и туалетной бумаги. Звук втыкающейся в дерево стрелы — линейкой, прижатой к столу.

13. У актеров озвучивания сокращенный рабочий день и свободный график

Миф. Хотя по ГОСТу актеры и звукорежиссер должны работать не больше 5 часов, по факту получаются 12-часовые смены и отсутствуют выходные.

Однако плотный график не означает полного отсутствия времени на личную жизнь и хобби. Например, Николай недавно запустил новый проект о путешествиях — «Мотопробег» (Motoprobegshow).

14. За голливудскими актерами часто «закрепляют» голоса

Правда. Такое часто случается, и иногда даже приходится выбирать, кого озвучивать, если «закрепленные» актеры встречаются в одном фильме. Например, в «Иллюзии обмана — 2» за Николаем Быстровым оставили Дэниела Рэдклиффа, которого он озвучивал в фильмах о Гарри Поттере.

Но это касается только дубляжа, в остальных типах озвучки на одного актера могут приходиться несколько персонажей (до 5–10 в закадровом переводе), которых нужно развести по тембрам.

15. Компьютерные технологии сильно упростили процесс озвучивания

Правда. Например, раньше пленку нарезали катушками, а в ателье находились все актеры. При ошибке в дубле нужно было ждать 15 минут, пока катушка дойдет до конца, и перемотать ее. Цифровой записи не было. Тем не менее именно тогда работали настоящие виртуозы, вспомнить хотя бы фильмы «Афера», «Красотка», кино с Челентано и пр.

Бонус: о профдеформации актеров дубляжа

У актеров дубляжа также существует профессиональная деформация. В положительную сторону: развивается чрезвычайная пунктуальность (так как студийное время дорого и опоздания неприемлемы). Из отрицательного: становится невозможно смотреть любительский контент в интернете (например, на YouTube) да и в общении бывают нюансы (например, когда у собеседников при общении перед глазами встают образы озвученных героев вместо реального человека).