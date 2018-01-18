Профессиональные секреты аниматоров Disney: мы выяснили, кто был прототипом любимых мультперсонажей

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Уолт Дисней был первооткрывателем многих технологий мультипликации. Он хотел не просто создавать потрясающих персонажей, он мечтал, чтобы они двигались и говорили в точности как мы. Он настаивал на том, чтобы на экран переносилась реальная физика движения. Поэтому все роли в первых мультфильмах студии Disney исполнялись актерами. Мы в AdMe.ru собрали для вас список героев, чьими прототипами стали живые люди.

«Дисней заявлял, что все сцены с участием человеческих персонажей должны быть сначала исполнены живыми актерами, чтобы определить, как они будут смотреться, до того как начинать дорогой процесс анимации. [...] Аниматоры поняли необходимость такого подхода и позже признали, что Дисней справился с ситуацией с большой тонкостью». Кристофер Финч, историк кино и анимации

Элеонор Одли — Малефисента

Едва ли не самая эффектная мультипликационная злодейка получила черты внешности и голос актрисы Элеонор Одли, которую пригласил лично Уолт Дисней. По канонам классической сказки о Спящей красавице Малефисента изображалась неприятной старухой с крючковатым носом. Таковой ее и представили на первых эскизах. Позднее аниматор Марк Дэвис увидел книгу сказок, в которой был рисунок женщины в черной одежде, окруженной языками пламени. Он решил создать новый облик колдуньи. Кроме того, мультипликатор добавил злодейке рога, а черты и величественную манеру держаться героине подарила Элеонор Одли. Она же впоследствии озвучивала Малефисенту.

Хелен Стэнли — принцесса Аврора

Сотрудничество американской танцовщицы и актрисы Хелен Стэнли с мультипликаторами студии Disney оказалось весьма плодотворным. Она работала в качестве живой модели для героинь многих мультфильмов. В их числе Анита Рэдклифф в «101 далматинце», Золушка и принцесса Аврора. Создавая облик принцессы Авроры в «Спящей красавице», Марк Дэвис использовал движения и пластику актрисы в качестве основы при анимации. А вот внешность героини была создана стилистом Томом Оривой, который вдохновлялся элегантностью и стройностью актрисы Одри Хепберн.

Маргарет Керри — фея Динь-Динь

Прототипом феи Динь-Динь в мультфильме «Питер Пэн» была американская актриса и радиоведущая Маргарет Керри. По мнению современников, мультипликаторы наделили Динь-Динь не только внешностью Маргарет, но и передали жесты и даже некоторые привычки актрисы. Так, благодаря усилиям команды Динь-Динь запомнилась многим поколениям зрителей на редкость озорным, но капризным характером.

Кэтрин Бомонт — Алиса

Изначально роль хотели отдать американке Маргарет О’Брайен, но в итоге прототипом персонажа стала молодая британская актриса Кэтрин Бомонт. Уолт Дисней нашел свою Алису в кино, он увидел девочку в фильме «На острове с тобой». Кэтрин была идеальна для этой роли: волнистые светлые волосы, ярко-голубые глаза, чопорность и нужный акцент — британский.

Дженнифер Коннелли — Жасмин

«Папой» Жасмин был аниматор Марк Хенн. На создание образа восточной принцессы его вдохновила посетительница парка Диснейленд с длинными черными волосами. Черты лица для персонажа мультипликатор «подсмотрел» у собственной младшей сестры Бет, а также у актрисы Дженнифер Коннелли. Голос и некоторые черты характера Жасмин унаследовала от актрисы Линды Ларкин. А вот назвали героиню в честь американской актрисы, певицы и танцовщицы Жасмин Гай.

Джеймс Вудс — Аид

Создавая Аида, мультипликаторы планировали сделать его классическим злодеем. Он должен был стать педантичным, угрюмым и довольно занудным. Но в дело вмешался Джеймс Вудс, озвучивавший этого персонажа. Создателям мультфильма такой Аид понравился, в итоге сценарий изменили. Так, правителю подземного мира достались многие черты характера актера, своеобразное обаяние и отменное чувство юмора.

Вероника Лейк — Джессика Рэббит

Образ обольстительной жены кролика Роджера был собирательным. Манеру двигаться и платье с глубоким вырезом на спине она получила от скандальной модели 50-х годов Викки Дуган. За свои провокационные наряды девушка получила прозвище «Спинка». А вот прическу и черты лица Джессике Рэббит подарила американская актриса Вероника Лейк. Именно она ввела моду на длинные волосы, эффектно закрывающие один глаз.

Бобби Дрисколл — Питер Пэн

Прототипом образа мальчика, который не хочет взрослеть, стал юный Бобби Дрисколл. Он был самым любимым ребенком-актером Уолта Диснея, который часто говорил, что видел в Бобби воплощение его собственной юности. Питер Пэн получил внешность и черты характера Бобби Дрисколла. Чуть позднее он же озвучивал этого персонажа.

Гейл Сондергаард — Гримхильда

Прототипом Злой королевы в истории о Белоснежке и семи гномах стала Гейл Сондергаард. Для создания образа злодейки Гримхильды, превыше всего ценившей свою красоту, искали актрису, наделенную царственной осанкой и эффектной внешностью. Все это аниматоры Disney нашли в американке Гейл Сондергаард, которая также озвучивала этого персонажа.

Конрад Фейдт — Джафар

Злого колдуна Джафара в 1940 году блистательно сыграл Конрад Фейдт в сказке «Багдадский вор». Созданный актером образ умного и коварного визиря, непрерывно строящего козни, полвека спустя лег в основу персонажа мультфильма студии Disney «Аладдин».

И небольшой бонус. Именно так художники студии Disney создавали анимацию для мультфильмов, с точностью перенося каждое движение актеров на бумагу.