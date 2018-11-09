Прием киноделов, который замечают только внимательные

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Иногда смотришь кино и понимаешь: оно просто гениальное. А вот из чего складывается эта гениальность? Одно из ее слагаемых, например, — прием, который в вольном переводе называется «предзнаменование» (от англ. foreshadowing). Он заключается в использовании деталей, открывающих для внимательного зрителя дальнейшие повороты сюжета.

Мы в AdMe.ru большие киноманы. Поэтому, тщательно изучив множество сериалов и фильмов, выбрали для вас 13 киносцен, в которых режиссеры мастерски применили этот прием. Осторожно! Список содержит спойлеры.

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Персонаж Сигурни Уивер в самом начале фильма произносит фразу: «Я бы умерла за экземпляр этого дерева (Древа Душ. — Прим. AdMe.ru)». Что и происходит в конце ее истории: попадая на Пандору и впервые прикоснувшись к Древу, героиня умирает.

Зомби по имени Шон

Режиссер фильма «Зомби по имени Шон» пошел еще дальше: он не просто вложил несколько важных намеков в первые кадры, но и зашифровал весь будущий сюжет в ход попойки главных героев, который Эд описывает своему другу Шону в самом начале фильма. Не верите? «Сначала взять „Кровавую Мэри“»: сотрудница Мэри умирает первой — от штыря в живот.

«Перехватить кусочек из „Головы Короля“»: у знаменитого певца откусывают кусок головы.

«Найдем парочку в „Маленькой Принцессе“»: забирают с собой официантку из закусочной.

«Бум! И обратно в бар на пару шотов»: они возвращаются в бар, где расстреливают зомби (шот в переводе с английского, помимо прочего, означает «выстрел»).

Назад в будущее — 2

Марти Макфлай в «Назад в будущее — 2» побеждает злодея, когда по телевизору идет сцена с Клинтом Иствудом (защита от пуль с помощью железной пластины), и затем использует тот же самый прием, что и герой Иствуда, в фильме «Назад в будущее — 3», действие которого разворачивается на Диком Западе.

Малхолланд Драйв

Дэвид Линч, как большой фанат упоминаемого нами приема, в своем фильме «Малхолланд Драйв» еще в самом начале картины фокусирует взгляд зрителя на кровати, тем самым подсказывая, что действие будет происходить в чьем-то сне.

Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар

В этом фильме франшизы «Звездные войны» Люк во время тренировки бьется с «видением» Вейдера в темной пещере и видит в шлеме поверженного Дарта Вейдера собственное лицо. Как мы узнаем впоследствии, Вейдер его отец.

Вспомнить все

Весь этот классический фильм со Шварценеггером в главной роли зритель не понимает, происходило ли все, что вспомнил герой, в реальности или же это фальшивая память, которую ему «случайно» подсадили. Первой подсказкой для нас должна была стать фраза, обращенная к герою Арни: «Ты увидишь голубые небеса над Марсом», которая фигурирует в том, что он вспомнил. В конце фильма Марс настолько стал подобен Земле, что над ним действительно появляются голубые небеса, и это, в свою очередь, указывает на реальность воспоминаний, которые получил герой в самом начале картины.

Бешеные псы

В этом фильме гений триллеров Тарантино все время намекает нам на то, что Мистер Оранжевый — подставной игрок. Например, оранжевым шариком, который следует за машиной Хорошего Парня Эдди, когда тот объясняет план большого ограбления: Мистер Оранжевый следит за ним.

Побег из Шоушенка

В начале фильма «Побег из Шоушенка» герой Тима Роббинса получает от смотрителя копию Библии и напутствие: «Спасение внутри». Этот же герой на протяжении 20 лет копает проход в стене маленьким молоточком по камню, через который затем и сбегает. Угадайте, где он прятал молоточек все эти годы? Правильно, в Библии: действительно, спасение было внутри.

Бойцовский клуб

Когда главный герой фильма «Бойцовский клуб» вспоминает попытку шантажа, который он хотел провернуть, чтобы наказать своего босса, самостоятельно избив себя, он говорит: «Тогда я почему-то вспомнил о своей первой драке с Тайлером». Как мы узнаем впоследствии, Тайлер является «второй личностью» героя, альтер эго, которому герой завидует и который героем управляет. Так что, вспоминая, как он избивал сам себя, герой впервые разделяет себя на две личности: свою и Тайлера.

Лучше звоните Солу

Впервые мы встречаем героя по имени Сол в сериале «Во все тяжкие», в финальной серии которого он говорит буквально следующее: «В лучшем случае я буду менеджером Cinnabon в Охайо». На этой позиции зритель и находит его в первой серии сериала «Лучше звоните Солу».

Игра престолов

Множество лиц Арьи Старк было предсказано Красной жрицей задолго до ее обучения в ордене Безликих. Когда две героини встречаются в третьем сезоне, Красная жрица видит в глазах Арьи «множество глаз, которые Арья закроет навеки». Также в сериале есть немало других подобных моментов, ведь его сценаристы — явные фанаты визуальных и текстовых подсказок.

Секретные материалы

За много серий до финала «Секретных материалов» Скалли попадает в больницу и держит в руках рентгеновский снимок своей головы — предвосхищая знание о раке головного мозга, который в результате и выводит знаменитого агента из игры.

Замедленное развитие

По сериалу рассыпан почти десяток подсказок того, что Бастеру откусит руку тюлень. В том числе это игрушка-тюлень и иррациональные (или уже рациональные?) страхи героя.

Бонус: Старикам тут не место

Мы не могли не упомянуть этот шедевр братьев Коэн, хоть и прием в нем, признаться, использован немного другой. В первых сценах главный герой, который по всем признакам не очень-то хороший человек, навещает дом девушки — Карлы Джин. Потом они говорят, но эта сцена прерывается, и мы видим только, как герой выходит из ее дома. Что же произошло? Ответ кроется в дальнейших сценах. Например, когда герой Антон Чигур идет на убийство в отеле, он снимает обувь. Затем, уже в другой сцене, закидывает ноги на диван, чтобы не испачкать свои сапоги кровью. И мы понимаем: Антон не только очень любит свою обувь, но и заботится о том, чтобы она не запачкалась. А теперь вернемся к его выходу из дома Карлы. Первым делом на улице Антон осматривает подошвы своих сапог, что внимательному зрителю должно впоследствии поведать о печальной судьбе Карлы Джин. Вот такие загадки от режиссеров!