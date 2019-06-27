Посмотрите, в каких новых фильмах снимаются звезды «Гарри Поттера». Кажется, Рон нашел свой образ
Последний фильм о Гарри Поттере вышел на экраны в 2011 году. После него некоторые звезды магической серии забросили актерскую карьеру. Мы, например, почти не видели новых картин с участием Джеймса и Оливера Фелпсов (близнецы Уизли), Бонни Райт (Джинни) и Станислава Яневского (Виктор Крам). Другие же «волшебники» пробуют необычные для себя амплуа и радуют яркими перевоплощениями.
Нам в AdMe.ru стало интересно посмотреть на их свежие роли. Признаемся, некоторые актеры нас очень удивили. В особенности Невил, фото которого ждут вас в конце статьи.
1. Гарри Меллинг (Дадли Дурсль) — «Баллада Бастера Скраггса», 2018
2. Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) — «Чудотворцы», 2019
3. Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) — «Маленькие женщины», 2019
4. Руперт Гринт (Рон Уизли) — «Убийства по алфавиту», 2018
5. Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл) — «Аббатство Даунтон», 2019
6. Гэри Олдмен (Сириус Блэк) — «Темные времена», 2017
7. Дэвид Тьюлис (Римус Люпин) — «Фарго», 2017
8. Фиона Шоу (Петуния Дурсль) — «Убивая Еву», 2018
9. Донал Глисон (Билл Уизли) — «Новорожденный», 2018
10. Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж) — «Восемь подруг Оушена», 2018
11. Том Фелтон (Драко Малфой) — «Происхождение», 2018
12. Ширли Хендерсон (Плакса Миртл) — «Стэн и Олли», 2018
13. Кеннет Брана (Профессор Локонс) — «Убийство в „Восточном экспрессе“», 2017
© Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. © Murder on the Orient Express / 20th Century Fox
14. Фредди Строма (Кормак Маклагген) — «Путешествие в машине времени», 2017
15. Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) — "Лекарство от здоровья, 2017
16. Эмма Томпсон (Сивилла Трелони) — «Люди в черном: Интернэшнл», 2019
© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. © Men in Black International / Sony Pictures Releasing
17. Уорик Дэвис (профессор Флитвик) — «Хан Соло. Звездные войны: Истории», 2018
18. Джемма Джонс (Поппи Помфри) — «Божья земля», 2017
19. Иэн Харт (профессор Квиррелл) — «Террор», 2018
20. Роберт Паттинсон (Седрик Диггори) — «Маяк», 2019
21. Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) — «Подруги», 2018
Как вам кажется, кто из актеров изменился больше всего?