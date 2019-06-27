Посмотрите, в каких новых фильмах снимаются звезды «Гарри Поттера». Кажется, Рон нашел свой образ

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Последний фильм о Гарри Поттере вышел на экраны в 2011 году. После него некоторые звезды магической серии забросили актерскую карьеру. Мы, например, почти не видели новых картин с участием Джеймса и Оливера Фелпсов (близнецы Уизли), Бонни Райт (Джинни) и Станислава Яневского (Виктор Крам). Другие же «волшебники» пробуют необычные для себя амплуа и радуют яркими перевоплощениями.