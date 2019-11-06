Посмотрите, на какие жертвы идут голливудские звезды ради желанной роли

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Актерский мир жесток, и для того, чтобы получать выгодные роли, профессионалы готовы на все. Одни селебрити справляются с собственными страхами, другие активно набирают или скидывают вес, а третьи изучают языки. Все это вы увидите в нашей статье, а после прочтения бонуса точно поверите, что меняться никогда не поздно.

AdMe.ru снимает шляпу перед примерами такой самоотверженности. А ваша профессия заставила вас выйти из зоны комфорта?

Мишель Уильямс — «7 дней и ночей с Мэрилин»

Актрисе мастерски удалось перенести образ легендарной Мэрилин на экран. Однако сцена утреннего купания с Кларком (Эдди Редмэйн) в летний день, съемка которой по факту состоялась поздней осенью, чуть не стоила Мишель здоровья. Обнаженная актриса ныряла в настоящее озеро целых 4 часа. В середине съемок ей пришлось кусать мочалку, чтобы зубы перестали стучать. Но все закончилось благополучно, а Уильямс даже номинировали на «Оскар».

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Актер не только брал уроки вокала и пластики, он обучался у репетитора по диалекту, а также активно занимался тренировками, включавшими в себя даже брейк-данс, чтобы обрести внешнее сходство с Фредди Меркьюри, который хоть и не имел внушительных мускулов, однако был отнюдь не худым (до болезни). Старания Реми увенчались успехом, так как эта роль принесла ему «Оскар».

Аарон Экхарт — «Кроличья нора»

Для того чтобы вжиться в роль отца, потерявшего сына, актер инкогнито вступил в группу психологической поддержки семей, потерявших детей, и даже сочинил правдоподобную легенду. Фильм получил множество наград, включая номинацию на премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль.

Джейк Джилленхол — «Принц Персии: Пески времени»

Джейк Джилленхол ужасно боится страусов. И, как назло, именно со своим ожившим кошмаром актеру пришлось столкнуться нос к носу на съемках фильма «Принц Персии».

Эштон Кутчер — «Джобс: Империя соблазна»

Не знаем, зачем при подготовке к роли Стива Джобса актер решил сесть на ту же диету, что и основатель Apple, но для Эштона такой опыт чуть не закончился серьезными проблемами со здоровьем. Он попал в больницу со сбоем работы поджелудочной железы, и врачи запретили Кутчеру питаться только фруктами, орехами и семенами. А фильм, увы, принес звезде лишь номинацию на «Золотую малину».

Мерил Стрип — «Выбор Софи»

Легендарная актриса так сильно хотела получить эту роль, что даже выучила польский язык, на котором говорила ее героиня. И такие старания себя оправдали, добавив в копилку Мерил «Оскар» за лучшую женскую роль.

Том Круз — «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Мало того что почти все трюки в фильме актер выполнял без дублеров (и в результате был травмирован не меньше 5 раз), так еще и научился задерживать дыхание на 6 с половиной минут, чтобы участвовать в подводных сценах самостоятельно. На приобретение этого навыка у звезды ушла буквально пара недель.

Джона Хилл — «Маньяк»

Актер похудел на 50 кг (!) специально для съемок в сериале. У Джоны это не первый опыт сбрасывания веса для фильма («Мачо и ботан — 2»). Но достигнуть такого впечатляющего результата почти сразу после набора 20 кг для роли в фильме «Парни со стволами», согласитесь, не каждый сможет.

Том Харди — «Бронсон»

Когда настоящий Чарльз Бронсон (самый опасный британский преступник) увидел Тома Харди, он был весьма разочарован выбором актера. Но Том не расстроился, а набрал 19 кг мышечной массы за рекордные 5 недель. И когда Чарльз снова увидел Тома после тренировок, то был так поражен, что даже сбрил свои фирменные усы и подарил их актеру.

Джонни Депп — «Алиса в Стране чудес»

Строго говоря, Безумного Шляпника нельзя назвать клоуном, но страдающему коулрофобией Джонни Деппу все равно приходилось несладко при накладывании грима, ведь только красного носа не хватает для полноты образа. Однако актер с честью выдержал испытание и еще не раз появился в этом ярком амплуа. Джонни признался в интервью: «Я думал, если решусь сыграть Шляпника, это будет своего рода защитой — он поможет отогнать тьму».

Скарлетт Йоханссон — «Мы купили зоопарк»

В одном из интервью Скарлетт призналась, что до смерти боится птиц. Актриса даже переживала, что ее страх станет серьезной проблемой на съемках фильма «Мы купили зоопарк», так как по задумке в некоторых сценах присутствуют павлины. Однако звезда справилась со своей паникой и отыграла на отлично.

Бонус: Джонатан Симмонс — «Лига справедливости»

Возраст не помеха для кардинальных изменений. Так решил 61-летний актер и начал активно тренироваться, под присмотром опытного звездного тренера, в рамках подготовки к роли комиссара полиции Готэма. Чем не пример для подражания?