15 звездных родителей и детей в одном возрасте. Некоторым из них никакие ДНК-тесты не нужны
Чудно́ все-таки работает генетика. В Мелани Гриффит, не скрывающей пластические операции, не сразу можно признать родственницу естественно стареющей Типпи Хедрен. А вот в чертах лица Кэрри Фишер, известной зрителю по роли принцессы Леи, легко угадывается сходство со звездой мюзиклов Дебби Рейнольдс.
Мы в AdMe.ru сравнили знаменитых детей и родителей в одном возрасте. Архивные фото показали, что в одних семьях рождаются клоны друг друга, ну а в остальных наследуется преимущественно талант.
Бейонсе и Блю Айви Картер (9 лет)
Джеймс и Джек Марсден (20 лет)
Лора Дерн и Джая Харпер (17 лет)
Дайана и Трэйси Эллис Росс (30 лет)
Лори Энн Локлин и Оливия Джейд (20 лет)
Дэниел и Габриель-Кейн Дэй-Льюис (26 лет)
Джереми и Макс Айронс (32 года)
Крис Дженнер и Ким Кардашьян (18 лет)
Райан и Дикон Риз Филлипп (18 лет)
Иоланда и Белла Хадид (16 лет)
Джада Пинкетт-Смит и Уиллоу Смит (21 год)
Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер (23 года)
Билл и Оливер Хадсон (34 года)
Типпи Хедрен и Мелани Гриффит (63 года)
Елизавета, королева-мать, и Елизавета II (93 года)
Чье сходство изумило вас больше всего? И на кого из родителей похожи вы сами?
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