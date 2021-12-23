15 звездных родителей и детей в одном возрасте. Некоторым из них никакие ДНК-тесты не нужны

Чудно́ все-таки работает генетика. В Мелани Гриффит, не скрывающей пластические операции, не сразу можно признать родственницу естественно стареющей Типпи Хедрен. А вот в чертах лица Кэрри Фишер, известной зрителю по роли принцессы Леи, легко угадывается сходство со звездой мюзиклов Дебби Рейнольдс.

Мы в AdMe.ru сравнили знаменитых детей и родителей в одном возрасте. Архивные фото показали, что в одних семьях рождаются клоны друг друга, ну а в остальных наследуется преимущественно талант.

Бейонсе и Блю Айви Картер (9 лет)

Джеймс и Джек Марсден (20 лет)

Лора Дерн и Джая Харпер (17 лет)

Дайана и Трэйси Эллис Росс (30 лет)

Лори Энн Локлин и Оливия Джейд (20 лет)

Дэниел и Габриель-Кейн Дэй-Льюис (26 лет)

Джереми и Макс Айронс (32 года)

Крис Дженнер и Ким Кардашьян (18 лет)

Райан и Дикон Риз Филлипп (18 лет)

Иоланда и Белла Хадид (16 лет)

Джада Пинкетт-Смит и Уиллоу Смит (21 год)

Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер (23 года)

Билл и Оливер Хадсон (34 года)

Типпи Хедрен и Мелани Гриффит (63 года)

Елизавета, королева-мать, и Елизавета II (93 года)