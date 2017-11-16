Звезды не снимаются в опасных и откровенных сценах. Вот 12 человек, которые делают это за них

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Разве что Джеки Чан может похвастаться тем, что все трюки в своих фильмах выполняет лично. Другие звезды, даже такие силачи и смельчаки, как Крис Хемсворт или Дуэйн «Скала» Джонсон, нередко используют помощников. AdMe.ru собрал для вас подборку актеров и их дублеров. Именно эти люди рискуют жизнью на съемочной площадке или раздеваются перед камерой за своих более известных коллег. Давайте наконец-то познакомимся с ними

1. Крис Хемсворт и Бобби Холланд Хантон

Чтобы быть похожим на Криса Хемсворта, его дублеру в фильме «Тор» — Бобби Холланду Хантону — приходилось тренироваться по 18 часов в неделю.

2. Крис Прэтт и Тони Макфар

Тони Макфар неплохо сработался с Крисом Прэттом и стал его дублером не только в двух частях «Стражей Галактики», но и «Парке Юрского периода» и «Пассажирах».

3. Джонни Депп и Тео Кипри

Забавно, готовится прыгнуть Джонни Депп (слева), а прыгает Тео Кипри (справа), двойник Джонни в фильме «Турист».

4. Натали Портман и Сара Лейн

Для съемок в фильме «Черный лебедь» Натали Портман похудела на 9 кг и освоила азы балета. Однако самые сложные па доверили все же профессиональной балерине Саре Лейн.

5. Том Круз и Майкл Макинтайр

В фильме «Рыцарь дня» (2010) самые опасные трюки вместо Тома Круза выполнил Майкл Макинтайр — каскадер и один из самых успешных комиков в Великобритании.

6. Дуэйн «Скала» Джонсон — Таноай Рид

Даже таким здоровякам, как Дуэйн «Скала» Джонсон, иногда нужны помощники. На площадке фильма «Кровью и потом: Анаболики» (2013) актер со своим двоюродным братом и по совместительству постоянным дублером, каскадером Таноай Ридом.

7. Пенелопа и Моника Крус

Вот для чего нужны сестры — подменить в кадре, когда съемки 4-й части «Пиратов Карибского моря» пришлась как раз на время беременности Пенелопы Крус.

8. Том Харди и Джейкоб Томури

Как две капли воды в фильме «Легенда».

9. Марго Робби и Ингрид Клейниг

Постоянные союзы «актер — дублер» не редкость и среди женщин. Это фото сделано на съемочной площадке фильма «Отряд самоубийц». Еще эти почти близняшки встречались на съемках фильма «Тарзан. Легенда».

10. Анджелина Джоли и Юнис Хатарт

Для Анджелины Джоли Юнис Хатарт не только несменная дублерша, но еще и близкая подруга и даже крестная мать одного из детей семейства Джоли-Питт.

11. Джей Ло и Ванесса Вандер Плюм

Джей Ло со своей дублершей Ванессой Вандер Плюм (справа), выполнившей за певицу все опасные трюки в сериале «Оттенки синего».

12. Люси Лоулесс и Зои Белл

Спорим, что когда вы смотрели «Зену — королеву воинов», то и подумать не могли, что трюки за Люси Лоулесс выполняет Зои Белл, новозеландский каскадер.