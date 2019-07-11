Посмотрите на 15 актеров в своей первой и последней роли (Скала изменился до неузнаваемости)

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Когда мы смотрим на наших любимых актеров, кажется, что они не меняются. Но увы (или к счастью), это не так. Глядя на Шарлиз Терон или Сальму Хайек, понимаешь, что с каждым годом некоторые звезды становятся только интересней. А как вы считаете?