Посмотрите на 15 актеров в своей первой и последней роли (Скала изменился до неузнаваемости)
Когда мы смотрим на наших любимых актеров, кажется, что они не меняются. Но увы (или к счастью), это не так. Глядя на Шарлиз Терон или Сальму Хайек, понимаешь, что с каждым годом некоторые звезды становятся только интересней. А как вы считаете?
Мы в AdMe.ru с нетерпением ждем следующих ролей героев нашей подборки, а пока можно просто еще раз полюбоваться на их крутых персонажей.
Киану Ривз: «Молодая кровь» (1986) — «Джон Уик — 3» (2019)
Кейт Бекинсейл: «Устройства и желания», мини-сериал (1991) — «Вдова», сериал (2019)
Джаред Лето: «Лагерь Уайлдер», сериал (1992–1993) — «Аутсайдер» (2017)
Райан Гослинг: «Мурашки», сериал (1995–1998) — «Человек на Луне» (2018)
Том Хиддлстон: «Катастрофа», сериал (1986—...) — «Мстители: Финал» (2019)
Шарлиз Терон: «Два дня в долине» (1996) — «Та еще парочка» (2019)
Лиам Нисон: «Экскалибур» (1981) — «Люди в черном: Интернэшнл» (2019)
Элизабет Хёрли: «Ария» (1987) — «Беглецы», сериал (2017—...)
Джим Керри: «Резиновое лицо» (1981) — «Соник в кино» (2019)
Милла Йовович: «Слияние двух лун» (1988) — «Райские холмы» (2019)
Сальма Хайек: «Тереса» (1989) — «Родители легкого поведения» (2019)
Дуэйн Скала Джонсон: «Развлечение сегодня вечером» (1981) — «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019)
© Entertainment Tonight / CBS Paramount Domestic Television © Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw / Double Negative
Лиза Кудроу: «Лос-Анджелес на 5 долларов в день» (1989) — «Столик 19» (2017)
Адам Сэндлер: «Всех за борт» (1989) — «Загадочное убийство» (2019)
Джеймс Белуши: «Вор» (1981) — «Колесо чудес» (2017)
А кто поразил вас больше всех?