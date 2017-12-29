Disney снимет 10 фильмов, которые дадут новую жизнь нашим любимым мультикам

Фильм «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон вышел на экраны в феврале 2017-го, собрав в кинотеатрах многочисленных поклонников мира Диснея. Популярность картины объяснима: кто из нас не смотрел мультфильм про Белль в детстве? Мало кто откажется вновь окунуться в волшебную атмосферу любимой истории.

Если вы, как и редакция AdMe.ru, с детства храните в сердце любовь к диснеевским мультикам, у нас для вас хорошие новости. В ближайшие несколько лет планируется выход ремейков известных историй, и мы уже ждем их с нетерпением.

Аладдин

«Аладдин» Гая Ричи выходит на экраны 24 мая 2019 года. Роль Аладдина исполнит Мена Массуд, Жасмин — Наоми Скотт, а всеобщего любимца Джинни — Уилл Смит. В фильме можно будет узнать большую часть музыкальных композиций из оригинального мультфильма, а также познакомиться с новыми песнями.

Принц Чарминг

Проект был анонсирован еще 2 года назад, но деталей по-прежнему мало. Известно, что фильм представит новый взгляд на Прекрасного Принца — со стороны его брата, который не очень-то соответствует ожиданиям королевской семьи. Правда, все еще неясно, о каком из принцев идет речь: из мультфильма про Золушку или Белоснежку?

Режиссером выступит Стивен Чбоски. Кажется, ему приглянулась тема диснеевских мультфильмов: он был одним из сценаристов картины «Красавица и Чудовище» 2017 года.

Мулан

О фильме пока известно немного, но премьера планируется на 2019 год. Режиссер картины — Ники Каро, а главную роль исполнит Лю Ифэй.

Питер Пэн

Точная дата выхода новой диснеевской интерпретации «Питера Пэна» неизвестна. Режиссером картины назначен Дэвид Лоури, работавший над фильмом «Пит и его дракон».

Стервелла

Спин-офф мультфильма «101 далматинец» выйдет в 2018 году и расскажет историю главной злодейки Стервеллы Де Виль. Режиссер картины — Алекс Тимберс, а главную героиню сыграет обаятельная Эмма Стоун. Согласитесь, будет интересно взглянуть на нее в роли отрицательного персонажа?

Русалочка

О новой версии «Русалочки» тоже пока известно не так много. Но радует, что над саундтреком будет работать легендарный Алан Менкен, написавший музыку к множеству диснеевских мультфильмов, в том числе и к «Русалочке».

Дамбо

Премьера намечена на 29 марта 2019 года, и фильм стоит ждать хотя бы из-за режиссера — работать над картиной будет Тим Бертон. Колин Фарелл сыграет Холта, бывшую звезду цирка, который после возвращения с войны заботится о новорожденном слоненке с необычно большими ушами. Роковая красотка Ева Грин исполнит роль воздушной гимнастки-француженки.

Пиноккио

Режиссер ремейка фильма «Пиноккио» пока неизвестен, но последнюю версию сценария написал Крис Вайц, работавший над картиной «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Это вселяет надежду, что проект все же увидит свет, хоть и придется подождать.

Кристофер Робин

Фильм Марка Форстера выйдет в августе 2018 года, а роль повзрослевшего Кристофера Робина сыграет Юэн Макгрегор. По сюжету, взрослый Кристофер Робин — простой семьянин и представитель рабочего класса, совсем утративший некогда богатое воображение. Друзья детства во главе с Винни-Пухом должны вернуть ему умение радоваться жизни.

Король Лев

Ремейк одноименного анимационного фильма 1994 года выйдет на экраны 19 июля 2019 года. Режиссер картины — Джон Фавро, а актерский состав поистине звездный: Дональд Гловер в роли Симбы, Бейонсе — Налы, Джон Оливер — Зазу. Ранее режиссер работал над фильмом «Книга джунглей», в которой использовал технологию виртуальной реальности. Обещается, что в «Короле Льве» он будет использовать ее больше.

Кстати, если вам полюбились песни из мультфильма 1994 года, не переживайте — в новой версии они тоже будут.

Бонус: фото со съемок нового «Аладдина»

Нам уже не терпится увидеть диснеевскую классику в новом прочтении. А вам?

Фото на превью East News, Walt Disney Pictures

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