Посмотрите, кто из знаменитостей удостоился титула самого горячего мужчины за 30 с лишним лет

Ежегодно журнал People предлагает читателям выбрать самого шикарного мужчину среди знаменитостей. Чаще всего в этот список попадают актеры, чуть реже — музыканты, а однажды ряды красавчиков пополнил и футболист. Мы решили взглянуть, кто из звезд считался наиболее привлекательным, начиная с самой первой номинации и по сегодняшний день.

В подборку AdMe.ru уместились не все годы — кое-кто из актеров получал звание мужчины года не по одному разу. Но точно можем сказать, что после просмотра статьи в комнате может стать жарковато.

1985: Мел Гибсон

Именно с Мела Гибсона началась история титула «Самого привлекательного мужчины». Его роль в серии фильмов «Безумный Макс» определенно помогла росту его популярности.

1989: Шон Коннери

Сэр Шон Коннери — прямое доказательство того, что «моложе не значит лучше». Ему было почти 60, когда он был признан самым шикарным мужчиной 1989 года.

1991: Патрик Суэйзи

Фильм «Призрак» помог Патрику Суэйзи стать одним из ведущих актеров Голливуда. А это, несомненно, повлияло на признание его самым привлекательным мужчиной года.

1995: Брэд Питт

После двух громких ролей — в «Интервью с вампиром» и «Легендах осени» — портрет Брэда Питта заслуженно украсил обложку журнала.

1997: Джордж Клуни

Близкие Джорджа Клуни говорят не только о его внешности, но и о его личных качествах. По их словам, актер несомненно заслужил этот титул, но, кроме того, он верный друг, который сделает все ради товарищей.

1998: Харрисон Форд

Несмотря на то, что он играл чертовски привлекательных героев (взять хотя бы Индиану Джонса), актер признается, что в жизни он себя красавчиком не считает.

1999: Ричард Гир

Ричарду Гиру было 50, когда он удостоился звания самого привлекательного мужчины в мире. И это еще раз доказывает, что возраст не имеет значения — куда важнее харизма, а уж у Ричарда ее и сейчас хоть отбавляй.

2001: Пирс Броснан

Великолепного Джеймса Бонда этот титул тоже не обошел стороной. Правда, все мысли самого актера на тот момент были заняты только одним — его семьей.

2002: Бен Аффлек

Бен Аффлек попал на обложку журнала еще во времена своего первого романа с Дженнифер Лопес. Близкие друзья актера подтверждают: он разговорчивый, щедрый и умный.

2003: Джонни Депп

«А почему бы, собственно, и нет? Я, в конце концов, пират!» — отреагировал на свой новый титул Джонни Депп, впервые снявшийся в этом году в роли капитана Джека Воробья.

2004: Джуд Лоу

Актриса Наоми Уоттс считает, что Джуд — самый красивый мужчина, когда-либо ходивший по Земле. И его поклонники точно с ней солидарны.

2005: Мэттью Макконахи

Актер был уверен: прежде чем давать ему титул, стоит увидеть и другие его роли — например, те, где он набрал 10 кило.

2007: Мэтт Деймон

Мэтт Деймон получил свою награду после съемок в «Ультиматуме Борна». На новый титул актер отреагировал скромно, но остался доволен.

2008: Хью Джекман

Акцент, обаяние и великолепная физическая форма, по всей видимости, сделали свое дело и принесли актеру титул самого привлекательного мужчины. Его жена подмечает, что ей нравится не только фигура, но и внутренний мир Хью Джекмана.

2010: Райан Рейнольдс

Актер сообщает, что, благодаря его новому титулу, у его семьи теперь есть повод для подколов на всю оставшуюся жизнь.

2012: Ченнинг Тейтум

Ченнинг, несмотря на свой успех в фильме «Супер-Майк», не ожидал, что его выберут самым привлекательным мужчиной. Когда актеру позвонили из журнала People, его первой мыслью было: «Да вы, должно быть, шутите».

2014: Крис Хемсворт

«Думаю, благодаря вам я смогу пару недель не заниматься домашними делами, — шутит Крис. — Я просто скажу жене: „Помнишь, кем меня считают люди? Так что посуду я мыть не буду, я выше этого“».

2015: Дэвид Бекхэм

Сам Дэвид себя привлекательным никогда не чувствовал, несмотря на любовь к красивым костюмам. А вот его жена Виктория была полностью согласна с новым титулом супруга.

2016: Дуэйн «Скала» Джонсон

По словам Дуэйна, он может лишь догадываться, что «горячего» находят в нем поклонники. Актер и бывший рестлер считает, что все дело в его чувстве юмора.

2018: Идрис Эльба

Идрис Эльба сперва не поверил, а потом посмотрелся в зеркало и решил, что он действительно ничего так. «В любом случае, это стало для меня приятным сюрпризом», — говорит он.

2019: Джон Ледженд

Артист, получив новый титул, был взволнован и немного напуган — ведь теперь, решил он, все будут пристально следить за ним, чтобы понять, достаточно ли он хорош для такого титула.

2021: Пол Радд

Пол Радд слышал о себе много эпитетов: добрый, приветливый, трудолюбивый, но самым горячим мужчиной его признали впервые. Пожалуй, за эту скромность Радда и любят.