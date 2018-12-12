Как закончились отношения культовых сериальных парочек, свадьбы которых мы ждали с первой серии

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За этих влюбленных мы порой переживали больше, чем за себя. Сойдутся ли Рэйчел и Росс? Выйдет ли Кэрри замуж за мужчину ее мечты? Но все когда-нибудь подходит к концу, и вот теперь мы точно знаем, как завершилась каждая из любовных историй знаменитых парочек из сериалов.

AdMe.ru решил вспомнить самые проникновенные истории любви, за которыми мы следили еще в детстве.

1. Рэйчел и Росс («Друзья»)

С Рэйчел и Россом все сразу было понятно: они просто обязаны быть вместе! Но чтобы это поняли и сами герои, понадобилось 10 сериальных лет, пара неудачных романов, случайная свадьба с быстрым разводом и совместная дочь. Они любили друг друга, часто ссорились, трогательно мирились, но старые обиды не давали им сойтись окончательно. Сценаристы не раз заставляли наши сердца дрогнуть (один только зарождающийся роман с Джо чего стоит!). И только в финальной серии, когда надежда на воссоединение героев почти угасла, любовь берет верх, герои отбрасывают гордость и признаются друг другу в любви. Вместе они провожают Чендлера и Монику в их новый дом и идут в любимую кофейню.

2. Милагрос и Иво («Дикий ангел»)

«Дикий ангел» был переведен на 50 языков, его посмотрели в 80 странах, но самой большой популярностью он пользовался именно в России. История любви очаровательной служанки Милагрос и меланхоличного богатого наследника Иво буквально приковывала к экранам. В сериале кипели настоящие страсти: ложные беременности сменялись клиническими смертями, женитьбой на нелюбимых, похищениями и клеветой. На протяжении 270 серий мы напряженно ждали, кто (или что) на этот раз помешает воссоединению влюбленных. Но Милли и Иво все преодолели и в конце последней серии порадовали поклонников своей долгожданной свадьбой.

3. Фиби и Коул («Зачарованные»)

Сериал «Зачарованные» познакомил нас с обаятельными сестрами-ведьмами, у каждой из которых была своя любовная линия. Но больше всего мы переживали, конечно, за Фиби. Еще бы, ведь ее сердце покорил голубоглазый красавец Коул, он же демон Бальтазар, призванный уничтожать ведьм. Отношения пары были полны страсти, предательства и жертв. Коул пытался перейти на светлую сторону, Фиби отказалась от своих принципов и покинула сестер. Влюбленные поженились и даже завели ребенка, но, увы, хеппи-энда не вышло. После того как сестры Фиби чуть не погибли от рук Коула, она убивает своего мужа.

4. Грег Хаус и Лиза Кадди («Доктор Хаус»)

За отношениями этих двоих мы следили очень внимательно: руководитель большого медицинского центра и сотрудник, которого невозможно подчинить, были яркой парой. С первых серий становится понятно, что в юности они были знакомы и даже нравились друг другу, но отношений не вышло. Спустя много лет Кадди берет Хауса на работу и на протяжении 6 сезонов они флиртуют, разыгрывают друг друга и частенько доводят до бешенства. Грег постоянно вмешивается в личную жизнь своей начальницы, его можно было уволить уже миллион раз, но Лиза прощает ему все. В 7-м сезоне все разъясняется: герои наконец сближаются, но счастье длится недолго. Кадди осознает, что на Хауса невозможно положиться, и уходит, хотя и продолжает его любить. В конце герой эффектно врезается в ее дом на машине, за что попадает в тюрьму.

5. Кэрри и Мистер Биг («Секс в большом городе»)

Будь у этих героев аккаунты в социальных сетях, в них бы точно стоял статус «все сложно». На протяжении первых 3 сезонов они постоянно сталкиваются, скандалят, расстаются и бурно примиряются. Следующие 3 сезона пытаются дружить и даже обсуждают друг с другом свои новые романы. Впоследствии Биг надолго покидает Нью-Йорк, но по-прежнему незримо присутствует в жизни героини. Всех своих мужчин она сравнивает с ним. Наконец в ее жизни появляется возлюбленный (кстати, русский), который вытесняет даже мысли о Биге. Она уезжает со своим иностранцем в Париж, но чувствует себя там брошенной. Пока Кэрри одиноко блуждает по французским улочкам, мужчина ее мечты обшаривает каждый магазин, ресторан и отель в поисках своей дамы. И конечно же, находит. Обратно в Нью-Йорк они возвращаются вместе, уже как пара.

6. Вика и Максим Шаталин («Моя прекрасная няня»)

История любви очаровательной няни и богатого музыкального продюсера приковывала внимание зрителей к экранам с понедельника по пятницу. Вика и Максим сразу понравились друг другу, да иначе и быть не могло. Как мы переживали, когда они ссорились, как умилялись, глядя на их примирения, и как злились, в очередной раз наблюдая за нерешительностью героя! Но Максим Викторович смог взять себя в руки и сделать предложение. Пара поженилась, а в конце последней серии выяснилось, что они ждут ребенка.

7. Малдер и Скалли («Секретные материалы»)

Неизвестно, что нас держало в напряжении больше: пришельцы и мутанты или отношения главных героев. Взаимное недоверие между скептично настроенной Скалли и твердо верящим в инопланетян Малдером постепенно переросло в дружбу, а затем и в более глубокое чувство. На протяжении всего сериала они обнимаются, спасают друг другу жизнь, встречаются с двойниками, притворяются мужем и женой. Их первый поцелуй в здравом уме, «собственном теле» и настоящем времени произошел только в 7-м сезоне. В 8-м сезоне Скалли успевает вернуть Малдера к жизни и родить от него ребенка. Позднее выяснилось, что на самом деле отцом ребенка является Курильщик. Финальная серия 11-го сезона заканчивается сообщением Скалли о своей второй беременности.

8. Дилан и Бренда («Беверли-Хиллз, 90210»)

За время существования этого сериала перед нашими глазами пронеслось немало любовных историй, но отношения Дилана и Бренды будоражили, пожалуй, больше всего. И это несмотря на то, что встречались они недолго, да и внутри пары все было неидеально. Родители запрещали Бренде встречаться с «проблемным» Диланом. В итоге она уехала на летние каникулы в Париж, а он начал встречаться с такой же «проблемной» Келли. Надежда на то, что пара все-таки сблизится, не оставляла нас до тех пор, пока актриса, игравшая Бренду, не ушла из сериала. Интересно, что зрители до сих пор обсуждают, кто же был виноват в расставании.

9. Кэрол и Даг («Скорая помощь»)

Сериал «Скорая помощь» притягивал нас благодаря не только молодому красавцу Джорджу Клуни, но и непростой любовной линии героев. Эмоциональный Даг и рассудительная Кэрол проходят сквозь расставание, попытку суицида, воссоединение, отвергнутое предложение руки и сердца и рождение дочерей-близняшек. Из-за служебного проступка Даг уезжает в Сиэтл, а Кэрол только спустя несколько сезонов поняла, что он — тот единственный, и вместе с дочерьми последовала за ним. Кстати, актеры признаются: их герои просто обязаны были пожениться в конце, но сценаристы все же оказались против.

10. Баффи и Ангел («Баффи — истребительница вампиров»)

Начавшись как комедийный фильм ужасов, сериал с каждой серией становился все мрачнее и страшнее. Любовная линия Баффи и вампира Ангела только добавила драматичности. Конечно, героиня просто обязана была влюбиться в того, кого должна истреблять! Ангел всячески боролся со своей сущностью, пытался стать хорошим, но в итоге расстался с героиней ради ее же блага. Очень благородно и очень трагично.

11. Иден и Круз («Санта-Барбара»)

В «Санта-Барбаре» зрителям приходилось переживать не только из-за нестабильного показа серий и запутанного сюжета, но и за пару Иден Кэпвелл и Круза Кастильо. Влюбленным потребовались пара сотен серий, несколько мнимых смертей и похищений, чтобы наконец сыграть свадьбу. И если в других сериалах долгожданной женитьбой все заканчивается, то в этом все только начинается. Раздвоение личности, бесконечные ссоры, покушения и развод разбили любимую миллионами пару. Иден умерла незадолго до финала, а сериал закрыли после 2040-й серии.

12. Тед и Робин («Как я встретил вашу маму»)

Почти все 9 сезонов мы задавались вопросом, будут ли Тед и Робин вместе. Да, отношения их были очень запутанными. Они встречались, ссорились, жили вместе, вели самостоятельную жизнь и в итоге остались вроде как друзьями. Она прошла через развод с Барни, у него умерла жена. Буквально за пару минут до конца финальной серии Тед осознал, что все еще влюблен в Робин, и побежал к ней, прихватив знаменитую голубую валторну.

13. Мэдди и Дэвид («Детективное агентство „Лунный свет“»)

Историю Мэдди и Дэвида можно сравнить с бомбой замедленного действия. В 1-м сезоне даже намека не было на романтику, герои были увлечены расследованиями. Во 2-м сезоне неторопливое сближение пары наконец вылилось в сумасшедший роман. Но к концу 3-го сезона герои все-таки расстались — и рейтинги сериала сразу стали снижаться. У него появилась другая женщина, а она внезапно вышла замуж.

14. Джей Ди и Эллиот («Клиника»)

Хотя сериал по большей части был юмористическим, страсти там кипели нешуточные. Взять одну только историю взаимоотношений инфантильного Джей Ди и самокритичной Эллиот! Пара начала встречаться уже в первых сериях, но отношения не заладились. Несмотря на это, они продолжали тянуться друг к другу, постоянно сходились и расходились. Только после многих жизненных передряг и одного серьезного разговора пара сблизилась окончательно, они поженились и завели ребенка.