Посмотрите, как за 20 лет изменились и чем занимаются актеры культового сериала «Клон»

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Бразильский сериал «Клон» — теленовелла, которую хотя бы краем глаза видел каждый в начале 2000-х. А сейчас, спустя почти 20 лет, при воспоминаниях о знаменитой мелодраме в голове невольно возникают образы восточной красавицы Жади, ее возлюбленного Лукаса и живописных улочек марокканского рынка.

AdMe.ru решил окунуться в воспоминания и узнать, как сегодня выглядят и чем занимаются звезды «Клона». Спойлер: годы их ничуть не испортили.

1. Джованна Антонелли (Жади)

Взглянув на новые фотографии Джованны Антонелли, сразу понимаешь, что ни время, ни разводы не властны над красотой этой бразильской актрисы. Сейчас звезде 43 года, она воспитывает 3 детей, активно ведет социальные сети и участвует в фотосъемках.

2. Мурилу Бенисиу (Лукас, Диогу, Лео)

Мурилу Бенисиу до сих пор не только успешно продолжает свою кинематографическую карьеру, но и играет в театре. Примечательно, что сегодня артист считается критиками одним из лучших актеров бразильского телевидения.

3. Вера Фишер (Ивети)

Обладательнице титула «Мисс Бразилия — 1969» Вере Фишер сейчас 68 лет, но она не спешит стареть. Если посмотреть на кадры из сериала «Клон» и сравнить их со свежими селфи из инстаграма звезды, сложно найти хотя бы одно отличие. Сейчас актриса и модель наслаждается свободным временем и делится с поклонниками эффектными снимками в модных нарядах на фоне роскошной виллы.

3. Летисия Сабателла (Латиффа)

Красавица Летисия Сабателла — мама уже взрослой дочери и вегетарианка. Кстати, актриса по сей день снимается в сериалах и фильмах. В это сложно поверить, но добродушная Латиффа с глазами олененка Бэмби играла и «злодейских» персонажей. Посмотрите телесериал «Дороги Индии» и убедитесь сами.

4. Далтон Виг (Саид)

Надежный и заболтивый муж Жади Саид, роль которого исполнил Далтон Виг, ничуть не отстает от Мурилу Бенисиу по числу завоеванных женских сердец. Более того, многие зрительницы недоумевали, как героиня могла променять своего красавца-супруга на витающего в облаках Лукаса. Виг продолжает карьеру в бразильских теленовеллах. А в 2013 году актер появился в нескольких эпизодах сериала «Дело» от HBO.

5. Карла Диас (Хадижа)

Карле Диас, сыгравшей дочь Жади по имени Хадижу, 29 лет. Актриса очень популярна у себя на родине в Бразилии: она снимается в фильмах и сериалах, а также работает фотомоделью.

6. Стефани Бриту (Самира)

Помимо «Клона», Стефани Бриту можно увидеть еще в ряде теленовелл, последняя из которых была выпущена в 2017 году. Помимо актерской карьеры, Стефани работает телеведущей на детском канале и моделью.

7. Даниела Эскобар (Маиза)

Даниела Эскобар уже давно оставила актерскую карьеру, но продолжает работать телеведущей: на протяжении нескольких лет она ведет программу Superbonita на канале GNT. Кстати, Даниела перебралась в Калифорнию и теперь проживает там.

8. Марселлy Новаис (Шанди)

У Марселлу Новаиса 2 сыновей: Диогу (1994 г. р.) и Педро (1996 г. р.) от разных браков, оба из которых закончились разводом. Сейчас актер крайне неохотно рассказывает прессе о своей личной жизни, хотя и сохранил хорошие отношения с обеими экс-супругами. Вместе с актером Марсело Серраду артист являлся одним из участников музыкальной группы Os Impossíveis.

9. Нивея Стелманн (Рания)

За время карьеры Нивея Стелманн сыграла более чем в 20 различных фильмах и телесериалах. Сейчас она в третий раз замужем, воспитывает 2 детей. По образованию Нивея журналистка.

10. Кристиана Оливейра (Алисинья)

Кристиана Оливейра — бразильская актриса, модель и бизнес-леди. В 2019 году, после трехлетнего отсутствия на телевидении, она вернулась в мир мыльных опер, получив роль в сериале «Тописсима». В 2013 году актриса стала бабушкой.

11. Дебора Фалабелла (Мел)

Актрисе Деборе Фалабелле уже 40 лет, и, судя по фотографиям, стареть не входит в ее планы. По иронии судьбы Мурилу Бенисиу (Лукас) и Дебора Фалабелла (Мел), отец и дочь в сериале «Клон», в 2012 году стали встречаться на съемках сериала «Проспект Бразилии». Актеры прожили в гражданском браке 7 лет, но в мае прошлого года расстались.

12. Элиане Джардини (Назира)

Элиане Джардини уже 67, однако, взглянув на ее фото, в это сложно поверить. Примечательно, что хотя до 40 лет ей никак не удавалось достичь карьерного роста, сейчас она считается одной из самых выдающихся актрис Бразилии.

13. Лусиано Шафир (Зейн)

Лусиано Шафир, воссоздавший на экране образ рокового красавца Зейна, не утратил былой привлекательности. Сегодня актер — примерный семьянин, все свободное время посвящающий жене и детям. Снимки с семьей он публикует редко и старается держать личную жизнь в секрете.

14. Тьяго Оливейра (Амин)

Актеру Тьяго Оливейре сейчас 31 год, он много путешествует и продолжает сниматься в телесериалах, фильмах, рекламных роликах, а также работает в театре.