Посмотрите, как выглядят в 30 лет знаменитые красавицы разных десятилетий

Знаменитости — зеркало, отражающее идеалы и стандарты красоты своего времени. Образы и макияж девушек, которые в числе первых покоряли кинематограф, поразительно отличаются от внешнего вида современных звезд. Взглянув на фотографии женщин прошлого, можно проследить, как менялись представления общества о привлекательности.

Мы в AdMe.ru решили рассмотреть трансформацию стандартов женской красоты и сравнили, как в 30 лет выглядели главные красавицы своего десятилетия и что представляют из себя их современные ровесницы.

2020-е годы

2020-е годы еще только начинаются, однако среди основных трендов выделяется максимальная естественность внешнего вида. Знаменитости на своем примере показывают, что главное — минимум косметики. Допускаются лишь аккуратные акценты, подчеркивающие натуральную красоту. Марго Робби (на фото слева) в этом преуспела: «невидимый» макияж девушка предпочитает уже давно. А Эмма Робертс (на фото справа) демонстрирует популярное сейчас сочетание различных стилей, что придает ее облику легкую небрежность и женственность.

2010-е годы

В это десятилетие трудно было встретить девушку, которая не делала бы себе омбре или хотя бы не интересовалась, что это такое. Благодаря этому стильному окрашиванию цвет играет на волосах и прическа смотрится свежо. И хотя особенной популярностью пользовались светлые оттенки, некоторые дамы не боялись ярких экспериментов. В макияже с завидным постоянством удерживал позиции смоки айс в разных вариациях, что наглядно демонстрируют на фото Аврил Лавин, Джессика Альба и Скарлетт Йоханссон. Да и отращивание бровей прочно ассоциируется с этими годами.

2000-е годы

А вот в нулевые все стремились выделяться, всем хотелось яркости. Стразы, блестки — все шло в ход. Именно тогда на пике моды были мелирование, наращенные волосы и искусственный загар. Хотя Ума Турман в 2001 году на кинопремии «Готэм» демонстрирует нюдовый макияж, которому верна многие годы. Да и Марион Котийяр, несмотря на эксперименты, старается придерживаться спокойного лаконичного стиля. А вот «испанская колдунья» Пенелопа Крус показала всему миру свой фирменный дымчатый мейкап для карих глаз.

1990-е годы

Говоря о 1990-х, нельзя не упомянуть моду на большие челки и прическу «Рэйчел». А вот в макияже к середине десятилетия сначала появились нюдовые оттенки, а затем и синие тени для век, которые смогли немного покрасоваться и в следующем тысячелетии. В 1990-е как раз происходило становление стиля Джулии Робертс, звездной тети актрисы и певицы Эммы Робертс. Если в начале своей карьеры Джулия появлялась на светских мероприятиях в мужских костюмах, то после выхода «Красотки» наряды Джулии стали более женственными. Звезда комедии «Когда Гарри встретил Салли» очень долгое время придерживалась натуральности и старалась обходиться без туши и помады. А своими прическами и вовсе каждый раз сражала публику наповал: Мег Райан то демонстрировала небрежную стрижку, то отращивала длинные локоны.

1980-е годы

Модницы 1980-х имели в своем арсенале многочисленные аксессуары: браслеты, серьги-кольца, яркие очки. Различные ободки для волос, резинки, хвостики сбоку можно было видеть почти на любой девушке. Вот и Мишель Пфайффер и Ким Бейсингер по достоинству оценили эти тенденции.

1970-е годы

Идеалом красоты десятилетия становится стройная подтянутая фигура. Распущенные волосы, загорелая кожа, естественный макияж или его отсутствие — вот к чему стремились модницы. И Сигурни Уивер (на фото слева) не исключение. Лицом 1970-х считалась Фэрра Фосетт: ее стиль все старались копировать. А прическа актрисы — копна волнистых волос — стала просто культовой.

1960-е годы

Для того чтобы считаться красивой в 1960-е, девушки активно подчеркивали глаза: использовали жирную подводку, накладные ресницы. Особенно этот тренд полюбила Софи Лорен: ее редко можно было увидеть без такого макияжа. Хотя и исполнительница роли Анжелики Мишель Мерсье тоже поддалась влиянию модного веяния. А Одри Хепберн для придания взгляду выразительности применяла тени и стрелки, что выглядело естественно и в то же время привлекало внимание.

1950-е годы

В 1950-е под влиянием стиля пин-ап девушки, желая подчеркнуть свою фигуру, старались делать талию тоньше, тем самым привлекая внимание к другим частям тела. И в этом точно преуспели Мэрилин Монро, главный символ того времени, и Донна Рид. В макияже использовалось все: от теней до пудры и тональных кремов. В моде были бледный цвет лица с нежно-розовыми щеками и ярко-красная помада.

1940-е годы

В этот период женщины предпочитали легкий макияж, волосы чаще всего завивали и разделяли пробором, как, например, у Оливии де Хэвилленд (на фото слева) и Ингрид Бергман (справа). Иконы стиля десятилетия запомнились ярким алым акцентом на губах, как у Полетт Годдар в центре коллажа.

1930-е годы

В 1930-е годы в моде была женственность. Дамы использовали различные тени для век, брови выщипывали тонкой дугой, что делало лицо немного удивленным. К примеру, как у Джанет Гейнор (на фото справа). Худоба и тонкие черты лица в стиле Марлен Дитрих — вот идеал красоты 1930-х.

1920-е годы

В 1920-е годы началось активное развитие кино и индустрии моды, которые, собственно, и диктовали тенденции в последующие десятилетия. В то время девушки с удовольствием использовали декоративную косметику. Идеалом считались четко подведенные глаза и алые тонкие губы, как у Мэрион Дэвис (на фото справа). А фото шатенки Мэйбл Норманд демонстрирует моду для темноволосых дам.