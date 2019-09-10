Посмотрите, как выглядят родители 19 звезд с самой запоминающейся внешностью
Существует 64 трлн вариаций того, как может выглядеть ребенок одних родителей. Поэтому внешность человека — генетическая лотерея. А если родители принадлежат к разным национальностям, ребенок может стать обладателем особенной, нестандартной красоты.
Мы в AdMe.ru посмотрели на 19 голливудских знаменитостей, чьи внешние данные выделяют их из толпы коллег, и решили узнать, как выглядят папы и мамы этих красавцев.
1. Бенедикт Камбербэтч
Родители Бенедикта, Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам, — известные английские актеры театра и кино. Они сыграли родителей Шерлока во 2-м сезоне одноименного сериала.
2. Зендая
Отец молодой актрисы, Казембе Аджаму, имеет нигерийские, македонские и исландские корни. А у ее матери, Клэр Мари Штермер, в роду были немцы, ирландцы и шотландцы. Пара занимается ювелирным бизнесом и продает украшения ручной работы.
3. Селена Гомес
Еще одна красавица-метиска унаследовала мексиканские черты от своего отца, Рикардо Гомеса, и европейские от матери, Мэнди Корнетт. Оба родителя зарабатывали на жизнь актерской игрой, и уже с 5 лет Селена стала постоянно бывать с мамой на съемках.
4. Лина Данэм
Звезда «Девчонок» родилась в Нью-Йорке в семье дизайнера Лори Симмонс и художника Кэрролла Данэма.
5. Хелена Бонем Картер
Актриса родилась в Лондоне. Ее мать, Елена Проппер де Кальехон, — психотерапевт, а отец, Реймонд Бонем Картер, был известным банкиром.
6. Ума Турман
Роберт Турман — немец, работает специалистом по восточным религиям, а раньше был буддийским монахом. Нена Фон Шлебрюгге — известнейшая американская модель шведского происхождения.
7. Эдриен Броуди
Эдриен родился в еврейской семье. Его мама, Сильвия Плачи, работала фотожурналисткой, а отец, Элиот Броуди, был учителем истории.
8. Дженнифер Лопес
Родители Джей Ло пуэрториканского происхождения. Отец, Дэвид Лопес, работал программистом, а мать, Гваделупе, занималась воспитанием 3 дочерей.
9. Николь Шерзингер
Отец Николь, Альфонсо Валиенте, — филиппинец. А мать, Розмари Эликолани, наполовину гавайка, наполовину украинка. Когда Николь была совсем маленькой, родители развелись, и мать вышла замуж за Гарри Шерзингера, который заменил певице отца.
10. Леди Гага
Певица, чье настоящее имя Стефани Джерманотта, родилась в семье итальянских предпринимателей Синтии Биссет и Джозефа Джерманотты.
11. Дуэйн Джонсон
Родители «Скалы» имеют полинезийские корни. Его отец, Соулмен Рокки Джонсон, был известным рестлером, а мать, Ата Майвиа, — промоутером.
12. Джессика Альба
От отца, Марка Альба, актрисе достались мексиканские черты. А ее мать, Кэтрин Йенсен, имеет датские и франко-канадские корни.
13. Ева Грин
Ева родилась в Париже в семье актрисы Марлен Жобер и стоматолога Вальтера Грина. У ее отца есть шведские корни, а у матери — алжирские и еврейские.
14. Мэйси Уильямс
Молодая актриса родилась в Англии и была младшей из 4 детей. Ее мама, Хилари Уильямс, работала администратором в университете.
15. Тайра Бэнкс
Мать Тайры, Кэролайн Бэнкс, работала менеджером моды и фотографом НАСА. Отец, Дональд Бэнкс, был специалистом по компьютерным технологиям.
16. Роберт Паттинсон
Роберт родился в Лондоне и был 3-м ребенком в семье. Его мать, Клэр, работала в модельном агентстве, а отец, Ричард, занимается трансфером винтажных автомобилей.
17. Тимоти Шаламе
Молодой актер родился в США в семье танцовщицы Николь Флендер и переводчика Марка Шаламе. Его мама — еврейка с русскими и австрийскими корнями, а отец — француз.
18. Финн Вулфхард
Родился Финн в Канаде, но имеет французские, немецкие и еврейские корни. Его мама, Мэри Жоливет, была актрисой, а отец, Эрик Вулфхард, — историк, кроме того, он занимается делами своего сына.
19. Рами Малек
Родители Рами — копты из Египта, также у актера есть и греческие корни. Его отец, Саид Малек, работал гидом в Каире, а мать, Нелли Абдель-Малек, — бухгалтер.
А вы больше похожи на папу или на маму? Может, вам посчастливилось унаследовать какие-то особенные запоминающиеся черты?
Фото на превью Bruce Glikas / FilmMagic / Getty Images