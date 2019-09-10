Посмотрите, как выглядят родители 19 звезд с самой запоминающейся внешностью

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Существует 64 трлн вариаций того, как может выглядеть ребенок одних родителей. Поэтому внешность человека — генетическая лотерея. А если родители принадлежат к разным национальностям, ребенок может стать обладателем особенной, нестандартной красоты.

Мы в AdMe.ru посмотрели на 19 голливудских знаменитостей, чьи внешние данные выделяют их из толпы коллег, и решили узнать, как выглядят папы и мамы этих красавцев.

1. Бенедикт Камбербэтч

Родители Бенедикта, Тимоти Карлтон и Ванда Вентхам, — известные английские актеры театра и кино. Они сыграли родителей Шерлока во 2-м сезоне одноименного сериала.

2. Зендая

Отец молодой актрисы, Казембе Аджаму, имеет нигерийские, македонские и исландские корни. А у ее матери, Клэр Мари Штермер, в роду были немцы, ирландцы и шотландцы. Пара занимается ювелирным бизнесом и продает украшения ручной работы.

3. Селена Гомес

Еще одна красавица-метиска унаследовала мексиканские черты от своего отца, Рикардо Гомеса, и европейские от матери, Мэнди Корнетт. Оба родителя зарабатывали на жизнь актерской игрой, и уже с 5 лет Селена стала постоянно бывать с мамой на съемках.

4. Лина Данэм

Звезда «Девчонок» родилась в Нью-Йорке в семье дизайнера Лори Симмонс и художника Кэрролла Данэма.

5. Хелена Бонем Картер

Актриса родилась в Лондоне. Ее мать, Елена Проппер де Кальехон, — психотерапевт, а отец, Реймонд Бонем Картер, был известным банкиром.

6. Ума Турман

Роберт Турман — немец, работает специалистом по восточным религиям, а раньше был буддийским монахом. Нена Фон Шлебрюгге — известнейшая американская модель шведского происхождения.

7. Эдриен Броуди

Эдриен родился в еврейской семье. Его мама, Сильвия Плачи, работала фотожурналисткой, а отец, Элиот Броуди, был учителем истории.

8. Дженнифер Лопес

Родители Джей Ло пуэрториканского происхождения. Отец, Дэвид Лопес, работал программистом, а мать, Гваделупе, занималась воспитанием 3 дочерей.

9. Николь Шерзингер

Отец Николь, Альфонсо Валиенте, — филиппинец. А мать, Розмари Эликолани, наполовину гавайка, наполовину украинка. Когда Николь была совсем маленькой, родители развелись, и мать вышла замуж за Гарри Шерзингера, который заменил певице отца.

10. Леди Гага

Певица, чье настоящее имя Стефани Джерманотта, родилась в семье итальянских предпринимателей Синтии Биссет и Джозефа Джерманотты.

11. Дуэйн Джонсон

Родители «Скалы» имеют полинезийские корни. Его отец, Соулмен Рокки Джонсон, был известным рестлером, а мать, Ата Майвиа, — промоутером.

12. Джессика Альба

От отца, Марка Альба, актрисе достались мексиканские черты. А ее мать, Кэтрин Йенсен, имеет датские и франко-канадские корни.

13. Ева Грин

Ева родилась в Париже в семье актрисы Марлен Жобер и стоматолога Вальтера Грина. У ее отца есть шведские корни, а у матери — алжирские и еврейские.

14. Мэйси Уильямс

Молодая актриса родилась в Англии и была младшей из 4 детей. Ее мама, Хилари Уильямс, работала администратором в университете.

15. Тайра Бэнкс

Мать Тайры, Кэролайн Бэнкс, работала менеджером моды и фотографом НАСА. Отец, Дональд Бэнкс, был специалистом по компьютерным технологиям.

16. Роберт Паттинсон

Роберт родился в Лондоне и был 3-м ребенком в семье. Его мать, Клэр, работала в модельном агентстве, а отец, Ричард, занимается трансфером винтажных автомобилей.

17. Тимоти Шаламе

Молодой актер родился в США в семье танцовщицы Николь Флендер и переводчика Марка Шаламе. Его мама — еврейка с русскими и австрийскими корнями, а отец — француз.

18. Финн Вулфхард

Родился Финн в Канаде, но имеет французские, немецкие и еврейские корни. Его мама, Мэри Жоливет, была актрисой, а отец, Эрик Вулфхард, — историк, кроме того, он занимается делами своего сына.

19. Рами Малек

Родители Рами — копты из Египта, также у актера есть и греческие корни. Его отец, Саид Малек, работал гидом в Каире, а мать, Нелли Абдель-Малек, — бухгалтер.

А вы больше похожи на папу или на маму? Может, вам посчастливилось унаследовать какие-то особенные запоминающиеся черты?