Посмотрите, как выглядят дочери 12 первых красавиц советского кинематографа

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Легендарные советские актрисы могут похвастаться не только десятками блистательных ролей в театре и кино, но и своими умницами и красавицами дочерьми. У кого-то их целых три, как у Марии Федосеевой-Шукшиной, а у кого-то одна, как у Ларисы Удовиченко. Некоторые из них пошли по стопам матерей, другие же предпочли отказаться от публичности.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядят и чем занимаются наследницы советских актрис.

1. Лидия Федосеева-Шукшина. Дочери: Анастасия Воронина-Франсишку, Мария Шукшина, Ольга Шукшина

Старшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасии Ворониной-Франсишку в этом году исполнится 60 лет. Она родилась в браке актрисы с Вячеславом Ворониным. Вторым ребенком (от брака с Василием Шукшиным) стала Мария, которую сегодня все знают как актрису и телеведущую, третьим — Ольга. Последняя после рождения ребенка и неудачного брака ушла в монастырь, где провела 15 лет. Сейчас она живет мирской жизнью.

2. Валентина Серова. Дочь — Мария Симонова

Звезда фильмов «Девушка с характером» и «Сердца четырех» Валентина Серова трижды была замужем. Ее дочь Мария родилась в 1950 году от брака с поэтом Константином Симоновым. Много лет она работала в Фонде защиты гласности — организации, созданной ее братом по отцу, сейчас на пенсии. Есть сын Алексей Фофлин, который стал телевизионным режиссером.

3. Ирина Шевчук. Дочь — Александра Афанасьева-Шевчук

Ирина Шевчук, исполнившая одну из главных ролей в фильме «...А зори здесь тихие», может похвастаться своей красавицей дочерью Александрой, которая родилась в браке с композитором Александром Афанасьевым. Она окончила факультет продюсерства и экономики ВГИКа, затем актерский факультет ВГИКа. Сейчас ей 39 лет, не ее счету несколько десятков ролей в кино.

4. Тамара Акулова. Дочь — Анна Шерлинг

Тамара Акулова дважды была замужем. Анне, ее дочери от театрального режиссера и балетмейстера Юрия Шерлинга, 39 лет. Она телеведущая, актриса театра и кино. Многим Анна знакома по таким работам, как «Zолушка», «Бабий бунт, или Война в Новоселково».

5. Евгения Симонова. Дочь — Зоя Кайдановская

Легенда советского кинематографа Евгения Симонова — счастливая мать двух дочерей — Марии Эшпай (род. 1985) и Зои Кайдановской (род. 1976). Первая стала пианисткой, вторая пошла по стопам мамы. Зоя замужем за Алексеем Захаровым, пара воспитывает троих детей — сына Алексея, дочерей Варвару и Софью.

6. Лариса Удовиченко. Дочь — Мария Удовиченко

Народная артистка России Лариса Удовиченко трижды была замужем. Ее дочь Мария от последнего брака с пианистом и коммерсантом Геннадием Болгариным родилась в 1988 году. Девушка окончила РАТИ, пока снялась в одном фильме «Шуб — баба Люба!». Недавно она узаконила отношения с итальянским музыкантом Франческо Криусколи.

7. Елена Проклова. Дочери: Полина Тришина и Арина Мелик-Карамова

От первого брака с режиссером-документалистом Виталием Мелик-Карамовым у Елены Прокловой есть дочь Арина. Ей 47 лет, она окончила Академию изящных искусств, работает техническим дизайнером в компьютерной компании. Второй дочери Полине (от брака с бизнесменом Андреем Тришиным) 26 лет. Ее актриса родила в 41 год.

8. Наталья Белохвостикова. Дочь — Наталья Наумова

В 1974 году Наталья Белохвостикова вышла замуж за режиссера Владимира Наумова. А в 1976-м они стали родителями. Их дочь Наталья пока не замужем, детей нет. Она пошла по стопам матери и отца, став актрисой и режиссером.

9. Александра Яковлева. Дочь — Елизавета Кухарешина

Звезда «Экипажа» и «Чародеев» Александра Яковлева трижды была замужем. Дочь Елизавета родилась в браке с актером Валерием Кухарешиным. Она появилась на свет в Калининграде, окончила там гимназию. Некоторое время работала маркетологом, окончила продюсерский факультет ГИТИСа. Сейчас работает в железнодорожной отрасли и ставит спектакли в одном из детских домов Подмосковья. Замужем, воспитывает троих детей.

10. Наталья Андрейченко. Дочь — Настасья Шелл

Второй брак с австрийским актером и режиссером Максимилианом Шеллом подарил Наталье Андрейченко дочь Настасью. Она уже 10 лет живет в Австрии, там же вышла замуж. Сейчас Настасья в разводе, воспитывает свою наследницу Лео-Магдалину.

11. Нина Корниенко. Дочь — Александра Стрельцина

В 1970-е годы Нина Корниенко оформила отношения с оператором Львом Стрельциным. Они прожили вместе вплоть до смерти супруга в 2015 году. Их дочь Александра родилась в 1983-м. Она окончила Щукинское театральное училище. С 2004 года — актриса Театра им. Е. Вахтангова.

12. Маргарита Жигунова. Дочь — Илзе Лиепа