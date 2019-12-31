Посмотрите, как выглядят дети красивейших женщин современности. Все-таки не зря говорят про яблоко и яблоню

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За жизнью красивых и знаменитых женщин ежеминутно следят сотни папарацци и тысячи поклонников. И как только известная красавица объявляет о беременности, внимание к ее личной жизни увеличивается в несколько раз. Ведь всем интересно, выиграл ли ребенок в генетической лотерее или природа решила отдохнуть.

Если вы так же, как и AdMe.ru, любите изучать биографии звезд, то эта подборка звездных красоток и их детей придется вам по душе.

1. Хизер Локлир и ее дочь Ава

Звезда сериала «Династия» Хизер Локлир долгое время был замужем за гитаристом группы Bon Jovi Ричи Самборой. В браке у них родилась дочь Ава. Девушка пошла по стопам матери: снялась в нескольких сериалах и попробовал себя в качестве модели.

2. Лив Тайлер и ее трое детей

Лив Тайлер — не только успешная актриса и модель, но и многодетная мама. Она была замужем дважды. В браке с музыкантом Ройстоном Лэнгдоном у нее родился сын Майло. Второй раз Тайлер связала себя узами со спортивным агентом Дейвом Гарднером. У пары есть 2 общих детей: сын Сейлор и дочь Лулу.

3. Сара Мишель Геллар и ее дочь Шарлотта

Знаменитая «истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар в 2002 году вышла замуж за секс-символа 90-х Фредди Принца — младшего. Пара воспитывает 2 детей: дочь Шарлотту Грэйс и сына Рокки Джеймс.

4. Энн Хэтэуэй с сыном Джонатаном

Энн Хэтэуэй стала популярной после съемок в своем дебютном фильме «Дневники принцессы». В 2013 году за роль Фантины в фильме «Отверженные» актриса получила «Оскар». Долгое время она встречалась с дизайнером украшений Адамом Шульманом. Пара узаконила отношения в 2012 году, а через 6 лет у них родился сын Джонатан. А в конце этого года Энн стала мамой во второй раз.

5. Дети Оливии Уайлд

Оливия Уайлд проснулась знаменитой после роли Тринадцатой в сериале «Доктор Хаус». Актриса замужем за своим коллегой Джейсоном Судейкисом. Вместе они растят 2 детей: сына Отиса и дочь Дэйзи. Актриса с удовольствием делится фотографиями своей семьи в инстаграме, собирая десятки тысяч лайков от поклонников.

6. Сын и дочка Алиссы Милано

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано была замужем дважды. Во втором браке со спортивным агентом Дэвидом Баглиари Милано родила сына Майло и дочь Элизабеллу.

7. Эми Адамс с дочерью Авианой

Актриса Эми Адамс старается скрывать свою личную жизнь. 14 лет она встречалась с актером и художником Дарреном Ле Галло. 2 мая 2015 года они обручились. У супругов есть 10-летняя дочь Авиана.

8. Сын Алисии Сильверстоун

Звезда 90-х Алисия Сильверстоун 8 лет встречалась с Кристофером Джареки — солистом группы S.T.U.N. В 2005 году Алисия и Кристофер поженились, у них родился сын Беар. Расставшись после 13 лет брака, бывшие супруги сохранили теплые дружеские отношения и продолжают вместе заботиться о сыне.

9. Многодетная мама Кэтрин Хейгл с сыном Джошуа

Еще одна многодетная мама в нашем списке — актриса Кэтрин Хейгл. Вместе с мужем Джошем Келли она воспитывает 3 детей. В 2009 году пара усыновила девочку Ненси Ли из Южной Кореи, в 2012-м — 2-ю дочь из США Аделаиду Мари Хоуп, а в 2016 году у супругов родился 3-й ребенок — сын Джошуа.

10. Марион Котийяр с сыном Марселем

Обладательница премии «Оскар» Марион Котийяр — не только одна из самых красивых актрис кино, но и убежденный борец за охрану окружающей среды. С 2007 года она живет в браке с коллегой Гийомом Кане. У пары 2 детей: сын Марсель и дочь Луиз.

11. Рэйчел Вайс со старшим сыном

Звезда фильмов «Мумия» и «Константин», Рэйчел Вайс была замужем дважды. В 2005 году она обручилась с режиссером и продюсером Дарреном Аронофски. Спустя год у них родился сын Генри. В ноябре 2010 года Вайс и Аронофски объявили о расставании. Через месяц Вайс была замечена с компании актера Дэниела Крэйга, а еще через год пара обручилась на тайной свадебной церемонии. У пары растет годовалая дочь.

12. Трое сыновей Гвен Стефани

Мечта мальчишек 90-х и нулевых, певица Гвен Стефани 20 лет была в отношениях с гитаристом Гэвином Россдейлом. Пара рассталась в 2016 году. У бывших супругов 3 сыновей: Кингстон, Зума и Аполло.

13. Мелани Гриффит с младшей дочкой Стеллой

Мелани Гриффит дважды была замужем за актером Доном Джонсоном. Во втором браке с ним она родила дочь Дакоту, которая сыграла Анастейшу Стил в фильме «50 оттенков серого». От кубинца Стивена Бауэра, брак с которым тоже оказался непродолжительным, Гриффит родила сына Александра. В 1995 году актриса познакомилась с Антонио Бандерасом. Через год у пары родилась дочь Стелла. Девушка не хочет связывать свою жизнь с кино, но в свободное время пишет сценарии.

14. Джулиана Мур и ее дочь Лив

У рыжеволосой красавицы есть 2 детей от режиссера Барта Фрейндлиха — сын Калеб и дочь Лив. Актриса признается, что каждую свободную минуту она старается проводить с семьей.