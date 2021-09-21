Посмотрите, как выглядят 14 советских и российских кинозвезд в одном и том же возрасте
Отечественный кинематограф отличается не только живыми сюжетами, но и талантливыми исполнителями. Важный вклад в развитие нашего кино внесли характерные актеры и актрисы, стараниями которых экранные персонажи становились живыми и близкими зрителю. Что и говорить, сильных женских образов в наших фильмах всегда хватало.
Сегодня AdMe.ru решил сравнить известных советских актрис и их современных коллег в одном возрасте. Признаться, результат сравнения нас порядком ошарашил.
Ирина Муравьева и Валентина Рубцова в 43 года
Людмила Шагалова и Оксана Акиньшина в 34 года
Тамара Акулова и Александра Бортич в 26 лет
Любовь Полищук и Равшана Куркова в 41 год
Надежда Бутырцева и Александра Ревенко в 30 лет
Виктория Федорова и Юлия Снигирь в 38 лет
Евгения Симонова и Ирина Старшенбаум в 26 лет
Татьяна Друбич и Любовь Аксенова в 29 лет
Никита Михалков и Милош Бикович в 33 года
Евгений Леонов и Евгений Кулик в 34 года
Александр Соловьев и Владимир Яглыч в 34 года
Олег Ефремов и Никита Ефремов в 33 года
Юрий Васильев и Артур Смольянинов в 34 года
Василий Шукшин и Виктор Добронравов в 38 лет
Вам нравится игра современных отечественных актрис или вы считаете, что старая актерская школа была сильнее?
Фото на превью Трое на шоссе / Мосфильм, bortich / Instagram
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