Посмотрите, как выглядят 12 детей знаменитых киногероев

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По ходу съемок новых частей культовых кинофраншиз герои растут, развиваются и даже успевают обзавестись потомством. Мы в AdMe.ru решили собрать 12 самых известных отпрысков экранных героев, а заодно разобраться в родственных связях между ними. А в конце подборки вас ждет кое-что интересное. Подсказка: это самый юный член одной киношной семейки. Осторожно: В статье содержатся спойлеры.

«Стражи Галактики»

Еще в первой части «Стражей Галактики» зрителей мучал вопрос: кто же отец Звездного лорда (Крис Пратт)? Во втором фильме он предстал перед нами во всей красе. Им оказался всемогущий Эго — Живая планета, которого сыграл Курт Рассел. А в роли горячо любимой мамы Питера Квилла выступила Лора Хэддок.

«Пираты Карибского моря»

В 5-й части киноэпопеи «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» мы внезапно узнали о том, что у капитана Барбоссы (Джеффри Раш) есть взрослая дочка — любительница астрономии Карина Смит (Кая Скоделарио). Вот такой симпатичный получился «рояль в кустах».

Ребенок одной из самых ярких кинопар вырос и превратился в видного юношу Генри Тернера, которого сыграл Брентон Туэйтс. От матери, Элизабет Суонн (Кира Найтли) он унаследовал красоту и умение никогда не сдаваться, а от отца, Уилла Тернера (Орландо Блум), — тягу к приключениям и любовь к морю.

Легендарный гитарист Rolling Stones Кит Ричардс уже в двух частях франшизы сыграл отца самого обаятельного пирата всех времен — капитана Джека Воробья (Джонни Депп). Капитан Тиг получился у музыканта не менее колоритный, чем его отпрыск.

«День независимости»

В продолжении культового фильма 90-х «День независимости: Возрождение» появляются новые герои, в том числе сын героя-летчика Стивена Хиллера (Уилл Смит) и танцовщицы Джасмин Дюброу (Вивика А. Фокс) Дилан Хиллер, роль которого исполнил Джесси Ашер. Сын так же, как и его отец, отнюдь не промах и уже метит в новые герои войны с пришельцами.

Патрисия Уитмор в исполнении Майки Монро — умница и красавица, дочь бывшего президента США Томаса Уитмора (Билл Пуллман) и Мэрилин Уитмор (Мэри Макдоннелл), скончавшейся во время нападения инопланетян. Кстати, в этот раз дочурка сама поучаствует в спасении мира, как и ее отец в первой части фильма.

«Индиана Джонс»

В последнем фильме о приключениях знаменитого археолога «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» мы знакомимся с Мэттом Уильямсом (Шайа Лабаф), сыном Джонса (Харрисон Форд) и Мэрион Рэйвенвуд (Карен Аллен). Необычной семейке предстоит пережить множество испытаний, а заодно разгадать тайны древних сокровищ.

«Звездные войны»

Одна из самых долгоиграющих и культовых киношных саг может похвастаться солидным генеалогическим древом. Прекрасная Падме Амидала (Натали Портман) родила двоих детей от джедая Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен) — Лею Органу (Кэрри Фишер) и Люка Скайуокера (Марк Хэмилл).

Слоган фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» гласит: «У каждого поколения своя история». Сюжет фильма полностью его оправдывает, ведь нас знакомят с новым героем — Кайло Реном (Адам Драйвер), сыном принцессы Леи Органо (Кэрри Фишер) и Хана Соло (Харрисон Форд). О чьих потомках нам предстоит узнать в следующих частях франшизы, остается только гадать.

«Остин Пауэрс»

В последней части киноистории о бесконечно обаятельном шпионе мирового масштаба «Остин Пауэрс: Голдмембер» зритель узнает о неожиданных родственных связях между героями. Оказывается, сердцеед и шпион Найджел Пауэрс (Майкл Кейн) приходится отцом не только Остину Пауэрсу (Майк Майерс), но и его заклятому врагу Доктору Зло, которого также сыграл Майк Майерс.

«Звездный путь»

В самом начале фильма «Звездный путь» (2009 год) мы при весьма трагических обстоятельствах знакомимся с капитаном Джорджем Кирком, роль которого исполнил Крис Хемсворт. А затем мы узнаем и его сына — бравого Джеймса Кирка (Крис Пайн), чье сходство с отцом отмечают все члены звездной академии, некогда его знавшие.

Бонус: «Форсаж»

В фильме «Форсаж-8» (2017 год) в большой и дружной семье Доминика Торетто (Вин Дизель) случилось прибавление! Теперь Доминик воспитывает малютку Брайана Торетто (малыша назвали в честь дорогого друга Доминика Брайана О’Коннора, которого ранее сыграл Пол Уокер). Мама Брайана — красавица-полицейский Елена Нивес (Эльза Патаки). Возможно, еще через 10 частей франшизы мы познакомимся и с внуками Доминика.