Посмотрите, как выглядели звезды мирового экрана, когда получали свои первые кинопремии

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Сегодня герои нашей статьи — настоящие корифеи мирового кино. Они обласканы вниманием прессы и кинокритиков, любовью зрителей, фильмы с их участием собирают большую кассу в прокате. А когда-то эти актеры получали свои награды первый раз в жизни. С кем-то это случилось в самом начале карьеры, а кто-то успел стать многократным номинантом на престижные премии, прежде чем получил заветную статуэтку.

AdMe.ru, находясь под впечатлением от прошедшей церемонии вручения премии «Оскар», решил вспомнить, как выглядели знаменитые актеры и актрисы, когда получали свои первые награды.

Скарлетт Йоханссон

В 2004 году Скарлетт Йоханссон стала лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за актерскую игру в фильме «Трудности перевода». В 2020 году артистка была дважды номинирована на премию «Оскар»: за лучшую женскую роль в ленте «Брачная история» и лучшую женскую роль второго плана в картине «Кролик Джоджо». Однако главная кинематографическая награда на этот раз обошла ее стороной.

Джулия Робертс

Первой наградой в актерской карьере Джулии Робертс стал «Золотой глобус». Эту статуэтку она получила в 1990 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Стальные магнолии». На тот момент актрисе было 22 года. Также Робертс является лауреатом премии «Оскар» 2000 года за роль в ленте «Эрин Брокович».

Мерил Стрип

Актриса по праву считается настоящей рекордсменкой «Оскара»: она номинировалась 21 раз и стала лауреатом 3-х премий. На фото слева Мерил со своим первым «Оскаром» в руках — за исполнение лучшей женской роли второго плана в картине «Крамер против Крамера». Эту награду она получила в 1980 году. В 2020 году Стрип была номинирована на премию «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана в телесериале «Большая маленькая ложь».

Хоакин Феникс

В 2006 году актер стал лауреатом «Золотого глобуса» за фильм «Переступить черту». А в 2020 году Хоакин Феникс собрал награды всех престижных кинопремий за создание образа знаменитого героя комиксов в картине «Джокер»: в активе Феникса премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), «Золотой глобус» и «Оскар». Статуэтка «Оскар» — первая в карьере Феникса. До этого актер был трижды на нее номинирован, но получить заветный трофей удалось только сейчас.

Шэрон Стоун

Первый и пока единственный в своей карьере «Золотой глобус» Шэрон получила в 1996 году за роль в фильме «Казино». Эта же картина принесла ей номинацию на «Оскар». Справедливости ради надо сказать, что первой наградой Стоун была премия канала MTV за роль в ленте «Основной инстинкт», которую ей вручили в 1993 году.

Шарлиз Терон

2004 год стал по-настоящему триумфальным для актрисы: она получила и «Золотой глобус», и «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Монстр». В 2020 году Шарлиз была номинирована на премию «Оскар» за ленту «Скандал». Однако заветная статуэтка досталась другой звезде.

Рене Зеллвегер

Начало 2000-х было просто фееричным в карьере актрисы. Номинации и награды следовали одна за другой: за роли в фильмах «Сестричка Бетти», «Дневник Бриджет Джонс», «Чикаго», «Холодная гора». На снимке слева Рене со статуэткой «Золотой глобус», которую она получила за роль в ленте «Сестричка Бетти» в 2001 году. В 2010-х был период затишья, а в 2020 году Зеллвегер стала лауреатом премий BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар» за роль в картине «Джуди», где она сыграла американскую певицу и актрису Джуди Гарленд.

Энтони Хопкинс

Сэр Энтони Хопкинс — лауреат премии «Оскар» 1992 года за ленту «Молчание ягнят». На фото слева он со своей экранной партнершей по фильму, актрисой Джоди Фостер, которая тоже получила тогда статуэтку. В 2020 году 82-летний Хопкинс стал номинантом на «Оскар» за роль второго плана в картине «Два Папы».

Том Хэнкс

Первой наградой для Тома Хэнкса стал «Золотой глобус», который актер получил за роль в комедии «Большой» в 1989 году. В 2020 году он удостоился «Золотого глобуса» за выдающиеся заслуги в кинематографе (премия Сесиля Б. Де Милля). Также в этом году Хэнкс был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Прекрасный день по соседству».

Николь Кидман

Свой первый «Золотой глобус» Кидман получила в 1996 году за роль в ленте «За что стоит умереть». В 2020-м она была номинирована на эту награду как лучшая актриса

драматического телесериала за игру в многосерийном фильме «Большая маленькая ложь», но премию в этот раз получила Оливия Колман, сыгравшая Елизавету II в «Короне».

Анджелина Джоли

Первую серьезную награду, «Золотой глобус», Анджелина Джоли получила в 1998 году. Она стала лауреатом в номинации «Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на телевидении» за игру в ленте «Джордж Уоллас». На сегодняшний день Джоли является обладательницей трех «Золотых глобусов» и двух «Оскаров». Один из них за игру в картине «Прерванная жизнь», а второй — за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Кэти Бэйтс

В 1991 году Бэйтс стала лауреатом премии «Оскар» за исполнение главной женской роли в фильме «Мизери». В 2020 году актриса была номинирована на «Оскар» за роль второго плана в картине «Дело Ричарда Джуэлла».

Аль Пачино

В 1993 году Аль Пачино получил «Оскар» за роль в фильме «Запах женщины». До этого он 7 раз номинировался на премию Американской киноакадемии, но заветная статуэтка ускользала от него. Увы, так случилось и в 2020 году: актер был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине «Ирландец», но лауреатом не стал.

Джейми Ли Кёртис

В 1990 году актриса стала лауреатом «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль на телевидении в комедии «Только любовь». Кёртис дважды удостаивалась этой награды. Второй «Золотой глобус» она получила за игру в фильме «Правдивая ложь».

Брэд Питт

В 1996 году Брэд Питт стал лауреатом «Золотого глобуса» за роль второго плана в фильме «12 обезьян». А вот «Оскар» тогда обошел его стороной. В нынешнем году актер получил премии BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар» за роль второго плана в ленте «Однажды в... Голливуде». Это первый актерский «Оскар» Питта: в 2014 году он был удостоен этой награды как один из продюсеров картины «12 лет рабства», победившей в категории «Лучший фильм».